Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом Украина-ЕС: Поддерживаем украинцев без всяких "если" и "но"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, что Украина имеет безусловную поддержку со стороны ЕС, и что она должна выиграть войну, чтобы защитить европейские ценности.

"Мы стоим на стороне Украины без всяких "если" и "но", - сказала фон дер Ляйен, выступая в субботу на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украина сражается за наши общие ценности, она сражается за уважение международного права и принципов демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.

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Фон дер Ляйен и ее коллеги-комиссары ЕС планируют посетить Украину в начале февраля, чтобы провести консультации с правительством Украины.

Саммит Украина-ЕС запланирован 3 февраля. Среди ключевых решений, которые будут обсуждаться на саммите, будет интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.