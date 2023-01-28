РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10882 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 260 35

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом Украина-ЕС: Поддерживаем украинцев без всяких "если" и "но"

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, что Украина имеет безусловную поддержку со стороны ЕС, и что она должна выиграть войну, чтобы защитить европейские ценности.

"Мы стоим на стороне Украины без всяких "если" и "но", - сказала фон дер Ляйен, выступая в субботу на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украина сражается за наши общие ценности, она сражается за уважение международного права и принципов демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.

Читайте также: Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен прибудет в Киев 2 февраля, - Шмыгаль

Фон дер Ляйен и ее коллеги-комиссары ЕС планируют посетить Украину в начале февраля, чтобы провести консультации с правительством Украины.

Саммит Украина-ЕС запланирован 3 февраля. Среди ключевых решений, которые будут обсуждаться на саммите, будет интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) помощь (7773) саммит (1170) Евросоюз (17082) Урсула фон дер Ляйен (511)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Як там любить Зеля казати, "вперше в світі!") Створили інституцію для нагляду за зеленими крадіями. Туди входить 17 розвідувальних організацій
показать весь комментарий
28.01.2023 21:01
+11
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:04
+8
Зеленьскіс, спиш?)
показать весь комментарий
28.01.2023 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это радует. Назло всем тем, кто говорил что Украина не будет в ЕС. Будет, при Зеленском обязательно будет.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:01 Ответить
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:04 Ответить
До чого тут ВАЗеленський, коли мова про Україну
показать весь комментарий
28.01.2023 21:07 Ответить
при чём здесь твой ВАЗелинский...?
показать весь комментарий
28.01.2023 21:34 Ответить
Тільки зеленський в цей час вже буде відбувати пожиттєве у в'язниці. Хоч какая разніца, однак при живому зеленському - це точно.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:58 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2023 22:50 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2023 02:15 Ответить
Зачем такую херню нести?Видно что поклонник зеленского стиль ******* один в один))Ч
показать весь комментарий
29.01.2023 07:24 Ответить
Як там любить Зеля казати, "вперше в світі!") Створили інституцію для нагляду за зеленими крадіями. Туди входить 17 розвідувальних організацій
показать весь комментарий
28.01.2023 21:01 Ответить
назначити головою контролюючої комісії по фінансах Гонтарьову з піснею "зелена дупа, палала..."
показать весь комментарий
28.01.2023 21:03 Ответить
ой,лишенько!! і що ж це буде!! єтих ведь точно не купиш!!
показать весь комментарий
28.01.2023 21:40 Ответить
ой лишенько!! і що ж це буде!! цих точно не купиш!!
показать весь комментарий
28.01.2023 21:44 Ответить
ни зеленскому, ни резникову. ни шмыгалю, ни слугатому ВРУ. А ВСУ и Народу Украины
показать весь комментарий
28.01.2023 21:03 Ответить
Зеленьскіс, спиш?)
показать весь комментарий
28.01.2023 21:07 Ответить
Урсулу надо пригласить на телемарафон типа Лохотрон...😁😁
показать весь комментарий
28.01.2023 21:09 Ответить
представь тебя пригласят...?)
показать весь комментарий
28.01.2023 21:36 Ответить
Урсула,яйца Зеля продал дЕрмаку,а деМрак Резнику...усьо путьом..весело живём ..😁
показать весь комментарий
28.01.2023 21:11 Ответить
Колись цей покидьок закликав не давати гроші Україні, тому що тут фак-корупція та їх розкрадуть. Колись цей покидьок закликав проти надання Україні асоціації з ЄС. Зараз вони всі у владі і будуть працювати з донорами України, тому що корупцію подолано? ******* сюр.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:13 Ответить
Результат - поЧмотований оборонпром за три роки виробив *****, яким людоньки і воюють.Зараз найома влупили в "міністерство великого відновництва".
показать весь комментарий
28.01.2023 21:19 Ответить
А яким він видом діяльності займався у це колись і від якої партії?
показать весь комментарий
28.01.2023 21:25 Ответить
Він, лещенко і заліщук це вірні пси коломойши. Нагадую наєм починав з патрульки, укроборонпром, мінінфраструктури все і скрізь повний делетант
показать весь комментарий
28.01.2023 21:29 Ответить
Эта тройка и в 8 созыв парламента так же от Коломойского попала? Во оно как.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:35 Ответить
ну эти проститутки сейчас куплены неЛохом...
показать весь комментарий
28.01.2023 21:37 Ответить
Яйця кілограмами-це еталон європейських цінностей? Чи обсяг корита посадовців моу до них не відноситься? Може це спадщина ЮНЕСКО?
показать весь комментарий
28.01.2023 21:22 Ответить
Але ми подивимось, як ви цінуєте свою волю і свободу...
показать весь комментарий
28.01.2023 21:37 Ответить
Свинособак венгерских выгоните из ЕС на ***,это будет прекрасный факт поддержки. У вас враг внутри сидит и гадит всем.
показать весь комментарий
28.01.2023 21:38 Ответить
Вам луче помолчать,экспертам по внутреннему врагу)Венгры хоть понятны а за ваших я не уверенЯ про власти
показать весь комментарий
29.01.2023 07:29 Ответить
Урсула в молодости была абсолютной красоткой

показать весь комментарий
28.01.2023 21:56 Ответить
Где же это красотка?
показать весь комментарий
29.01.2023 00:42 Ответить
Найкращий варіант підтримки українців - давати гроші зеленим гнидам тільки в обмін на єврореформи.
показать весь комментарий
28.01.2023 22:01 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2023 22:53 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2023 05:40 Ответить
 
 