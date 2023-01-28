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В Yasno объяснили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключения

світло

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

Такие разъяснения в Facebook предоставил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня потребление немного упало, это нормально для выходных. Остаемся в графиках в Киеве и Днепропетровской области".

На завтра есть следующие ограничения:

для Киева – 955 МВт в день и 669 МВт ночью. Для Днепропетровщины – 1159 МВТ днем и 1208 МВт ночью.

В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню.

Читайте также: Потребление электроэнергии несколько уменьшилось. Самая сложная ситуация в Одесской области, - "Укрэнерго"

Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют.

Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом, может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись.

Зачем тогда вообще отключаться? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

И второе, что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. Если передавать показания вовремя, то в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.

Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось.

Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребляемые объемы", – рассказал он.

Автор: 

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+51
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
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28.01.2023 21:28
+46
один умник уже говорил что украинцы много жрут!
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28.01.2023 21:19
+34
Угу..А еще один "слуга" советовал продавать собак.
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28.01.2023 21:23
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Правила форума Совет форумчан
А ви не вписуйте кіловати зі стелі в рахунки людям!
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28.01.2023 21:18 Ответить
друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням Джерело:

Доречі нещодавно тут був стаття де казали що вони так не будуть більше робити

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/groshi/platiti-za-**************-budemo-po-novomu-rozpovidayemo-yak-2218054.html

Таке рішення ухвалила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-20-kvitnya-2022-roku-393-2 постанова № 1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393".
Що передбачає згадана постанова

Через аварійні та планові відключення світла багато українців не встигають передавати показники лічильника. "Наразі багато споживачів більше часу проводять без світла, ніж зі світлом."

"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, водночас обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", - пояснили в Нацкомісії.

В такому разі нараховувати плату за електроенергію за нормами споживання було б несправедливо.

Тому і була ухвалена ця постанова, щоб захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією РФ.
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28.01.2023 21:50 Ответить
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
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29.01.2023 08:51 Ответить
Ну так и должно быть.
А многие живут не дома сейчас, отключили вообще автоматы в квартире, а им не пользующимся вообще электричеством "по плану" выставляют счета и возможно больше чем Вам, который пользуется.
И не живут они дома совсем не по своей прихоти.

И с нашим также, знаю пример когда за время оккупации человек не был дома ему за однокомнатную квартиру за газ за месяц "по плану" 10 т грн выставили и требуют платить, хоть он и показал им реально какие показания
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29.01.2023 09:05 Ответить
Ті ж самі суми в платіжках населенню чи навіть більше доказує, що електроенергію населення споживає ті обсяги, як і раніше.
https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази
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29.01.2023 01:46 Ответить
Мені добавляли регулярно 16 квт/год,став передавать на 16 менше,останній місяць добавили 31
Прямо манія якась.
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29.01.2023 06:16 Ответить
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
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29.01.2023 08:50 Ответить
один умник уже говорил что украинцы много жрут!
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28.01.2023 21:19 Ответить
Угу..А еще один "слуга" советовал продавать собак.
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28.01.2023 21:23 Ответить
я его скорей продам чем свою собаку , правда еще покупателя на такого урода найти нужно
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28.01.2023 21:58 Ответить
для дослідів над екскрементами куплять
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28.01.2023 22:13 Ответить
Угу..Дослідники калу як у Подервянського.
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28.01.2023 23:09 Ответить
а ви думаєте з любого гімна півень вийде у якута? там багаторічний досвід
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28.01.2023 23:18 Ответить
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28.01.2023 23:20 Ответить
Маячня сивої кобили.
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28.01.2023 21:24 Ответить
От така ***** малятка любі хлопчики й дівчатка.
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28.01.2023 21:24 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
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28.01.2023 21:28 Ответить
Країна мрій імені Зелі, бл#ть)
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28.01.2023 21:32 Ответить
фирма эта- это Ахметовская шарага ДТЭК директор явно несёт херню в декабре 22 года НКЕРКП ВЫНЕСЛА Постанову про запрет Облэнерго и расчетным отделам начислять средневзвешенный показатель использования электро энергии если потребитель не смог передать данные на 1-5 число каждого месяца за прошедший .....именно часто не может передать из -за отсутствия света, интернета следовательно, и отсутствия мобильной связи также....
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28.01.2023 23:55 Ответить
Зубажиння, миллионы выезжающих из страны, выросший в три раза госдолг, полвареника.. Вспоминаю начало 2019 года, ужасаюсь, как же тогда было действительно все печально в стране.
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28.01.2023 21:57 Ответить
згоден,стало краще. але ж цк початок. ще стільки не зроблено
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29.01.2023 12:26 Ответить
патамучта ахметов, вор, бандит и пдорас, не может не воровать.
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28.01.2023 21:28 Ответить
Что за х..ю я сейчас прочитал??? Говорите сразу - "Вы все лохи и мы вас разводим!", зато честно и понятно.
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28.01.2023 21:29 Ответить
Теоретик анархизма Карелин писал:
"Государство-это шайка разбойников на работе.
А Лев Толстой писал:
"Государство это собрание одних людей, насилующих других".
Это было150 лет назад.
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29.01.2023 08:49 Ответить
.. "Якщо передавати показання вчасно... " Это ж насколько нужно быть ленивым человеком, чтобы раз в месяц не передать показания за эл. энергию, газ... и горя не знать. А тем, кому лень на белый свет смотреть реть плачут потом, что не так насчитали...
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28.01.2023 21:32 Ответить
а ти спробуй в селі, будучи пенсіонером(кою) без інтернету, світла передай
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28.01.2023 22:15 Ответить
Райцентр Донецкая обл г.21
1. В офисе "Рясно тетрадочка лежит. Заехал. за весь хутор записал показания.
2. По телефону принимали показания.
Сейчас проблем с передачей нет. Электричества нет с апреля.
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28.01.2023 22:45 Ответить
особисто для вас
пишу їм
"якого біса в мене за вересень в споживанні стоїть 45 квт, якщо я передав 248 квт??"
смисл у тому, що мої цифри не прийняли а дорахували до наступного місяця, поставивши якесь середнє - результат - оплата в наступному місяці пішла не по 1,44 а по 1,64
відповідь ( не читайте, зацініть кількість непотрібного тексту)
"У відповідь на звернення повідомляємо, що взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, Законом України "Про ринок електричної енергії" зі змінами (далі - Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), № 312 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ПРРЕЕ), Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ККО).

Відповідно до п. 1.2.1 ПРРЕЕ на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, які укладаються відповідно до ПРРЕЕ.

ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" з 01.01.2019 року здійснює функції постачальника універсальних послуг (постачальника електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам) на закріпленій території - адміністративній території Київської області.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" є оператором системи розподілу (далі - ОСР), що здійснює ліцензовану діяльність з розподілу електричної енергії на території Київської області і на сьогодні виконує функції постачальника послуг комерційного обліку та надає послуги комерційного обліку споживачам, точки комерційного обліку яких улаштовані на території його ліцензованої діяльності, відповідно до вимог ККО.

Згідно пункту 8.6.2. ККО, індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази лічильника, встановленого на об'єкті споживача, та надавати їх відповідному ОСР або ППКО.

Розрахунковим періодом, згідно з пунктом 2.3.13 ПРРЕЕ є календарний місяць (з першого числа попереднього місяця до першого числа поточного місяця).

Відповідно до положень глави 8.6 розділу IIIV ККО зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи відповідно до цього Кодексу та умов договору.

У випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, встановлені в даному розділі, ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середньодобового обсягу споживання електричної енергії.

Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії для цілей розрахунків визначається на основі фактичних даних (показів) лічильника(ів), зафіксованих за період між двома послідовними зчитуваннями показів, та кількості днів між цими зчитуваннями показів в аналогічному періоді попереднього року або, у разі відсутності відповідних даних за попередній рік, за згодою сторін на основі фактичних даних (показів) лічильника за попередній розрахунковий місяць.

Нарахування плати за використану з 01.01.2019 електричну енергію за вказаною адресою Товариство здійснює на підставі отриманих від ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" даних про об'єми електроспоживання за розрахунковий період, за тарифами, що залишаються фіксованими по всій території України та встановлюються згідно норм Закону.

Щодо нарахування плати за використану електроенергію за серпень 2022 року.

На особовий рахунок № ****** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у серпні 2022 року електричної енергії становить 250 кВт/год.

Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:

250 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 360,00 грн.. з урахуванням ПДВ)

Станом на 31.08. 2022 р., з урахуванням заборгованості попереднього рахунку в сумі 564,00 грн., сума до сплати становила 924,00 грн (з урахуванням ПДВ). Щодо нарахування плати за використану електроенергію за вересень 2022 року.

На особовий рахунок № ***** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у вересні 2022 року електричної енергії становить 45 кВт/год.

Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:

45 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 64,80 грн.. з урахуванням ПДВ)
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28.01.2023 22:56 Ответить
а те що у вас нема світла, не допоможе збавитися від лишньої головної болі
вони нараховують "срєднєє"
ще потім будете розбиратися і доказувати, що ви не верблюди
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28.01.2023 22:59 Ответить
Не надо нас пугать.
С апреля не передаём показания.
Это как они по среднему насчитают, когда нет самого прибора учёта. Он на столбе висел.
И столба нет. И РЭС нет. И Рясно нет.
Україна е.
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28.01.2023 23:52 Ответить
а я не лякаю.
час покаже
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28.01.2023 23:57 Ответить
они все равно посчитают по своему.
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28.01.2023 22:33 Ответить
І це брехливе бидло ще на посаді?
Звідки в нашій країні набралося стільки шарлатанів?
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28.01.2023 21:33 Ответить
И тут зебилы народ ******** хотят,как и самими отключеними. Хер вам кто платить будет.
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28.01.2023 21:33 Ответить
Отримуэш менше, платиш більше - все у дусі ЗЕлених ******.
І війна та бомбардування тут ні до чого.
Тільки бізнес!!!
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28.01.2023 21:34 Ответить
це нахабний п#здьож. просто голова ze в гундосиках "обiсцяла" подбати про людей. от i дбає.
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28.01.2023 21:34 Ответить
В домах свет по 2-3 часа в день, и в эти часы интернет не всегда работает. Идиоты, какие показания ? пусть насчитывают что хотят - требовать оплату за неиспользованную эл.энергию - противозаконно, отсосут перетопчутся
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28.01.2023 21:34 Ответить
Тогда зачем выключать, если стали больше тратить? Ничего не понял.
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28.01.2023 21:34 Ответить
Іх уже давно потрібно добре віддубасити так зі злості людськоі.
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28.01.2023 21:35 Ответить
Чи я щось не розумію, поправте мене якщо це не так, але чи не в усіх зараз електронні лічильники, які автоматично передають данні і ці данні доступні у будь-який період?
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28.01.2023 21:35 Ответить
А по вашому якщо лічильник електронний то він обовязково має мати функцію передачі показників ?
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28.01.2023 22:02 Ответить
не у всіх, але якщо і є, треба їм подати заявку, щоб вони знімали самі цифри. До речі, в мене два місяці вже автоматом не передає (чи не беруть)
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28.01.2023 22:17 Ответить
Це як - вони встановили лічильники з функцією передачі показників але не використовують цю функцію поки власник помешкання не напише заяву ? Тоді якого хрена вони ці лічильники встановлювали ?
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28.01.2023 22:35 Ответить
а я знаю? нам замінили років 10 тому, а на початку карантину я замовляв прихід спеціаліста
( казали , що дуже сложно, він повинен прийти, черга з неділю), щоб настроїв, щоб автоматично і по зонно ( нічне - окремо, день окремо). аж тут карантин, ввечері позвонив мужик, спитав, чи сходяться цифри на лічильнику з тими , що він продиктував..і все...нахєра було звонити, спішити з роботи, ставати в чергу? ( Київ)
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28.01.2023 22:46 Ответить
В Западной Европе у всех счётчики с автоматической передачей показаний, не автомат только в странах бывшего ссср.
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29.01.2023 10:50 Ответить
А посередині так само як в нас чи як в Західній Європі ?
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29.01.2023 13:32 Ответить
ні не у всіх,і навіть не у всіх обл центрах,про перефирію взагалі мовчу.
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29.01.2023 04:37 Ответить
Когда яйца измеряются килограммами, киловатт-часы измеряются метрами.
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28.01.2023 21:35 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
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28.01.2023 21:55 Ответить
Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати. Джерело:

Тобто , чому не можна перевищувати? Інфраструктура енергетична по якій передається, не витримає?

Тоді питання, чому можна імпортувати?
В сусідній статті написано що імпорт зріс в рази вже більше ніж робота атомного блоку.
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28.01.2023 21:43 Ответить
Импорт (от лат. importare - ввозить) - ввоз в страну товаров, услуг, капитала для реализации на внутреннем рынке ввозящей страны.
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28.01.2023 22:38 Ответить
Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу порівняно з п'ятницею зріс на 26,16% - до 9 296 МВт-год, що є новим рекордним показником з моменту його фактичного початку в січні.
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28.01.2023 23:15 Ответить
Миколаївводоканал" 84гривны по счетчику 4куба 336гр.У кого индивидуальное отопление в многоквартирном доме николав тец присылает плотёжки 500 гривен ..
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28.01.2023 21:46 Ответить
в многоквартирном доме николав тец присылает плотёжки 500 гривен и запугивает судом Особенно не понятно, за что платить тем, у кого стоит индивидуальное отопление уже более 15 лет…
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28.01.2023 21:54 Ответить
Тебе идёт тепло через стены от соседей у которых общее отопление.
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29.01.2023 10:44 Ответить
счётчик на воду на электричество на газ стекло пакет стоит индивидуальное отопление с 2002 года...
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29.01.2023 23:34 Ответить
Після заміни за свої гроші в листопаді 22 року лічильників усьому будинку за грудень отримали плюс 50 відсотків у кіловатах. Будинок на комерційному обслуговувані з ціною за грудень рівно 6 гривень за кіловат. Місто Ірпінь.
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28.01.2023 21:48 Ответить
Мені міняли електролічильник в листопаді безкоштовно.Львів.
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28.01.2023 21:54 Ответить
Ми офіційно не підключені до мережі. Будинок новобудова здана в експлуатацію в 15 чи 16 році. До цього часу комерційна електрика і вийти на звичайні ціни неможливо по заплутаному законодавству. Тобто, постачати електрику по 6 гривень можливо, по 1. 68 немає технічної можливості. Якось так.
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28.01.2023 21:59 Ответить
Це так давно вже заробляють управляючі компанії. Не тільки заробіток, коли продали житло, але і на обслуговуванні. Працював в Києві років 10 тому. Шеф захотів купити квартиру в новобудові. Приїхав в офіс, дізнався, що за тепло, електрику, воду оплата по цінам для юридичних осіб. Та ще і в документах він не власник квартири, а 1/ 100 всього багатоквартирного будинку. Шалена сума в місяць виходила. Купив він звичайну квартиру в вторинному секторі і всім нам порадив ніколи в новобудовах, чи в новітніх котеджних містечках житло не купувати, дешевше в звичайному селі, чи в звичайній радянській багатоповерхівці купити.
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28.01.2023 23:49 Ответить
Знайомому за рік до війни замінили лічильник, заміну зробили у всьому будинку, хто відмовлявся попередили що будуть налічувати по фіксованій великій сумі. Лічильники встановили 2х зонні, з автоматичною передачею показників. Будинок 5 поверхів, збудований ще у 60х. Поки що значного збільшення не помітив.
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29.01.2023 10:42 Ответить
Дивна стаття, в мене в 2 рази менше споживання. І так терміни подачі лічильників треба збільшити. Але таке...
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28.01.2023 21:56 Ответить
А лічильники хіба не працюють?
Я плачу менше.
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28.01.2023 22:07 Ответить
ахмЄт худне-платіжки товстіють

Що неYasno?
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28.01.2023 22:13 Ответить
какой смысл передавать показания, если все равно посчитают по своему.

1 декабря в обед, снял показания, внес данные в личном кабинете, получилось 233 квт-ч по тарифу 1,44 грн. сделал оплату.
примерно через неделю глянул в кабинет - долг. оказывается, мои показания не приняты, система сама придумала показания на 1 декабря, насчитали 322 квт-ч по 1,68 грн.
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28.01.2023 22:31 Ответить
Если насчитали от "фонаря" - проще не платить, пока не будут учтены фактические показания или оплатить по факту по окончанию военного положения

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-zhitlovo-komunalnih-poslug-v-period-*********-stanu-206

1. Установити, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
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28.01.2023 22:32 Ответить
Закон одне, життя-зовсім інше. Газ відключають, не дивлячись на закон. Але оформлюють, що типу через виток газу. Ніби їхали вони, і почули запах газу, і відключили. Поки не сплатиш борг і за підключення, та ще і мозги вони винесуть, що все не таке-плита, котел і т.п- не ввімкнуть. Ось і закон не допомагає.
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28.01.2023 23:42 Ответить
Middle Ages:

1. Estade - High school

2. Estade - Middle school

3. Estade - Folks school

People never change.

But since the folks are 1/3rd of the population,
and because of their sheer amount,
it needs to explain like to a little child,
to reduce the mass of complaints.
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28.01.2023 22:34 Ответить
А счётчики зачем сколько накрутило по счётчику заплатили..
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28.01.2023 22:38 Ответить
Yasno ніфіга не ясно
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28.01.2023 22:45 Ответить
Чтобы корова меньше кормилась и больше доилась - нужно ее меньше кормить и больше доить.
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28.01.2023 22:57 Ответить
Скільки нерозумних ботів
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28.01.2023 22:58 Ответить
є лічильник. Решта мачня
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28.01.2023 23:07 Ответить
довбоє***ізм
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28.01.2023 23:17 Ответить
"Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди."
"Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай."

У чому тут логіка?
Хіба "у минулі періоди" це не "зазвичай"?
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28.01.2023 23:22 Ответить
А не сказали,що напруга іноді сягає 173 вольти,в такому разі лічильник«мотає»набагато швидше.
Інколи мені здається,що так і задумано.От і зараз,цілу ніч не виключали,о шостій вимкнули.Бо господиням треба сімейству щось снідать згодувати тай поснідать і зодягнуться вмиться і красу навести.А в селі і корівчину подоїти,багато хто,як не всі,апаратами доять.
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29.01.2023 06:12 Ответить
Це не так. Лічильник рахує за формулою, відомою зі шкільного курсу фізики. Якщо це не так, то він несправний!
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29.01.2023 09:35 Ответить
Таке можливо як що лічильник дуже старий, індукційного типу, таки можуть бути як що він встановлен у квартирі, а мешканець квартири не дае їого замінити на новий електронний.
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29.01.2023 10:27 Ответить
В некоторых домах не работает или вообще отсутствует циркуляция горячей воды. У меня всё нормально, даже осенью сделали ремонт и после выключения и включения электроэнергии всё работает, дом 16 этажей 1971 года. А вот через дорогу дсм 9 этажей, управление ОСББ, у них не отсутствует циркуляция горячей воды, была ли вообще не известно. В этом доме у всех жильцов стоят бойлеры, в доме 128 квартир. Знаю ещё несколько домов где лет 40 назад была циркуляция горячей воды, но ещё в начале 90х, а может и раньше вышла из строя и её не отремонтировали, у людей не было денег на это. Вот куда пропадает много электроэнергии.
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29.01.2023 08:46 Ответить
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
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29.01.2023 08:52 Ответить
директор Yasno Сергій Коваленко зеленський і єрмак. так що радійте 73% зебілів за свій вибір.
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29.01.2023 09:46 Ответить
Ось тому амери і шлють ревізорів ,бо знають що брехня в державі всюди починаючи нелоха
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29.01.2023 15:04 Ответить
Хз-хз....что-то мне подсказывает, что все-таки электроэнергия идет на экспорт за более выгтдную стоимость, чем могут заплатить народ Украины....просто об этом молчат, так как в доле
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29.01.2023 17:07 Ответить
Вам здається. ТЕС, що займалась експортом електроенергії (Бурштинська) зараз стоїть після останніх обстрілів. Експортувати електроенергію з якоїсь Трипільської ТЕС чи Київської ТЕЦ-5 немає ніякої технічної можливості
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30.01.2023 15:16 Ответить
Забрехались так, що почали самі свою брехню викривати. Споживання не зменшилось, але зменшився час за який воно відбувається, що означає збільшення необхідної потужності в мережах в порівнянні зі стабільним режимом роботи без відключень . Якщо система витримує збільшене на третину ( судячи по 8 - ми годинних відключеннях, а часто і 10 - 12-ти годинних) навантаження, то про який дефіцит вони тлумачать. А якщо взяти до уваги, що в результаті ракетних бомбардувань на якісь райони неможливо подати напругу через пошкоджені ТП, то повинен виникати надлишок згенерованої потужності, який потрібно комусь перенаправити або зупиняти якийсь енергоблок.
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30.01.2023 00:21 Ответить
 
 