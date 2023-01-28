В Yasno объяснили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключения

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

Такие разъяснения в Facebook предоставил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня потребление немного упало, это нормально для выходных. Остаемся в графиках в Киеве и Днепропетровской области".

На завтра есть следующие ограничения:

для Киева – 955 МВт в день и 669 МВт ночью. Для Днепропетровщины – 1159 МВТ днем и 1208 МВт ночью.

В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню.

Читайте также: Потребление электроэнергии несколько уменьшилось. Самая сложная ситуация в Одесской области, - "Укрэнерго"

Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют.

Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом, может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись.

Зачем тогда вообще отключаться? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

И второе, что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. Если передавать показания вовремя, то в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.

Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось.

Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребляемые объемы", – рассказал он.