В Yasno объяснили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключения
Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.
Такие разъяснения в Facebook предоставил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня потребление немного упало, это нормально для выходных. Остаемся в графиках в Киеве и Днепропетровской области".
На завтра есть следующие ограничения:
для Киева – 955 МВт в день и 669 МВт ночью. Для Днепропетровщины – 1159 МВТ днем и 1208 МВт ночью.
В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню.
Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют.
Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом, может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись.
Зачем тогда вообще отключаться? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.
И второе, что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. Если передавать показания вовремя, то в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.
Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось.
Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребляемые объемы", – рассказал он.
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Доречі нещодавно тут був стаття де казали що вони так не будуть більше робити
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/groshi/platiti-za-**************-budemo-po-novomu-rozpovidayemo-yak-2218054.html
Таке рішення ухвалила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-20-kvitnya-2022-roku-393-2 постанова № 1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393".
Що передбачає згадана постанова
Через аварійні та планові відключення світла багато українців не встигають передавати показники лічильника. "Наразі багато споживачів більше часу проводять без світла, ніж зі світлом."
"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, водночас обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", - пояснили в Нацкомісії.
В такому разі нараховувати плату за електроенергію за нормами споживання було б несправедливо.
Тому і була ухвалена ця постанова, щоб захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією РФ.
А многие живут не дома сейчас, отключили вообще автоматы в квартире, а им не пользующимся вообще электричеством "по плану" выставляют счета и возможно больше чем Вам, который пользуется.
И не живут они дома совсем не по своей прихоти.
И с нашим также, знаю пример когда за время оккупации человек не был дома ему за однокомнатную квартиру за газ за месяц "по плану" 10 т грн выставили и требуют платить, хоть он и показал им реально какие показания
https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази
Прямо манія якась.
"Государство-это шайка разбойников на работе.
А Лев Толстой писал:
"Государство это собрание одних людей, насилующих других".
Это было150 лет назад.
1. В офисе "Рясно тетрадочка лежит. Заехал. за весь хутор записал показания.
2. По телефону принимали показания.
Сейчас проблем с передачей нет. Электричества нет с апреля.
пишу їм
"якого біса в мене за вересень в споживанні стоїть 45 квт, якщо я передав 248 квт??"
смисл у тому, що мої цифри не прийняли а дорахували до наступного місяця, поставивши якесь середнє - результат - оплата в наступному місяці пішла не по 1,44 а по 1,64
відповідь ( не читайте, зацініть кількість непотрібного тексту)
"У відповідь на звернення повідомляємо, що взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, Законом України "Про ринок електричної енергії" зі змінами (далі - Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), № 312 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ПРРЕЕ), Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ККО).
Відповідно до п. 1.2.1 ПРРЕЕ на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, які укладаються відповідно до ПРРЕЕ.
ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" з 01.01.2019 року здійснює функції постачальника універсальних послуг (постачальника електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам) на закріпленій території - адміністративній території Київської області.
ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" є оператором системи розподілу (далі - ОСР), що здійснює ліцензовану діяльність з розподілу електричної енергії на території Київської області і на сьогодні виконує функції постачальника послуг комерційного обліку та надає послуги комерційного обліку споживачам, точки комерційного обліку яких улаштовані на території його ліцензованої діяльності, відповідно до вимог ККО.
Згідно пункту 8.6.2. ККО, індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази лічильника, встановленого на об'єкті споживача, та надавати їх відповідному ОСР або ППКО.
Розрахунковим періодом, згідно з пунктом 2.3.13 ПРРЕЕ є календарний місяць (з першого числа попереднього місяця до першого числа поточного місяця).
Відповідно до положень глави 8.6 розділу IIIV ККО зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи відповідно до цього Кодексу та умов договору.
У випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, встановлені в даному розділі, ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середньодобового обсягу споживання електричної енергії.
Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії для цілей розрахунків визначається на основі фактичних даних (показів) лічильника(ів), зафіксованих за період між двома послідовними зчитуваннями показів, та кількості днів між цими зчитуваннями показів в аналогічному періоді попереднього року або, у разі відсутності відповідних даних за попередній рік, за згодою сторін на основі фактичних даних (показів) лічильника за попередній розрахунковий місяць.
Нарахування плати за використану з 01.01.2019 електричну енергію за вказаною адресою Товариство здійснює на підставі отриманих від ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" даних про об'єми електроспоживання за розрахунковий період, за тарифами, що залишаються фіксованими по всій території України та встановлюються згідно норм Закону.
Щодо нарахування плати за використану електроенергію за серпень 2022 року.
На особовий рахунок № ****** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у серпні 2022 року електричної енергії становить 250 кВт/год.
Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:
250 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 360,00 грн.. з урахуванням ПДВ)
Станом на 31.08. 2022 р., з урахуванням заборгованості попереднього рахунку в сумі 564,00 грн., сума до сплати становила 924,00 грн (з урахуванням ПДВ). Щодо нарахування плати за використану електроенергію за вересень 2022 року.
На особовий рахунок № ***** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у вересні 2022 року електричної енергії становить 45 кВт/год.
Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:
45 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 64,80 грн.. з урахуванням ПДВ)
вони нараховують "срєднєє"
ще потім будете розбиратися і доказувати, що ви не верблюди
С апреля не передаём показания.
Это как они по среднему насчитают, когда нет самого прибора учёта. Он на столбе висел.
И столба нет. И РЭС нет. И Рясно нет.
Україна е.
час покаже
Звідки в нашій країні набралося стільки шарлатанів?
І війна та бомбардування тут ні до чого.
Тільки бізнес!!!
отсосутперетопчутся
( казали , що дуже сложно, він повинен прийти, черга з неділю), щоб настроїв, щоб автоматично і по зонно ( нічне - окремо, день окремо). аж тут карантин, ввечері позвонив мужик, спитав, чи сходяться цифри на лічильнику з тими , що він продиктував..і все...нахєра було звонити, спішити з роботи, ставати в чергу? ( Київ)
Тобто , чому не можна перевищувати? Інфраструктура енергетична по якій передається, не витримає?
Тоді питання, чому можна імпортувати?
В сусідній статті написано що імпорт зріс в рази вже більше ніж робота атомного блоку.
Я плачу менше.
Що неYasno?
1 декабря в обед, снял показания, внес данные в личном кабинете, получилось 233 квт-ч по тарифу 1,44 грн. сделал оплату.
примерно через неделю глянул в кабинет - долг. оказывается, мои показания не приняты, система сама придумала показания на 1 декабря, насчитали 322 квт-ч по 1,68 грн.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-zhitlovo-komunalnih-poslug-v-period-*********-stanu-206
1. Установити, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:
нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
1. Estade - High school
2. Estade - Middle school
3. Estade - Folks school
People never change.
But since the folks are 1/3rd of the population,
and because of their sheer amount,
it needs to explain like to a little child,
to reduce the mass of complaints.
"Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай."
У чому тут логіка?
Хіба "у минулі періоди" це не "зазвичай"?
Інколи мені здається,що так і задумано.От і зараз,цілу ніч не виключали,о шостій вимкнули.Бо господиням треба сімейству щось снідать згодувати тай поснідать і зодягнуться вмиться і красу навести.А в селі і корівчину подоїти,багато хто,як не всі,апаратами доять.
Сергій Коваленкозеленський і єрмак. так що радійте 73% зебілів за свій вибір.