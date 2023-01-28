Великобритания думает, как предотвратить захват российскими оккупантами подбитых Challenger 2, - The Sun

За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою.

Британские военные думают, как предотвратить попадание в руки российских оккупантов технологий в случае захвата подбитых Challenger 2 на войне в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что Challenger 2 защищены "лучшей в мире броней" Chobham, изготовленной из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов. За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою, и это был дружеский огонь в Ираке, поделился собеседник на правах анонимности в разговоре с журналистами.

В Лондоне уверены, что россияне будут отчаянно пытаться повредить или захватить эти танки, чтобы использовать их, в том числе, в целях своей пропаганды.

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Источники The Sun в армии настаивают, что не было ни одного случая попадания Chobham в руки врага.

По этому поводу между Украиной и Великобританией сейчас продолжаются разговоры. Британские власти должны убедиться, что Challenger 2 смогут вернуть в безопасное место для ремонта в случае подбития.

"Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Но при прорыве обороны или при отступлении танк уничтожат", - рассказал собеседник издания.

Лондоном рассматриваются варианты, согласно одному из них Challenger 2 не будут применять там, где технику нельзя будет отремонтировать или оттуда эвакуировать. В крайнем случае Британия может привлечь частных подрядчиков для ремонта танков.

Танки Великобритания планирует передать Украине до конца марта.

Ранее сообщалось, что США снимут с Abrams секретную броню, чтобы не дать врагу на войне в Украине ее захватить и украсть технологии.