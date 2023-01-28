Великобритания думает, как предотвратить захват российскими оккупантами подбитых Challenger 2, - The Sun
За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою.
Британские военные думают, как предотвратить попадание в руки российских оккупантов технологий в случае захвата подбитых Challenger 2 на войне в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что Challenger 2 защищены "лучшей в мире броней" Chobham, изготовленной из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов. За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою, и это был дружеский огонь в Ираке, поделился собеседник на правах анонимности в разговоре с журналистами.
В Лондоне уверены, что россияне будут отчаянно пытаться повредить или захватить эти танки, чтобы использовать их, в том числе, в целях своей пропаганды.
Источники The Sun в армии настаивают, что не было ни одного случая попадания Chobham в руки врага.
По этому поводу между Украиной и Великобританией сейчас продолжаются разговоры. Британские власти должны убедиться, что Challenger 2 смогут вернуть в безопасное место для ремонта в случае подбития.
"Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Но при прорыве обороны или при отступлении танк уничтожат", - рассказал собеседник издания.
Лондоном рассматриваются варианты, согласно одному из них Challenger 2 не будут применять там, где технику нельзя будет отремонтировать или оттуда эвакуировать. В крайнем случае Британия может привлечь частных подрядчиков для ремонта танков.
Танки Великобритания планирует передать Украине до конца марта.
Ранее сообщалось, что США снимут с Abrams секретную броню, чтобы не дать врагу на войне в Украине ее захватить и украсть технологии.
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Кцп: Американцы снимают всё самое секретное.
Я правильно зрозумів це ниття?
Якби дуже вдячні Британіі та іншим..але вони і винні нам за ядерну зброю..вони тримають слово..
поставкою зброї захищають наш суверенітет...хоча що UK and USA малиб своїм контингентом захищати...але шо є то є...
-Что самое главне в танке?
-Броня.
-Нет.
-Пушка.
-Нет.
-Двигатель.
Нет....В танке главное не бздеть.
або як американці замініть секретну броню на звичайну (але не гіршу)...
війна є війна і на ній ніщо не можна попередити або прогарантувати...
Теж саме за абрамс.
Нічого секретного в тих бронях немає,секрети починаються в технології їх виготовлення на заводах-виробниках,що знаходяться в західних країнах і гарантії ,що технологію хтось не продав ,теж немає
Наразі все не так очевидно. Іноді важливо ноу-хау, а склад можна патентувати. Іноді - навпаки склад є ключем до технології. А іноді все зав'язано в тугий вузол.
Тут, я думаю, другий варіант. Інакше британці і американці не турбувалися так про потрапляння зразків броні до рашистів.
Чи думаєте люди не однакові усюди?Мабуть західної пропаганди переслухали про відсутність корупції і злодюг.
Яке патентування військових розробок? Хіба що всередині країни і в загальному вигляді.
Замечание совершенно по- существу и грамотно по содержанию
Спасибо
Слава Украине .Слава воинам -Героям !
Логічно ж що - на війні завжди існує можливість потрапляння пошкодженої техніки в руки ворога . А якщо така можливість є , то , знову ж - за логікою , краще цю техніку не використовувати взагалі .
захватят груду металлолома
На запорізькому напрямку , з метою створити видимість концентрації техніки для наступу , русня почала встановлювати в себе на позиціях , надувні танки .https://t.me/GeneralStaffZSU/6687
..
waiting for command to attack.
Such ****** can act as bait to expose enemy artillery,
and make enemy waste more artillery rounds while attempting to hit the waiting tank.
that acts as short-range artillery support.
This mortar tank either pulls the tank out of the mud,
or destroys it.
Even in the wild nature we can see: organized collective actions are MUCH MORE FREEQUANTLY SUCCESSFULL comparing to individual (non-organized) actions. Both: for attack or for defense.
Bees, ants, wolves, LIONS ( ! ), even eagles in Himalaya hunt for cranes in pair - when 1st of them misses, the 2nd catches the crane.
Острах англійців зрозумілий, але щоб підбити Челенджер треба дуже багато прямих влучань з танка чи з ПТУРа але в бою це мало реальне.
Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.
Як варіант: США мають великі запаси старих танків. Так, це менш безпечно для наших захисників, але це знімає питання про секретні технології і дозволило би поставити не десятки танків через багато місяців, а більше тисячі танків і в рази швидше...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї в 5-10 разів менше, ніж нам потрібно, і затягує цей процес якомога довше.
Но опасения понятны.