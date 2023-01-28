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Великобритания думает, как предотвратить захват российскими оккупантами подбитых Challenger 2, - The Sun

challenger

За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою.

Британские военные думают, как предотвратить попадание в руки российских оккупантов технологий в случае захвата подбитых Challenger 2 на войне в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что Challenger 2 защищены "лучшей в мире броней" Chobham, изготовленной из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов. За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою, и это был дружеский огонь в Ираке, поделился собеседник на правах анонимности в разговоре с журналистами.

В Лондоне уверены, что россияне будут отчаянно пытаться повредить или захватить эти танки, чтобы использовать их, в том числе, в целях своей пропаганды.

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Источники The Sun в армии настаивают, что не было ни одного случая попадания Chobham в руки врага.

По этому поводу между Украиной и Великобританией сейчас продолжаются разговоры. Британские власти должны убедиться, что Challenger 2 смогут вернуть в безопасное место для ремонта в случае подбития.

"Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Но при прорыве обороны или при отступлении танк уничтожат", - рассказал собеседник издания.

Лондоном рассматриваются варианты, согласно одному из них Challenger 2 не будут применять там, где технику нельзя будет отремонтировать или оттуда эвакуировать. В крайнем случае Британия может привлечь частных подрядчиков для ремонта танков.

Танки Великобритания планирует передать Украине до конца марта.

Ранее сообщалось, что США снимут с Abrams секретную броню, чтобы не дать врагу на войне в Украине ее захватить и украсть технологии.

Автор: 

Великобритания (4931) танк (2248)


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Топ комментарии
+16
Не парьтеся, «говорящая голова оркостан» вже всі їх знищила )
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28.01.2023 22:11
+13
Типу їх нікуди і нікому не продавали,і типу вирізати шматок броні ніде не вдалося.
Теж саме за абрамс.
Нічого секретного в тих бронях немає,секрети починаються в технології їх виготовлення на заводах-виробниках,що знаходяться в західних країнах і гарантії ,що технологію хтось не продав ,теж немає
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28.01.2023 22:22
+12
Кац, договорюй вже до кінця, що амери дадуть нам лише гусениці. Так тобі соловьїний помьот розказав?
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28.01.2023 22:14
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Правила форума Совет форумчан
С опасениями англичан - это понятно. А вот если с Абрамса снимут броню- то какой толк с него тогда ....
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28.01.2023 22:10 Ответить
Не всю же))...Там вставка из обедненного урана с чем-то сплавленного(большой секрет).Она демонтиркется,вместо нее обычная броня.
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28.01.2023 22:38 Ответить
Навіть коли вони їх захватять, то передрати, це навряд. Для цього їм треба звернутися до тих же британців за технологіями. Ці довбодятли навіть білу ладу не можуть зробити. Марний переляк наших друзів.
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28.01.2023 23:55 Ответить
Іншу броню начеплять американці без проблем !
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29.01.2023 02:01 Ответить
Не парьтеся, «говорящая голова оркостан» вже всі їх знищила )
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28.01.2023 22:11 Ответить
Кац, договорюй вже до кінця, що амери дадуть нам лише гусениці. Так тобі соловьїний помьот розказав?
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28.01.2023 22:14 Ответить
Офіціал: Знімуть секретну броню.
Кцп: Американцы снимают всё самое секретное.
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28.01.2023 22:45 Ответить
"Американцы снимают всё самое секретное." --- так це і є саме надсекретне,що є у Абрамсах,він все правильно сказав
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28.01.2023 22:49 Ответить
Ну звісно, в Абрамсах більше нічого секретного немає. Дають Україні трактори, а не танки.

Я правильно зрозумів це ниття?
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28.01.2023 22:53 Ответить
Саме важливе в танках це броня, чим краща броня тим довше танк живе і приносить користь,якщо ти не в курсі,тим паче така як є на британських,яка ніколи нікому в руки не попадала. Тому не скигли тут про ниття, ради твоєї сраки британці, які живуть по суті в другому кінці Європи на острові,могли би взагалі забити на те,що у твоїй країні навіть одягом забезпечити армію не можуть,нехай би самі собі розбирались,а вони замість цього дають таку підтримку,та ще й жертвують своїми розробками
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28.01.2023 23:07 Ответить
Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Якби дуже вдячні Британіі та іншим..але вони і винні нам за ядерну зброю..вони тримають слово..
поставкою зброї захищають наш суверенітет...хоча що UK and USA малиб своїм контингентом захищати...але шо є то є...
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29.01.2023 03:39 Ответить
"Саме важливе в танках це броня," Та ти що? Тобто робота танка це ловити снаряди які його не пробиватимуть? ))) то чого тоді не варити 300-400 тонні кубіки з титану на гусинецях? А я чогось думав що в танках саме важливе це по перше точність гармати, дальність ураження, засоби розвідки та маскування. А не лобом снаряди відбивати.
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30.01.2023 03:24 Ответить
Лекция в военном училище:
-Что самое главне в танке?
-Броня.
-Нет.
-Пушка.
-Нет.
-Двигатель.
Нет....В танке главное не бздеть.
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29.01.2023 00:47 Ответить
Англійці мабуть з туземцями на ньому воювали??
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28.01.2023 22:11 Ответить
Так троль, із туземцями воювала. І Україна зараз буде із туземцями воювати. Так шо усьо буде зашибісь!
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29.01.2023 01:25 Ответить
ну то надайте охорону кожному танку...
або як американці замініть секретну броню на звичайну (але не гіршу)...
війна є війна і на ній ніщо не можна попередити або прогарантувати...
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28.01.2023 22:13 Ответить
Если что, британский спецназ всё порешает.
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28.01.2023 22:13 Ответить
А типо уничтоженный танк испарится и нельзя будет посмотреть технологии брони из чего он сделан? В любом случае придется что Челенжеры что Абрасмсы использовать только как танки поддержки с дальних растояний а вперед посылать старые Т72
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28.01.2023 22:15 Ответить
Справа у тому, що у цій війні, танки з обох строрін використовуються для стрільби із закритих позицій, та як " посилення" оборони опорників. У крайньому випадку-підтримка піхоти в тактичних наступальних діях. Так що дійсно, якщо не буде якогось широкомаштабного наступу , західним танкам не загрожує потрапити у руки ворога.
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29.01.2023 01:30 Ответить
Стрельба с ЗОП самое худшее применение танков,хотя они и бьют намного эффективнее буксируемой артиллерии,но все же танк это Главная Ударная сила СВ
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29.01.2023 14:43 Ответить
Таки ніхто із цим не сперечається, що найгірше.
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29.01.2023 16:34 Ответить
Takije tanki nado doveriat opytnim brigadam,kotoryje uspesno voojevali ,togda oni nepapadut v ciuzyje ruki.Takije tanki takze dolzni upravliat opatni sostav
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28.01.2023 22:16 Ответить
не давайті ОПі та їхнім зализам, бо ті про.буть чи кататимуться по Києву.
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28.01.2023 22:21 Ответить
Типу їх нікуди і нікому не продавали,і типу вирізати шматок броні ніде не вдалося.
Теж саме за абрамс.
Нічого секретного в тих бронях немає,секрети починаються в технології їх виготовлення на заводах-виробниках,що знаходяться в західних країнах і гарантії ,що технологію хтось не продав ,теж немає
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28.01.2023 22:22 Ответить
А Ви, як полагаю, свічку тримали коли розробляли і виготовляли ту броню, бо так безапеляційно стверджуєте, що важлива лише технологія виготовлення, а склад її всім відомий.

Наразі все не так очевидно. Іноді важливо ноу-хау, а склад можна патентувати. Іноді - навпаки склад є ключем до технології. А іноді все зав'язано в тугий вузол.

Тут, я думаю, другий варіант. Інакше британці і американці не турбувалися так про потрапляння зразків броні до рашистів.
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29.01.2023 13:07 Ответить
Я думаю що висверлити керн з броні за великі гроші могли прямо на якомусь із складів зберігання і досить легко .Аналіз робиться досить легко.Броня по типу Чобхема відома давно,навіть в СРСР подібне робили на якихось останніх танках в лобові проекції.
Чи думаєте люди не однакові усюди?Мабуть західної пропаганди переслухали про відсутність корупції і злодюг.
Яке патентування військових розробок? Хіба що всередині країни і в загальному вигляді.
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29.01.2023 13:34 Ответить
Ну, це можуть бути приватні підрядники які будуть технічними засобами (авіацією, іншими танками, розчисткою теріторії перед танком) запобігати знищенню танка рашистами.
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28.01.2023 22:28 Ответить
Їде танк, а з ним бригада підрядників. Кілька тисяч особового складу з технікою, авіацією і т.д., щоб, не приведи Господи, не захопили той танк)
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28.01.2023 22:36 Ответить
бажано підрядники це британський спецназ
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28.01.2023 22:42 Ответить
SAS
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28.01.2023 22:53 Ответить
разумно и адекватно

Замечание совершенно по- существу и грамотно по содержанию

Спасибо

Слава Украине .Слава воинам -Героям !
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28.01.2023 22:29 Ответить
Ядерный взрыв, и дело в шляпе
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28.01.2023 22:29 Ответить
Тобто - ці танки не для війни ..! Лише для виставки . Щоб похизуватись , ну або полякати противника . А використовувати за призначенням , на передовій , сходити ними в атаку - ніззя . І це стосується не лише ЗСУ , а й самих британців .
Логічно ж що - на війні завжди існує можливість потрапляння пошкодженої техніки в руки ворога . А якщо така можливість є , то , знову ж - за логікою , краще цю техніку не використовувати взагалі .
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28.01.2023 22:31 Ответить
Цікаво, а як вони взагалі з такими обмеженнями збиралися воювати?)
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28.01.2023 22:34 Ответить
предотвратить очень просто - "одолжите" у Нидерландов сорок CV90, и придайте три борта к каждому челленджеру для подстраховки. И гей! по подсохшим полям до Мариуполя, при поддержке эскадрильи А-10.
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28.01.2023 22:38 Ответить
Нет ни чего проще! К каждому танку дать по вертолету и штурмовику...
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28.01.2023 22:45 Ответить
уже все давно придумано.
захватят груду металлолома
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28.01.2023 22:50 Ответить
До речі , генштаб повідомляє що - останнім часом на фронті з'явилась кацапська - атветка , нашим - дерев'яним Хаймарсам .
На запорізькому напрямку , з метою створити видимість концентрації техніки для наступу , русня почала встановлювати в себе на позиціях , надувні танки .https://t.me/GeneralStaffZSU/6687
..
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28.01.2023 22:51 Ответить
это зимняя модификация, на синтопоне.
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28.01.2023 23:08 Ответить
That needs each tank, who sits in the rear,
waiting for command to attack.

Such ****** can act as bait to expose enemy artillery,
and make enemy waste more artillery rounds while attempting to hit the waiting tank.
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29.01.2023 00:11 Ответить
Щоб не було підбитих, треба надати їх стільки, щоб виносили усіх на своєму напрямку до першого постріла у відповідь.
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28.01.2023 22:51 Ответить
ну це зрозуміло,вони зараз по суті заради України ризикують втратити свої унікальні розробки які можуть попасти в руки кацапам,а потім уже кому завгодно, Китаю,Ірану і так далі
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28.01.2023 22:52 Ответить
Как я іх панімаю!
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28.01.2023 23:00 Ответить
В радянські часи був у нас завод, який вирішив випускати верстати для обробки каменю. Купили в Італії такий верстат, розібрали по гвинтиках його агрегати, в лабораторії визначали навіть параметри металу, з якого вони виготовлені. Зробили копію, завезли для випробовувань в місцевий кар'єр- попрацював цей верстат 2-3 тижні- на більше його не хватило. Так і не вийшло скопіювати іноземне, навіть в ті часи, коли і спеціалісти, і технологи були набагато сильніші. Так що страхи партнерів в цьому питанні дещо перебільшені.
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28.01.2023 23:19 Ответить
Не перебільшені. І приклад Китаю це підтверджує. Спочатку, може, і зламається та копія через 2 тижня. Але дасть досвід, який спрацює на третьому прототипі. В будь-якому випадку йти про протореній ким то дорозі надійніше і безпечніше, чим торити її самому. Виграється саме головне - час. Недарма ж промисловий шпіонаж такий розвинений в світі.
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29.01.2023 13:27 Ответить
потрібно прикріпити до них по два гелікоптера АН-64 АПАЧ))))
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28.01.2023 22:56 Ответить
Щоб військова техніка ніколи не попадала в руки ворога її не потрібно використовувати в війні. Навіть не будувати. Тоді це буде 100 відсотково.
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28.01.2023 22:58 Ответить
В рахе тисячі Мерсів їздить,а в них виходить лада каліна.
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28.01.2023 22:59 Ответить
Ета другоє.
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28.01.2023 23:01 Ответить
Уявімо, що кацапам вдалося якось отримати підбитий танк. І що з того? Ну побачать там електронні ніштяки, ну покрутять в руках шматки металу, а от тцт постає питання: як це все відтворити? У кацапів просто не має відповідних виробничих потужностей і користі з того ,,трофея,, не отримають, хіба що в цілях пропаганди.
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28.01.2023 23:05 Ответить
вважаю, що єдиний спосіб запобігти молижовсті захопленню техніки - це в'їпати русню одразу так, щоб вже не залишити шансів щось відбити-відвоювати. Але для цього, напевно, не дозовані поставки танків та іншої зброї потрібні, а все що тільки можливо одразу плюс до того купу "радників" НАТО. Інакше будемо слинити (і втрачати пошкоджені танки та ін.) постійно і довго.
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28.01.2023 23:08 Ответить
Так чи інакше, але треба не допустити щоб сталося так, як у другій світовій з "Тиграми" та "Фердинандами" які в більшості випадків не були підбиті ворогом, а кидалися екіпажами через механічні та логістичні проблеми. Звісно, знищення пошкодженої техніки у разі неможливості евакуації має бути обов'язковим.
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28.01.2023 23:44 Ответить
Яке знищення - буксирування на свої позиції, танки не працюють у ближньому бої як піхота
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29.01.2023 01:36 Ответить
Each tank needs a synchron mortar tank in the back,
that acts as short-range artillery support.

This mortar tank either pulls the tank out of the mud,
or destroys it.
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29.01.2023 00:06 Ответить
+ +
Even in the wild nature we can see: organized collective actions are MUCH MORE FREEQUANTLY SUCCESSFULL comparing to individual (non-organized) actions. Both: for attack or for defense.

Bees, ants, wolves, LIONS ( ! ), even eagles in Himalaya hunt for cranes in pair - when 1st of them misses, the 2nd catches the crane.
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29.01.2023 04:24 Ответить
Якщо будете дозовано давати підтримку Україні, то прийдеться воювати з рашистами на вулицях Парижа, Берліна😡🤦🤦🤦
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29.01.2023 00:41 Ответить
ну вроде очевидно чтобы танк не попал к врагу вместе с ним надо давать пару самолетов, сау, и ракет чтобы если что - мокрого места рядом не оставалось.
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29.01.2023 00:46 Ответить
К каждому танку надо еще что бы по два вертолета Апачи дали, для охраны.
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29.01.2023 01:23 Ответить
Тогда вместе с подбитыми танками и сбитые Апачи захватят. В них ведь тоже найдется что-нибудь секретное?
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29.01.2023 11:18 Ответить
Садити на Челенджери найращі і найдосвічніши екіпажи і працювати з прикриттям у вигляді Т 64
Острах англійців зрозумілий, але щоб підбити Челенджер треба дуже багато прямих влучань з танка чи з ПТУРа але в бою це мало реальне.
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29.01.2023 01:35 Ответить
Просто нужно эти танки завозить на территорию где не воюют(например на Западную часть Украины),а оттуда забирать на фронт освободившиися наши т-64/72
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29.01.2023 01:46 Ответить
Оця тема - це один із НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ, чому союзники не хочуть передавати Україні найновіші зразки зброї.

Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.

Як варіант: США мають великі запаси старих танків. Так, це менш безпечно для наших захисників, але це знімає питання про секретні технології і дозволило би поставити не десятки танків через багато місяців, а більше тисячі танків і в рази швидше...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї в 5-10 разів менше, ніж нам потрібно, і затягує цей процес якомога довше.
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29.01.2023 03:57 Ответить
его низзя подбить разве с корабельной пушки..
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29.01.2023 04:13 Ответить
За то можно посадить в грязь по самые уши как говорится)У вас ,умников'тоже хватает:
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29.01.2023 07:17 Ответить
думаю акм 1969 года за номером###### -который был уменя на срочке краску поцарапаt и то наврядли..))))))))))))))))
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29.01.2023 15:23 Ответить
Если танк прикрыт с воздуха, то захватывать некому.
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29.01.2023 06:31 Ответить
Какой смысл тогда от танка, если его нужно охранять и не пускать туда где ему могут навредить. Идиотизм.
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29.01.2023 07:49 Ответить
Так воевать просто не возможно. Это утопия.
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29.01.2023 12:10 Ответить
Козломордые до сих пор не могут разработать технологии производство украинского сала. Оно у них как подошва.
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29.01.2023 13:18 Ответить
Если танки, как положено обеспечены поддержкой авиации,артиллерии,пехоты, средствами эвакуации, то они вряд ли достанутся врагу..Вермахт, подбитые танки зачастую эвакуировал с поля боя в ремонт,поэтому у них танк использовался в три-четыре раза чаще чем танк РККА
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29.01.2023 14:55 Ответить
даже если кацапы получат образцы брони, и смогут разобраться в составе, то абсолютно не факт что смогут такую же производить. Как написали выше - по кацапии ездят тысячи мерсов, но делать их так и не научились. Гвозди тоже.
Но опасения понятны.
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29.01.2023 15:55 Ответить
 
 