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Зеленский ввел в действие санкции в отношении лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники

зеленський

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 185 юридических и физических лиц, которых Россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, которых использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах".

Их активы в Украине блокируются, имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех, кто помогает усиливать санкции против России, а также расследователей, разоблачающих "пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции".

В опубликованном на сайте президента санкционном списке 3 физических лица и 182 юридических.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) перевозки (519) санкции (11263)


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Не пройшло і року.
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28.01.2023 22:31 Ответить
помните инженера Полесова и 12-ти стульев??? точно! ))
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28.01.2023 22:34 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+12+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.1.69i57j0i512l7.1536j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6473f698,vid:A0exV5WIBE8 Интеллигент со средним образованием.)
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28.01.2023 23:35 Ответить
Поганий Порошенко "настучав" амерікосам і тепер Зе має аудит із США. Як далі красти та "втирати" народу шо то все Порох?
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28.01.2023 22:38 Ответить
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28.01.2023 22:40 Ответить
так а где же тогда найти кейтеринговую компанию, чтобы шашлычок подвезла на улицу с любым названием... разбазариваеся добро...
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29.01.2023 01:52 Ответить
Тільки базікати вміє !
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29.01.2023 08:53 Ответить
Давно пора, а как насчет (наших) автоперевозчиков которые с оккупированных территорий для террористов вывозили оборудование и сельхозпродукцию в оркостан?
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29.01.2023 10:33 Ответить
 
 