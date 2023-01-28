Зеленский ввел в действие санкции в отношении лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 185 юридических и физических лиц, которых Россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.
"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, которых использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах".
Их активы в Украине блокируются, имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", - подчеркнул он.
Президент поблагодарил всех, кто помогает усиливать санкции против России, а также расследователей, разоблачающих "пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции".
В опубликованном на сайте президента санкционном списке 3 физических лица и 182 юридических.
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