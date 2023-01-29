ВСУ отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов в Донецкой области и 2 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 29 января по поводу российского вторжения.

Так, начались триста сороковые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

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Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямпольевка, Верхнекаменское, Раздольевка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечье и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово - Донецкой.

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На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздольевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

В Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнера". Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.