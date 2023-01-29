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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль использовал силы ЧВК "Вагнера" в трудный период войны в Украине, и теперь решил "избавиться" от Пригожина, - ISW

пригожин,євген

Снижение зависимости российских военных от сил "Вагнера" вокруг Бахмута, вероятно, снижает влияние Евгения Пригожина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль обратился к нерегулярным силам Пригожина, чтобы пережить трудный период после кульминации наступления российских обычных сил в Луганской области летом 2022 года, что ввело Пригожина в заблуждение, заставив переоценить свое значение в российской армии и политические сферы.

Кремлю, однако, не нужно будет успокаивать Пригожина, если российские обычные силы продолжат брать на себя ответственность за линию фронта в Бахмуте.

Кремль, вероятно, уже постепенно лишает его привилегий. Министерство обороны России также предприняли новые усилия по профессионализации армии, усилия, которые в случае успеха приведут к маргинализации параллельных военных формирований, таких как ЧВК "Вагнера", считают аналитики.

Пригожин, вероятно, чувствует и компенсирует снижение своего влияния и поэтому начал нападать на националистическую фракцию ветеранов.

Пригожину также предъявлены обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию независимо от их обоснованности.

Смотрите: "Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО

кремль (725) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+8
"Мавр зробив свою справу - мавр може йти!" Цікаво - якщо на Пригожина склепають кримінальну справу і запхнуть в тюрму - скільки він там проживе? Йому ж там пригадають скільки зеків полягло заради його амбіцій! А ФСБшники "допоможуть" в цьому - бо "слишком много знает"!
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29.01.2023 08:01
+7
Хаи гіркін иого замоче .
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29.01.2023 07:49
+7
Важкий період у війні для Кремля скінчився?
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29.01.2023 08:10
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Хаи гіркін иого замоче .
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29.01.2023 07:49 Ответить
"Мавр зробив свою справу - мавр може йти!" Цікаво - якщо на Пригожина склепають кримінальну справу і запхнуть в тюрму - скільки він там проживе? Йому ж там пригадають скільки зеків полягло заради його амбіцій! А ФСБшники "допоможуть" в цьому - бо "слишком много знает"!
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29.01.2023 08:01 Ответить
Нічого з ним не станеться. Він там герой, бо кацапи живуть за правилом - б'є - значить любить. І сила тієї кацапської любові тим більша, чим дужче б' ють.
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29.01.2023 09:03 Ответить
Хрєново ти знаєш кацапську психологію!Він, в їх очах, тоді буде "розкоронованим" - таким собі "лжепророком" А нема нічого жорстокішого від людини, що розчарована в тому, кому поклонялася І найбільш яскраво це проявляється в тих соціальних групах чи суспільствах, люди в яких не звикли вирішувать свої проблеми самостійно, перекладаючи їх вирішення на "вождів"!
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29.01.2023 09:14 Ответить
Повар путіна ? Він шо парпшу їм варив?
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29.01.2023 08:02 Ответить
все варив, він жеж кухар
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29.01.2023 09:12 Ответить
Важкий період у війні для Кремля скінчився?
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29.01.2023 08:10 Ответить
А какашкадировца десь вже закопали?? Давненько воно не випливало...
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29.01.2023 08:16 Ответить
Він тепер зачаївся. Тихій Дон...
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29.01.2023 13:20 Ответить
У разі успіху?))Якого успіху?Чи регулярні чи найманці вже крупно всралися,і успіхом для обох буде втеча за кордони України і уникнення міжнародного трибуналу.Все решта вони вже програли.
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29.01.2023 08:19 Ответить
"У важний період війни". Дораз у них такий собі "легкий". Зрозуміло.
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29.01.2023 08:53 Ответить
Початок ориг.статті: "російські війська, ймовірно, замінять виснажені сили Групи Вагнера.. Мін.оборони РФ все частіше повідомляє, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що звичайні російські сили нарощуються, якщо не замінюють, ймовірно, кульмінаційні сили Вагнера в цьому районі.. ISW раніше оцінювало, що російський наступ на Бахмут досяг кульмінації. Ми продовжуємо оцінювати, що наступ Вагнера досяг кульмінації, але тепер оцінюємо, що росіяни направляють звичайні підрозділи для продовження боротьби. Таким чином, більші російські зусилля проти Бахмута, ймовірно, не завершилися.."

ISW про все - "ймовірно". Та коли помилилися - "ну то таке, ми не помилилися, але тепер..." Егеж, ймовірно.

Analysts ISW: 20-30 років, ніхто не служив в армії, дипломи переважно "міжнародні відносини", з "middle class". Тобто гарний старт у кар'єрі у політиці.

Така ось "аналітика". Та у NV: "о, цеж US - то файно!"
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29.01.2023 09:05 Ответить
З чого ти цю маячню вигадав?) В тебе немов би прапорець американський, а хто такі think tanks - не знаєш.
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29.01.2023 09:14 Ответить
Тож бо і воно, "експерти" 20-30 рокiв: "Ми зараз вам розповімо, що й чому відбувається. А якщо помилимося, то розкажемо нову версію. Але ж ми не помилялися, то таке."
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29.01.2023 09:33 Ответить
Так де ти там побачив вигадану тобою маячню про "коли помилилися"?
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29.01.2023 09:57 Ответить
Чи ти просто мабуть не знаєш значення слова "кульмінація"?
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29.01.2023 09:58 Ответить
А чи ти просто мабуть не знаєш значення слова "сарказм"? То погана ознака. Спробуй ще раз.
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29.01.2023 10:10 Ответить
Коли ти брешеш про те, чого не знаєш, наприклад про вік і досвід співробітників ISW, то це не "сарказм", а "висер".
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29.01.2023 11:23 Ответить
Вірно написав. Бо припущення у освітленні війни то е не дуже корисно. А вигадки то злочин. Всі ці "вирішуеться туй", "слідуючий тиждень (місяць, рік) буде вирішальним" та таке подібне.
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29.01.2023 13:11 Ответить
"брешеш", на відміну від деяких, я перевіряю джерела. а не кидаю гучні слова на вітер https://www.understandingwar.org/who-we-are
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29.01.2023 19:55 Ответить
А как же теперь атаковать то будут. Что то не сходится.
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29.01.2023 12:20 Ответить
Бред всё это ... ничего этого не будет... Пригожин ещё нужен Путлеру в Африке и т.д...
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29.01.2023 15:02 Ответить
Пригожин не пропаде. Поміняє ампулуа; поїде в Голлівуд і буде грати кіллерів у американських фільмах. Ви подивіться на це щире відкрите лице, на цей добрий ласкавий погляд. Успіх йому гарантований.
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29.01.2023 15:40 Ответить
Кремль, может, и пытался использовать…,но! Посмотрим… Пригожин тоже не пальцем…. В любом случае: грызня между врагами- нам в пользу
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29.01.2023 16:23 Ответить
Кацапи зробили дуже гарний хід,допомогли на фронті,позбулися бандюків і грошей про загибель не платять,бо для них---це було М*ЯСО!!!!!
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29.01.2023 16:58 Ответить
 
 