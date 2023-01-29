Сегодня мы достойно продолжаем дело Героев Крут. Цена борьбы высока, но цена поражения значительно выше, - Залужный

Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.

Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и в 2022 лучшие из лучших встали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Мы должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - говорится в сообщении.

Читайте: Под Крутами состоялось сражение ВСУ с российскими оккупантами: Уничтожено около 200 военных РФ