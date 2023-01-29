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Новости Война
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Сегодня мы достойно продолжаем дело Героев Крут. Цена борьбы высока, но цена поражения значительно выше, - Залужный

крути

Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.

Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и в 2022 лучшие из лучших встали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Мы должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - говорится в сообщении.

Читайте: Под Крутами состоялось сражение ВСУ с российскими оккупантами: Уничтожено около 200 военных РФ

Круты (102) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+23
Аби ще українці вивчали досконально свою історію, щоб могли зрозуміти про що говорить Залужний. Сов'єцька епоха це не автомати з газіроквою за 10 коп, не ковбаса, не пломбір і не колінці змащені зельонкою.
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29.01.2023 08:12
+21
Поразка тоді -- аукнулась сьогодні . Героям Слава .
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29.01.2023 08:11
+13
Залужному як справжньому воїну та патріоту-респект...
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29.01.2023 08:23
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Поразка тоді -- аукнулась сьогодні . Героям Слава .
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29.01.2023 08:11 Ответить
То було проти початку Більшовиків... а Ермак - це один з наслідників штирліців...

Так до чого ******* ОПГ порівнювати з національно-визвольною війною?

Медведчук що засадив Стапана Хмару - поніс покарання, чи за підрив складів, чи за Оленівку?

Манкурти

НІХТО НІ ЗА ЩО НЕ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

АКТОРИ НЕ ВИННІ В П'ЄСІ В ЯКУ ВОНИ ГРАЮТЬ.
 Їх будуть охороняти ще краще.
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29.01.2023 09:32 Ответить
не він один !!! у партії зе 90% таких включаючи "найвеличнішого..." ...







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29.01.2023 09:56 Ответить
Аби ще українці вивчали досконально свою історію, щоб могли зрозуміти про що говорить Залужний. Сов'єцька епоха це не автомати з газіроквою за 10 коп, не ковбаса, не пломбір і не колінці змащені зельонкою.
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29.01.2023 08:12 Ответить
Аби хоча б не відвертались від неї..
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29.01.2023 08:19 Ответить
На жаль у дебілів зі сходу і півдня своя історія де брацкі народи і самий вкусний пломбір
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29.01.2023 08:24 Ответить
На жаль такі ж дебіли є на заході і на півночі.
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29.01.2023 08:37 Ответить
Нажаль ви праві обоє.
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29.01.2023 09:03 Ответить
є !!! але значно, приблизно на порядок (в 10 раз) менше !!!
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29.01.2023 09:58 Ответить
Ти спецом зареєструвався щоб «срати» тут? Шанувальники шарія найшли нового «поводиря» -арестовича?
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29.01.2023 09:40 Ответить
А де ті українці будуть витвчати історію, коли навіть під час війни риг шкарлєт прибрав іспити по історії із ЗНО. А їх батьки вчили радянську історію, то вони їм будуть розповідати про "28 панфіловців", "Зою космодемянськую" "Сашу матросова" і "злого Бандеру та УПА".
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29.01.2023 10:18 Ответить
Українці - це нація Героїв..завжди так було і завжди так буде..
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29.01.2023 08:20 Ответить
Залужному як справжньому воїну та патріоту-респект...
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29.01.2023 08:23 Ответить
...хвала.
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29.01.2023 08:46 Ответить
А за те щ о він захищає рєзнікова,підтримує закон про покарання для військовослужбовців,вихваляє зеленського - теж респект?
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29.01.2023 09:06 Ответить
хіба незрозуміло написано за що респект...
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29.01.2023 09:16 Ответить
Патріот не може захищати корупціонера.
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29.01.2023 09:46 Ответить
цей патріот захищає батьківщину на відміну від декого...
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29.01.2023 09:48 Ответить
Так і що він по вашому повинен зробити?Прибити зе з рєзніком,плюватися на них,крутити дулі?Один його начальник а інший рівнозначний,що він їм зробе?Це ж ми їх навибирали,а йому ще й з цим ї..сь...Хвалить,не хвалить...просто військові по іншому міркують :є мета,задача і є сили й засоби для її виконання,ось їх і використовують максимально ефективно.Ви ж йому замість цих інших "гетьманів" не даєте і не дасте,тому використовує цих,так як вони є.А зерно відділяти від полови і у вас самого часу було достатньо,ви навіщо понастягували злодіїв з брехунами до влади?
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29.01.2023 10:31 Ответить
Залужний міг НЕ КОМЕНТУВАТИ скандал з рєзніковим,законопроект про кримінальну відповідальність військових.Схоже що зекодла використовує його для відбілювання своїх зашкварів,рятують свій рейтинг з допомогою авторитету Залежного.
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29.01.2023 11:26 Ответить
Ви не зрозуміли що я писав,не потрібен йому той авторитет,потрібно щоб резнік діяв в інтересах перемоги,а те що він злодій,то іншого в нього немає а коли з'явиться - побачимо,але цілком можливо рєзнік проти нього буде невинним ягням.
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29.01.2023 11:39 Ответить
Вы видимо не читали ответ
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29.01.2023 12:56 Ответить
вибачте" Залужного"
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29.01.2023 13:22 Ответить
Перемога Ураїни - це слава і воля. Перемозі України допоможе доля. Перемога! Перемога!
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29.01.2023 08:26 Ответить
Залужному Хвала!
Героям Крут Слава!
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29.01.2023 08:48 Ответить
Не розумію, чому всі так носяться з тими Крутами?
"Миротворці" Грушевський і Вінниченко розпустили 4-млн армію загартовану у Першій світовій(раша завжди воювала українцями), яка повернулась на захист Держави. Непокорних офіцерів - розстріляли. І протистояти навалі Муравйова на заклання відправили 300 кадетів. Київ було вирізано - за мову, зи вишиванку загинуло 100т. Зроблені чи з того були уроки? "Просто пєрєстать стрєлять"...
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29.01.2023 09:36 Ответить
Ти хворе?
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29.01.2023 09:50 Ответить
Точно. Є розбір Крут на одному історичному українському каналі.
Нічого визначного в цієй події немає. Навіть кількість жертв спірна. Просто тодішня влада, яка просрала всі полімери, вирішила створити символ і гучні похорони загиблим.

Але ніхто не акцентує так уваги, що потім в результаті дій всяких Вінниченок, Грушевських і багато багато інших жертви були колосальні і окрім Крут. Це як відокремлювати трагедію Маріуполя чи Бучі, з якими влада зараз носиться і використовує як аргумент, але умовчувати хто до неї довів.
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29.01.2023 09:58 Ответить
Звісно головотяпство доводить до таких ситуацій, але сміливість студентів і юнкерів які стримували кацапський наступ чогось вартує, стриманий наступ кацапів на Київ дав змогу провести евакуацію державних установ та отримати додатковий час для переговорів з Центральними державами у Брест-Литовську.
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29.01.2023 13:23 Ответить
Кадети (а їх було десь 300-400) були нормальною військовою силою. Дисциплінованою і вмотивованою. Багато з них були взагалі ветеранами ПСВ, які просто на офіцера вчилися. На "заклання" їх ніхто не посилав. У бою їх було вбито всього 10 (ДЕСЯТЬ!!!).
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29.01.2023 11:11 Ответить
А кацапи скількох розтріляли
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29.01.2023 13:16 Ответить
Бій під Крутами ще не завершився.
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29.01.2023 09:51 Ответить
Дякуємо Богу, Залужному і ЗСУ!!!
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29.01.2023 10:15 Ответить
Та да, Крути це коли сотня студентів до 20 років протистояла кацапсько більшовистській орді серед чистого поля. Це як зараз тероборону кинути проти добре навчених кацапських частин.
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29.01.2023 13:15 Ответить
 
 