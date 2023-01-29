Сегодня мы достойно продолжаем дело Героев Крут. Цена борьбы высока, но цена поражения значительно выше, - Залужный
Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.
Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и в 2022 лучшие из лучших встали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Мы должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - говорится в сообщении.
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Так до чого ******* ОПГ порівнювати з національно-визвольною війною?
Медведчук що засадив Стапана Хмару - поніс покарання, чи за підрив складів, чи за Оленівку?
Манкурти
НІХТО НІ ЗА ЩО НЕ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
АКТОРИ НЕ ВИННІ В П'ЄСІ В ЯКУ ВОНИ ГРАЮТЬ.
Їх будуть охороняти ще краще.
Героям Крут Слава!
"Миротворці" Грушевський і Вінниченко розпустили 4-млн армію загартовану у Першій світовій(раша завжди воювала українцями), яка повернулась на захист Держави. Непокорних офіцерів - розстріляли. І протистояти навалі Муравйова на заклання відправили 300 кадетів. Київ було вирізано - за мову, зи вишиванку загинуло 100т. Зроблені чи з того були уроки? "Просто пєрєстать стрєлять"...
Нічого визначного в цієй події немає. Навіть кількість жертв спірна. Просто тодішня влада, яка просрала всі полімери, вирішила створити символ і гучні похорони загиблим.
Але ніхто не акцентує так уваги, що потім в результаті дій всяких Вінниченок, Грушевських і багато багато інших жертви були колосальні і окрім Крут. Це як відокремлювати трагедію Маріуполя чи Бучі, з якими влада зараз носиться і використовує як аргумент, але умовчувати хто до неї довів.