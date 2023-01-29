Общие боевые потери РФ с начала войны - около 126 160 человек (+650 за сутки), 3197 танков, 284 вертолета, 293 самолета, 2195 артсистем, 6366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 29 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 126 160 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 126 160 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 2195 (+7) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) од,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
- специальная техника - 199 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. ...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
До речі, цьому джерелу довіряє і Піонтковський - про що він публічно казав.
Хто обзивається, той сам так і називається.
Нецензурні прокляття свідчать про дебілізм того, хто їх використовує та про провокацію на таку ж відповідь.
Больше, чем в сводках ВСУ: из Кремля утекли данные о безвозвратных потерях российской армии в Украине РФ за 11 месяцев войны против Украины, предположительно, потеряла уже более 176 тысяч человек личного состава.
Больше, чем в сводках ВСУ: из Кремля утекли данные о безвозвратных потерях российской армии в Украине Захватническая война против Украины дорого обходится России.
Безвозвратные потери ВС РФ могли уже превысить 176 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Такие цифры опубликовал вечером 28 января российский влиятельный Telegram-канал "Генерал СВР", ссылаясь на источники в высшем руководстве РФ.
Подтверждения на сегодня нет.
По данным ресурса, утром в субботу российскому диктатору Владимиру Путину положили на стол отчет о военных потерях с такими цифрами: - 126 567 военнослужащих кадровой армии РФ; - 44 012 наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина; - 6 284 силовиков Росгвардии.
Отметим, что Генштаб ВСУ публикует более скромные цифры потерь российской армии. Согласно официальным данным украинской стороны, на утро 29 января общие потери оккупантов убитыми составили 126 160, из которых 650 лишились жизни за последние сутки. Такие высокие суточные потери российской армии в последние дни связаны с их активизацией на Восточном фронте. Россияне штурмуют линию обороны Донбасса в попытке прорваться вперед. Серьезных успехов не имеют.
1. у топ коментарі є пряме посилання на першоджерело -телеграм-канал Генерал СВР,
2. у відповіді на твій висер було: у тексті коментаря наведено посилання. А маячню ти пишеш, якщо не бачиш цього.
3.А за моїми спостереженнями, це джерело входить до тих, інсайдам яким можна довіряти.
До речі, цьому джерелу довіряє і Піонтковський - про що він публічно казав.
4. "Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
Не думаю, що ти більше розбираєшься в надійності першоджерел, тип паче на фоні рашистських ІПСО по дискредитації всіх небажаних для них першоджерел.
Тому свої ділетантські висери про "зливний бачок дези" розказуй у себе на кухні.