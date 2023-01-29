Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО

На военном заводе в иранском городе Исфахан в центральной части страны раздался взрыв. Министерство обороны Ирана заявило, что его причиной стала атака с помощью беспилотников.

Позже стало известно о взрывах и на других объектах. В частности, сообщается о звуках взрывов в Тегеране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Об инциденте на заводе сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

"Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Минобороны Ирана заявило, что страна подверглась нападению с использованием беспилотников. Утверждается, что атака была неудачной – один БПЛА сбила система противовоздушной обороны, два других "попали в оборонительные ловушки и взорвались".

"Жертв в результате неудачной атаки нет, кровля цеха имеет незначительные повреждения, что не привело к перебоям в работе оборудования и выполнению задач комплекса", - отметили в министерстве.

Как сообщает IRIB News со ссылкой на информационное агентство Sedavasima, также взрыв прогремел на предприятии по производству моторных масел в промышленном районе Шахид Салими на северо-западе страны.

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После взрыва на предприятии начался пожар. Власти утверждают, что причиной инцидента стала сильная жара. Ранее сообщалось, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах:

- на оборонном предприятии в городе Исфахан;

- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

– на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

– в городе Кередж, провинция Альборз.

Около двух ночи по киевскому времени взрывы были слышны в столице Ирана - Тегеране.

"Ночью произошла атака дронов-камикадзе на военные объекты на территории Ирана. Неизвестные беспилотники внезапно поразили несколько военных объектов и нефтеперерабатывающий завод", - пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, сообщается о взрывах и масштабных пожарах в городах Тегеран, Исфахан, Хой, Салиме, Хамадан, Джаванруд, Рашт.

Появляется видео крупных поражений и больших пожаров в иранских городах.

"Ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за это полномасштабное нападение. Атака в Иране началась сразу после вспышки террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибли многие израильтяне. Только Израиль смог бы нанести такой мощный удар дронами. Интересно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отразить атаку. Иран сейчас главный военный союзник РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции", - отмечает Бутусов.

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"Очень справедливая кара для Ирана, ведущего открытую террористическую войну против многих стран мира, в том числе против Украины. Дроны стали основным видом ударного вооружения 21-го столетия. Их преимущество - низкая стоимость и анонимность. Дроны позволяют вести войны без объявления войны" , – резюмирует журналист.