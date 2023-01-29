Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО
На военном заводе в иранском городе Исфахан в центральной части страны раздался взрыв. Министерство обороны Ирана заявило, что его причиной стала атака с помощью беспилотников.
Позже стало известно о взрывах и на других объектах. В частности, сообщается о звуках взрывов в Тегеране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Об инциденте на заводе сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
"Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Минобороны Ирана заявило, что страна подверглась нападению с использованием беспилотников. Утверждается, что атака была неудачной – один БПЛА сбила система противовоздушной обороны, два других "попали в оборонительные ловушки и взорвались".
"Жертв в результате неудачной атаки нет, кровля цеха имеет незначительные повреждения, что не привело к перебоям в работе оборудования и выполнению задач комплекса", - отметили в министерстве.
Как сообщает IRIB News со ссылкой на информационное агентство Sedavasima, также взрыв прогремел на предприятии по производству моторных масел в промышленном районе Шахид Салими на северо-западе страны.
После взрыва на предприятии начался пожар. Власти утверждают, что причиной инцидента стала сильная жара. Ранее сообщалось, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.
По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
– на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
– в городе Кередж, провинция Альборз.
Около двух ночи по киевскому времени взрывы были слышны в столице Ирана - Тегеране.
"Ночью произошла атака дронов-камикадзе на военные объекты на территории Ирана. Неизвестные беспилотники внезапно поразили несколько военных объектов и нефтеперерабатывающий завод", - пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, сообщается о взрывах и масштабных пожарах в городах Тегеран, Исфахан, Хой, Салиме, Хамадан, Джаванруд, Рашт.
Появляется видео крупных поражений и больших пожаров в иранских городах.
"Ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за это полномасштабное нападение. Атака в Иране началась сразу после вспышки террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибли многие израильтяне. Только Израиль смог бы нанести такой мощный удар дронами. Интересно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отразить атаку. Иран сейчас главный военный союзник РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции", - отмечает Бутусов.
"Очень справедливая кара для Ирана, ведущего открытую террористическую войну против многих стран мира, в том числе против Украины. Дроны стали основным видом ударного вооружения 21-го столетия. Их преимущество - низкая стоимость и анонимность. Дроны позволяют вести войны без объявления войны" , – резюмирует журналист.
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Українцям не лише однаково - іранські дрони і так уже на нас летять Вони ще й задоволення отримають - "Ми вже й "отвєтку" посилаємо!"
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
шикарную бавовну устроили МОССАД и ЦАХАЛ на следующих объектах фашистского Ирана:
Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.
Слава доблестным воинам Цахала, бдительно стоящим на страже мира и прогресса, надёжно защищающих созидательный труд израильских трудящихся и счастливое детство арабских и еврейских детей, живущих дружной единой семьей на древней земле Израиля.
Мирного неба всем детям Израиля и Украины!
Позор иранским и московским поджигателям войны !
Та мабуть все зрозуміло і без офіційних заяв..
Слава Ізраїлю....
Слава ЗСУ...
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid0rFovdfct8Ni8LxfomsRzB31ijCUtWEVyUDR7BvFTznYF1YCdA2XKfTsUBjVCv8mAl?__cft__[0]=AZWAFWoIUHwoNR_3r4e3-NiZ_mhpPeDjEAo78ZkJb67yGjGK_gJ1ZaNEs2TEqt9-Qel5F7xRJjIzNro-Na-Rz7zC2d8O0XMyaOEZNymHAbeq1nMqjN5i62S-JqDEg4pDXnmTkbLaUe2skYeKsMPmRehH&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Мої вітання аятолам від жителів України. З магнітудою 5,9.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Израильские самолеты ЛИКВИДИРОВАЛИ заводы и склады с ШАХЕДАМИ в Иране...А я хочу написать вот о чем.Кто нибудь слышал об иранских компьютерах,автомобилях или хотя бы стиральных машинках??НЕТ.Но мы слышим и видим и страдаем от орудий УБИЙСТВ произведенных этой страной,захваченной ТЕРРОРИСТАМИ.А ведь,что поражает,этот самый иранский аятолла,который захватил власть в стране,БЕГАЕТ везде с КОРАНОМ,в котором ПЕРВОЙ заповедью является заповедь НЕ УБЕЙ..Разве не похоже это все на страну,где КАРЛИК стоит со свечками в церкви и отдает там же,перед ИКОНАМИ,приказы УБИВАТЬ ни в чем не повинных людей в Украине.Разве БОГ может допустить,что бы этот САТАНИЗМ процветал в Мире,да еще и использовал имя БОЖЬЕ в своих преступлениях??НЕТ НЕ МОЖЕТ.Эти ЛЮДОЕДСКИЕ режимы не производят НИЧЕГО для БЛАГА человека,а лишь существуют для порабощения в РАБСТВО и для УБИЙСТВА людей....И ДА,в Украине появятся Ф-16 и в ПУЙЛЯНДИИ точно так де будут гореть и взрываться заводы по изготовлению ракет и прочей МЕРЗОСТИ,которая предназначена для УБИЙСТВА людей.Перемога близка.Мы воины СВЕТА,а ВАТНАЯ ТЬМА уйдет в АД...
За попередньою інформацією, на підприємств, же пролунав перший потужний вибух, виробляють безпілотники.
Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.
Що відомо на зараз.
Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.
1.Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).
2.Іранська опозиція закликає іранців скасувати всі свої рейси на літаках, оскільки є велика ймовірність, що КВІР, щоб помститися за нібито удари Ізраїлю по військових об'єктах в Ірані, можуть почати збивати цивільні літаки.
3. У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.
4.Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.
5. Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.
6 і найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.
7. Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.
Звісно, нас бракує інформації аби роботи якісні висновки, але наразі точно зрозуміло, що партнерство з Росією в тому числі й у військовій сфері є не лише токсичним, але й небезпечним.
Добрий ранок, незламні.
https://t.me/nusspavlo/7496 https://t.me/nusspavlo/7496
Это не землетрясение. Несколько ракет как будто куда-то попали, звук волны был отчетливым, потом земля начала трястись, и послышался странный звук. -Пишут иранцы в соцсетях.
https://twitter.com/Islamicfront1/status/1619594733134966789?ref_src=twsrc%5Etfw
Красота офігітєльна - бумеранг шахедний Ірану повертається з України
Звісно всі здогадуються що у недалекому майбутньому будуть ядерні удари між Ізраілем і іраном,
це тільки початок, але все ж красиво.
Це попередження , мовляв - якщо ці мутні оборудки будуть продовжуватись , Ізраіль залишає за собою право на будь які дії , і готовий розпочати навіть повномасштабну війну з Іраном .
Президент Макрон , как обычно, поддержит резолюцию осуждения Израиля.
Интересно, как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля.
Резолюцию о нераспространении ядерного оружия вряд ли можно назвать "против Израиля", тк у Израиля это оружия уже есть.
Особенно хорошо, если будет подорвана на какое-то время способность производить беспилотники и ракеты.
Это если смотреть локально на ситуацию. А если смотреть глобально - международное сообщество сошло с ума. Когда же этот дурдом закончится и будет длительный и прочный мир на земле ? Риторический вопрос, конечно, цель практически из сферы фантастики . . .
https://www.jpost.com/middle-east/article-730010