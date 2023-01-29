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Новости
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Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО

На военном заводе в иранском городе Исфахан в центральной части страны раздался взрыв. Министерство обороны Ирана заявило, что его причиной стала атака с помощью беспилотников.

Позже стало известно о взрывах и на других объектах. В частности, сообщается о звуках взрывов в Тегеране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Об инциденте на заводе сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

"Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Минобороны Ирана заявило, что страна подверглась нападению с использованием беспилотников. Утверждается, что атака была неудачной – один БПЛА сбила система противовоздушной обороны, два других "попали в оборонительные ловушки и взорвались".

"Жертв в результате неудачной атаки нет, кровля цеха имеет незначительные повреждения, что не привело к перебоям в работе оборудования и выполнению задач комплекса", - отметили в министерстве.

Как сообщает IRIB News со ссылкой на информационное агентство Sedavasima, также взрыв прогремел на предприятии по производству моторных масел в промышленном районе Шахид Салими на северо-западе страны.

Смотрите: Необходимо формировать ударные роты из БПЛА, - Наев. ВИДЕО

После взрыва на предприятии начался пожар. Власти утверждают, что причиной инцидента стала сильная жара. Ранее сообщалось, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах:

- на оборонном предприятии в городе Исфахан;

- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

– на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

– в городе Кередж, провинция Альборз.

Около двух ночи по киевскому времени взрывы были слышны в столице Ирана - Тегеране.

"Ночью произошла атака дронов-камикадзе на военные объекты на территории Ирана. Неизвестные беспилотники внезапно поразили несколько военных объектов и нефтеперерабатывающий завод", - пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, сообщается о взрывах и масштабных пожарах в городах Тегеран, Исфахан, Хой, Салиме, Хамадан, Джаванруд, Рашт.

Появляется видео крупных поражений и больших пожаров в иранских городах.

"Ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за это полномасштабное нападение. Атака в Иране началась сразу после вспышки террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибли многие израильтяне. Только Израиль смог бы нанести такой мощный удар дронами. Интересно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отразить атаку. Иран сейчас главный военный союзник РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции", - отмечает Бутусов.

Также читайте: Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян

"Очень справедливая кара для Ирана, ведущего открытую террористическую войну против многих стран мира, в том числе против Украины. Дроны стали основным видом ударного вооружения 21-го столетия. Их преимущество - низкая стоимость и анонимность. Дроны позволяют вести войны без объявления войны" , – резюмирует журналист.

беспилотник (3559) взрыв (6727) Иран (1780) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+63
Невідомим добрим людям-респектище...
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29.01.2023 08:45
+60
Израиль проснулся
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29.01.2023 08:45
+56
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29.01.2023 09:01
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Ну й тупий.чи прикинувся- у "вас"-у засранців які скрізь антисемітами марять,і не важлива їх (засранців)нац та релігійна сутність .
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01.02.2023 23:29 Ответить
Да, там еще говорят поломался завод по выпуску Шахидов.
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29.01.2023 09:26 Ответить
Так. Прогнозуються перебої у постачанні шахідів та ракет до рф з Ірану. Приблизно назавжди.
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29.01.2023 09:55 Ответить
Відомо про три заводу що роблять Шахіди: Сірія, Іран, Таджикистан, але є чутки, що такий завод побудували ще у рашці
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29.01.2023 12:05 Ответить
Ну что иранские пита расы получили ответку? Какиевашидаказательства? Или как вы там говорили
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29.01.2023 09:27 Ответить
Палатенцегаловым фсё.
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29.01.2023 09:32 Ответить
Хай ті, хто запускає безпілотники, пише на їх плоскостях: "ТО НЕ МИ!"
Українцям не лише однаково - іранські дрони і так уже на нас летять Вони ще й задоволення отримають - "Ми вже й "отвєтку" посилаємо!"
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29.01.2023 09:35 Ответить
На иврите?
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29.01.2023 10:29 Ответить
А українці пишуть на івриті?
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29.01.2023 10:53 Ответить
Бг-ггг... спросите у бубочки...ХЕХ...
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29.01.2023 10:57 Ответить
А він його знає? Він і українською писать не вміє - тільки "на абщепанятнам" (та й то - з помилками!)

В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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29.01.2023 11:04 Ответить
Блин, блазень ранты попутал. Ему нужно копипастить цыдулу к народу...типо,
Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!

P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
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29.01.2023 14:19 Ответить
Нарешті бавовна прийшла і в Іран.
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29.01.2023 09:37 Ответить
На видеороликах, снятых мобильными телефонами, слышен очень такой неблагозвучный, типично восточный, визгливо-поросячий крик охреневшей толпы, очумело вылупившей глаза на хирургически точные сокрушительные ракетные удары по "особо священным" объектам азиатско-фашистского режима мракобесов-изуверов, вешающих тысячи людей только лишь за неугодные режиму фразы из 4-5 слов:

шикарную бавовну устроили МОССАД и ЦАХАЛ на следующих объектах фашистского Ирана:

Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.

Слава доблестным воинам Цахала, бдительно стоящим на страже мира и прогресса, надёжно защищающих созидательный труд израильских трудящихся и счастливое детство арабских и еврейских детей, живущих дружной единой семьей на древней земле Израиля.

Мирного неба всем детям Израиля и Украины!

Позор иранским и московским поджигателям войны !
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30.01.2023 07:17 Ответить
Це все БОЖІ дрони..
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29.01.2023 09:40 Ответить
казали ж вам не сій лихо..
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29.01.2023 09:47 Ответить
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29.01.2023 09:47 Ответить
ЗБСЬ!!!
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29.01.2023 09:51 Ответить
Когда уже мы своими ракетами будем крушить наших врагов в их логовах,радуемся чужим атакам,как беспомощные дети.
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29.01.2023 09:56 Ответить
А це здається бумеранг. Та тільки його початок. Будуть іранці отримувати те, чого бажали нам. Допомогли вам терористи із росії? І ніколи не допоможуть, вони тільки допоможуть вам санкціями і рівень розвитку такий як на Кубі.
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29.01.2023 09:57 Ответить
Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад. Атака в Ірані почалась одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Газа, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян. Джерело:

Та мабуть все зрозуміло і без офіційних заяв..
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29.01.2023 10:02 Ответить
іхтамнєт
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29.01.2023 10:29 Ответить
Кроме израильтян, в Иерусалиме , в теракте погибла медсестра, с Украины...
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29.01.2023 13:55 Ответить
Царство Небесное невинно убиенным
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29.01.2023 14:14 Ответить
Пусть Господь приимет во царствии небесном чистую добрую душу медсестры-украинки, погибшей от кровавых рук изуверов и выродков.
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30.01.2023 07:20 Ответить
Мабуть це Шахеди просто скучили за Іраном і повернулись додому ))
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29.01.2023 10:03 Ответить
Это рукожопые братья по разуму из пидаростана,перепились боярышника и запустили поставленные Шлюхеды в противоположном направлении с Крыма,перепутав с Украиной.Тут к бабке не ходи
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29.01.2023 10:04 Ответить
Потерь нет
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29.01.2023 10:21 Ответить
Ну що, робимо ставки, дістане Іран свої обісрані червоні труси, просушити на мечеттю, чи тихенько підітреться ними....
Слава Ізраїлю....
Слава ЗСУ...
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29.01.2023 10:35 Ответить
Напомню, что небо Ирана защищают не так давно им купленные не имеющие аналогов российские ЗРС С-300ПМУ-2, ЗРК Тор-М1 и Су-30СМ2
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29.01.2023 10:35 Ответить
И это помимо того, что Израиль в соответствии с Женевской конвенцией всегда называет координаты удара, если цель рядом с городом (а там все цели такие). То есть называют координаты, время заранее, чтобы все могли выйти из здания. И делает так уже десятки лет. Поэтому и снимают на телефоны все прилеты, так как заранее об этом знают. И поэтому так руководство КСИР никогда не убьют, как того же Сулеймани Трамп (с чмоней на пару, так как тот слишком много по Сирии знал) ликвидировал.
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29.01.2023 12:49 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWAFWoIUHwoNR_3r4e3-NiZ_mhpPeDjEAo78ZkJb67yGjGK_gJ1ZaNEs2TEqt9-Qel5F7xRJjIzNro-Na-Rz7zC2d8O0XMyaOEZNymHAbeq1nMqjN5i62S-JqDEg4pDXnmTkbLaUe2skYeKsMPmRehH&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid0rFovdfct8Ni8LxfomsRzB31ijCUtWEVyUDR7BvFTznYF1YCdA2XKfTsUBjVCv8mAl?__cft__[0]=AZWAFWoIUHwoNR_3r4e3-NiZ_mhpPeDjEAo78ZkJb67yGjGK_gJ1ZaNEs2TEqt9-Qel5F7xRJjIzNro-Na-Rz7zC2d8O0XMyaOEZNymHAbeq1nMqjN5i62S-JqDEg4pDXnmTkbLaUe2skYeKsMPmRehH&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·

Мої вітання аятолам від жителів України. З магнітудою 5,9.
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29.01.2023 10:39 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Израильские самолеты ЛИКВИДИРОВАЛИ заводы и склады с ШАХЕДАМИ в Иране...А я хочу написать вот о чем.Кто нибудь слышал об иранских компьютерах,автомобилях или хотя бы стиральных машинках??НЕТ.Но мы слышим и видим и страдаем от орудий УБИЙСТВ произведенных этой страной,захваченной ТЕРРОРИСТАМИ.А ведь,что поражает,этот самый иранский аятолла,который захватил власть в стране,БЕГАЕТ везде с КОРАНОМ,в котором ПЕРВОЙ заповедью является заповедь НЕ УБЕЙ..Разве не похоже это все на страну,где КАРЛИК стоит со свечками в церкви и отдает там же,перед ИКОНАМИ,приказы УБИВАТЬ ни в чем не повинных людей в Украине.Разве БОГ может допустить,что бы этот САТАНИЗМ процветал в Мире,да еще и использовал имя БОЖЬЕ в своих преступлениях??НЕТ НЕ МОЖЕТ.Эти ЛЮДОЕДСКИЕ режимы не производят НИЧЕГО для БЛАГА человека,а лишь существуют для порабощения в РАБСТВО и для УБИЙСТВА людей....И ДА,в Украине появятся Ф-16 и в ПУЙЛЯНДИИ точно так де будут гореть и взрываться заводы по изготовлению ракет и прочей МЕРЗОСТИ,которая предназначена для УБИЙСТВА людей.Перемога близка.Мы воины СВЕТА,а ВАТНАЯ ТЬМА уйдет в АД...
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29.01.2023 10:41 Ответить
Багато емоцій, але мало знань. 1. Іран виробляє автомобілі та багато іншого, це досить розвинена країна. 2. У Корані немає як таких 10 заповідей як у Біблії, є щось схоже, але в різних місцях, а головна заповідь у 3-х релігіях - вірити лише в єдиного Бога. Але якщо згадати жах хрестових походів та інквізиції - декларування добрих намірів саме собою нічого не варте ніде.
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30.01.2023 12:07 Ответить
Щось не догодили москалям.
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29.01.2023 10:42 Ответить
Отож деяким краще завалити рота про Ізраїль.
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29.01.2023 10:50 Ответить
израиль действовал исключительно в своих интересах.
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29.01.2023 16:17 Ответить
А чи Україна діє в чужих? Це політика, кожен за себе. Але роти краще про Ізраїль завалити .
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29.01.2023 19:53 Ответить
Єдині ефективні санкції це удари ракетами і дронами камікадзе.
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29.01.2023 10:51 Ответить
Где вы были кАгда бАмбили Иран ,8 лет прямо в трусикАх мальчикАв
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29.01.2023 11:26 Ответить
Каталізаторами дискредитації Ізраїлю як і інших країн були слуги Гнусавого під керівництвом його управителя. Причини були за межами військово-політичної допомоги. Досить бурно проходить їх кампанія проти будь-якої країни. Скоріш за все, замішані брудні наміри та, ясна річ, гроші.
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29.01.2023 11:31 Ответить
А как там поживает сборочный завод в белокацапии.
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29.01.2023 12:17 Ответить
..... атака була невдалою!!!!!!!)))))))) Я бачу......)))))))
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29.01.2023 12:25 Ответить
Минає неспокійна ніч для Ірану, де вона розпочалася із повідомлень про вибух на виробництві *********** Міноборони країни.
За попередньою інформацією, на підприємств, же пролунав перший потужний вибух, виробляють безпілотники.

Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.

Що відомо на зараз.

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.

1.Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).

2.Іранська опозиція закликає іранців скасувати всі свої рейси на літаках, оскільки є велика ймовірність, що КВІР, щоб помститися за нібито удари Ізраїлю по військових об'єктах в Ірані, можуть почати збивати цивільні літаки.

3. У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.

4.Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.

5. Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.

6 і найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.

7. Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.

Звісно, нас бракує інформації аби роботи якісні висновки, але наразі точно зрозуміло, що партнерство з Росією в тому числі й у військовій сфері є не лише токсичним, але й небезпечним.

Добрий ранок, незламні.
https://t.me/nusspavlo/7496 https://t.me/nusspavlo/7496

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29.01.2023 12:47 Ответить
Судя по всему землетрясение вызвано глубинными взрывами. В Исфагане и еще ряде городов есть подземные ядерные об'екты. Кстати взорван завод, собирающий Шахиды. И вряд ли это все. Следующая ночь тоже будет яркой.
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29.01.2023 13:02 Ответить
СМИ сообщают, что землетрясение произошло из-за удара по секретному иранскому заводу в горах.

Это не землетрясение. Несколько ракет как будто куда-то попали, звук волны был отчетливым, потом земля начала трястись, и послышался странный звук. -Пишут иранцы в соцсетях.

https://twitter.com/Islamicfront1/status/1619594733134966789?ref_src=twsrc%5Etfw
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30.01.2023 03:49 Ответить
Попали там глубинными бомбами в подземные тоннели, где хранятся те самые пресловутые баллистические ракеты. А сколько их там сдетонировало.... то только аятолле ведомо) Если у него канал связи есть с потусторонним миром. Там полно охраны было на об'екте. Вот пускай и выясняет. Ну а сказки про якобы беспилотники, которые кто-то как бы запустил с территории Ирана.... то чисто еврейский юмор))))
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03.02.2023 16:39 Ответить
Це по нашому
Красота офігітєльна - бумеранг шахедний Ірану повертається з України
Звісно всі здогадуються що у недалекому майбутньому будуть ядерні удари між Ізраілем і іраном,
це тільки початок, але все ж красиво.
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29.01.2023 13:05 Ответить
Іран постачає свої бпла кацапам , замість цього отримує від них кацапську зброю і ядерні технології . Звісно ж Ізраілю це - ну дуже не подобається . Так як відкрито пригрозити русні Ізраїль не може ( не хоче ) , то під ізраїльську роздачу попав той хто в цій компашці слабіший .
Це попередження , мовляв - якщо ці мутні оборудки будуть продовжуватись , Ізраіль залишає за собою право на будь які дії , і готовий розпочати навіть повномасштабну війну з Іраном .
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29.01.2023 13:18 Ответить
Нужно ожидать жалобу в ООН на Израиль, который ,,уничтожает,, города Ирана.
Президент Макрон , как обычно, поддержит резолюцию осуждения Израиля.
Интересно, как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля.
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29.01.2023 14:05 Ответить
"как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля."

Резолюцию о нераспространении ядерного оружия вряд ли можно назвать "против Израиля", тк у Израиля это оружия уже есть.
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29.01.2023 15:10 Ответить
СВО (специальная военная операция) в Иране ))))
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29.01.2023 14:08 Ответить
Проблемы у нашего врага, чем бы они не были вызваны (тем, что они кровь пьют из Израиля, Саудовской Аравии, Йемена, Украины или Азербайджана), - хорошая новость. Будут заняты собственными проблемами и не смогут какое-то время лезть вовне.
Особенно хорошо, если будет подорвана на какое-то время способность производить беспилотники и ракеты.

Это если смотреть локально на ситуацию. А если смотреть глобально - международное сообщество сошло с ума. Когда же этот дурдом закончится и будет длительный и прочный мир на земле ? Риторический вопрос, конечно, цель практически из сферы фантастики . . .
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29.01.2023 14:08 Ответить
Мрази думали, что у ни монополия на беспилотники?)
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29.01.2023 14:12 Ответить
в ірані ні чого не трапилось, Ізраїль ні чого не робив...продовжуйте в тому ж напрямку
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29.01.2023 14:46 Ответить
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29.01.2023 15:16 Ответить
как бы хотелось нашей подобной атаки по военным заводам кацапии...и кто знает, может близок тот день...
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29.01.2023 16:26 Ответить
Притула наобещал 800 хлопков по кацапии на собранные у лохов средства... Ждём... и не дождемся...
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29.01.2023 19:36 Ответить
Чим він вам наобіцяв?? Сракою своєю чи бошкою дурною?? Чи ви реально вважаєте притулку авторитетом по нанесенню ударів )?
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29.01.2023 21:17 Ответить
Вы будете удивлены , у меня жена свободно владеет Украинским , Ивритом , Английским . Да и работает..............
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29.01.2023 16:29 Ответить
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29.01.2023 16:33 Ответить
Буданов, додик ты недоразвитый кокса переехавший с Гомиашвили. Смотри **** вот так должна работать разведка, а не видосики дебильные снимать...
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29.01.2023 17:29 Ответить
У іранських обмудків точнісінько така ж риторика, як і в їхніх зайвохромосомних братів: "Пожежа внаслідок спеки...", "Всі цілі збиті...", "Обійшлося без жертв..." Ну прямо "отріцатєльная побєда".
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29.01.2023 17:58 Ответить
Blinken says all options on table against Iran as he heads to Israel

https://www.jpost.com/middle-east/article-730010

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30.01.2023 09:54 Ответить
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