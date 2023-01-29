В КНДР отрицают информацию США о поставках оружия в РФ, а также предупредили Штаты о "нежелательных последствиях"

Северная Корея отрицала данные о поставках оружия в РФ, а также предупредила США о "нежелательных последствиях", если они в дальнейшем будут распространять такие "слухи".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил генеральный директор по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гун, пишет Yonhap.

"Попытка запятнать имидж КНДР путем фабрикации данных является серьезной провокацией, которую никогда нельзя допустить и которая не может не вызвать реакцию", - сказал Квон в заявлении, обнародованном официальным Корейским центральным информационным агентством. Так, КНДР прокомментировала публикацию доказательств США о торговле оружием между РФ и Северной Кореей.

"США должны помнить, что они столкнутся с действительно нежелательным результатом, если продолжат распространять слухи против КНДР".

Квон не сказал, что он подразумевал под нежелательным результатом.

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