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В КНДР отрицают информацию США о поставках оружия в РФ, а также предупредили Штаты о "нежелательных последствиях"

парад,кндр

Северная Корея отрицала данные о поставках оружия в РФ, а также предупредила США о "нежелательных последствиях", если они в дальнейшем будут распространять такие "слухи".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил генеральный директор по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гун, пишет Yonhap.

"Попытка запятнать имидж КНДР путем фабрикации данных является серьезной провокацией, которую никогда нельзя допустить и которая не может не вызвать реакцию", - сказал Квон в заявлении, обнародованном официальным Корейским центральным информационным агентством. Так, КНДР прокомментировала публикацию доказательств США о торговле оружием между РФ и Северной Кореей.

"США должны помнить, что они столкнутся с действительно нежелательным результатом, если продолжат распространять слухи против КНДР".

Квон не сказал, что он подразумевал под нежелательным результатом.

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КНДР (1190) оружие (10202) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+21
А запятнать имидж - это вообще хит
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29.01.2023 10:23
+13
Ще одні ''їжака лякають''
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29.01.2023 10:22
+10
я не понял северная Корея угрожает опять выиграть чемпионат мира по футболу?
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29.01.2023 10:40
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29.01.2023 10:20 Ответить
Ще одні ''їжака лякають''
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29.01.2023 10:22 Ответить
А запятнать имидж - это вообще хит
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29.01.2023 10:23 Ответить
Цей хит - на совісті журналюги-перекладача.
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29.01.2023 12:30 Ответить
Судячи з усього, Китай, не лише адвокат, ай спонсор північної Кореї...
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29.01.2023 10:25 Ответить
Китаю потрібен такий вассал як північна корея--така собі страшилка для світу,як би не китай корею нах вже б розбомбили з їхніми Инами
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29.01.2023 10:39 Ответить
У РФ для таких гучних та придурошних заяв був Жириновський (зараз Медведьєв),
а Китай набагато потужнiша держава, тому у неi є для цього цiла Пiвнiчна Корея.
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29.01.2023 11:06 Ответить
Як кажуть французи - той, хто має пса, той не мусить лаяти сам.
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29.01.2023 11:23 Ответить
І ця країна є членом ООН ....
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29.01.2023 10:26 Ответить
Ви з цим ООН так, нiби нам його Бог послав з небес.
Перед ООН була Лiга Нацiй. З'ясувалось,що нi до чого. Зараз бачимо таке саме iз ООН.
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29.01.2023 11:28 Ответить
О, вже північна корея, дружбан пуйла почав лякати США. Думають їх злякалися? Чи думають, що як кацапи, маючи ядерну зброю будуть бикувати? Не вийде. Краще нагодуйте свій народ.
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29.01.2023 10:26 Ответить
Песець.Де президенти,такі як Рейга?Якась недокраїна погрожує Штатам...
Приїхали...
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29.01.2023 10:26 Ответить
Президент в Штатах, це не цар. Від нього єдиного нічого не залежить.
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29.01.2023 10:32 Ответить
сбросят со своей ракеты ына, как "грязную бімбу" на штаты? шоб його бризками все там пообгажувать )))
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29.01.2023 10:27 Ответить
Китайцы, дайте угрожальщикам несколько мешков риса чтоб успокоились )))
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29.01.2023 10:28 Ответить
Пупсик топнул ножкой? У тебя путлер все уже забрал, а оставшийся металлолом можешь еще раз покрасить для устрашения врагов.
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29.01.2023 10:30 Ответить
Иран вон уже столкнулся с последствиями
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29.01.2023 10:31 Ответить
путин покончил не только с путинизмом и россией, а и со всем шлаков, вроде северно-корейской чучхе и иранскими шизиками в полотенцах на головах...
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29.01.2023 10:33 Ответить
Сестра диктатора Ким Чен Ына поддержала "братьев-россиян"...там сестра дуже впливава людина ,сірий кардинал,завжди з Инкою в поїздках за кордоном і фактично керує,а Инка як лялька головнокомандуючий тільки дає накази.
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29.01.2023 10:35 Ответить
на каждую северну. корею есть южная
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29.01.2023 10:37 Ответить
це вже було в 1950 роках.
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29.01.2023 10:41 Ответить
я не понял северная Корея угрожает опять выиграть чемпионат мира по футболу?
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29.01.2023 10:40 Ответить
Еще раз слетать на Солнце и установить там флаг и портрет Ына.
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29.01.2023 11:03 Ответить
Нет !!! Кроме Альфы Центавра, Сириуса и т. д. - мы ни на что не согласны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.01.2023 12:09 Ответить
Иран тоже уже грозил миру за "необоснованные" обвинения в поставках вооружения эрефии. А у этих узкощелых походу опять рис закончился раз голос подали.
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29.01.2023 10:48 Ответить
Напевно в минулому році запас сіна гарний зробили раз погрожують.
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29.01.2023 10:58 Ответить
Вони "назло матусі відморозять вуха", тобто здохнуть з голоду або всруться, у крайньому випадку. Напівдохлий режим, який виживає за рахунок міжнародної допомоги, ще й наважується лякати не аби кого, а США. Сміх та й гріх.
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29.01.2023 11:01 Ответить
Ну Іран вже довийобувався
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29.01.2023 11:14 Ответить
Не грози централу живя в корейском квартале!
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29.01.2023 11:32 Ответить
Пора Штатам вже згадати, що вони світовий поліцейський, та угомонити цих дрібних *********. Бо бачать, що на ***** слабо відреагували і собі щоки надувають.
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29.01.2023 12:00 Ответить
Північна корея це можливість для Китая постачати зброю россії в обхід санкцій. Прикро.
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29.01.2023 12:04 Ответить
За этими макаками стоит Китай. Штатам надо решать основную проблему.
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29.01.2023 12:26 Ответить
"США повинні пам'ятати, що вони зіткнуться з дійсно небажаним результатом, якщо будуть продовжувати поширювати чутки проти КНДР".
Вишикують всіх північнокорейців уздовж моря і по команді накажуть їм показать США голі жопи
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29.01.2023 12:29 Ответить
Такие же лживые твари, что и Иран. Врут без стеснения. Зачем им вообще дают право говорить?
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29.01.2023 12:46 Ответить
чекає північна корея чергового трампу на уклін.
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29.01.2023 13:09 Ответить
 
 