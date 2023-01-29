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Новости Война
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Враг ударил из "Градов" по Херсону, повреждены дома и транспортное предприятие, - ОВА

херсон,обстріл

Вчера ночью российская армия из РСЗО "Град" в очередной раз атаковала Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вражескими снарядами повреждены 4 дома херсонцев.

"Также рашисты попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание потерпело разрушения, повреждено около 10 городских транспортных средств. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донетчины: Из авиации, "Градов" и артиллерии враг бил по Авдеевке, из "Смерча" бил по Лиману. ФОТОрепортаж

армия РФ (19106) обстрел (26975) Херсон (2796)


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буба запишет очередной видос. ок
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29.01.2023 11:24 Ответить
Почему нельзя нагнать туда новой бронетехники и бить постоянно на упреждения рашистскую мразь? Бедный Херсон
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29.01.2023 12:16 Ответить
Тому що у рашиків техніки ще в декілька разів більше ніж маємо ми
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29.01.2023 13:01 Ответить
На упреждение
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29.01.2023 13:25 Ответить
А ось так, із-за бездіяльності і затягування війни в окопи, падає моральний дух та виникає підґрунтя для всіляких московських балаболів, та їх посіпак, що залишились у звільненому Херсоні, на кшталт "...яка ж це звільнення, коли до нього ніхто по місту не стріляв"?
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29.01.2023 14:03 Ответить
Ще після першого прильоту постало питання - на х.ра тримати комунальні автобуси в одному місці. У нас навіть до війни деякі водії на ніч автобуси біля свого дому залишали. А тут війна, постійні бомбардировки, ворог знає розтушування майже усіх міських служб. Ще раз запитую - на х.ра?
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29.01.2023 14:42 Ответить
 
 