Враг ударил из "Градов" по Херсону, повреждены дома и транспортное предприятие, - ОВА
Вчера ночью российская армия из РСЗО "Град" в очередной раз атаковала Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, вражескими снарядами повреждены 4 дома херсонцев.
"Также рашисты попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание потерпело разрушения, повреждено около 10 городских транспортных средств. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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