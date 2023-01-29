Враг ударил из "Градов" по Херсону, повреждены дома и транспортное предприятие, - ОВА

Вчера ночью российская армия из РСЗО "Град" в очередной раз атаковала Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вражескими снарядами повреждены 4 дома херсонцев.

"Также рашисты попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание потерпело разрушения, повреждено около 10 городских транспортных средств. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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