Президент Азербайджана Алиев предлагает расширить состав Совбеза ООН за счет исламских государств и движения неприсоединения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает необходимым реформировать ООН, в частности расширить состав Совета Безопасности, где должны быть отведены постоянные места исламским государствам и движению неприсоединения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, коснулся темы реформирования ООН.
"В одном из своих выступлений я заявил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совбеза (ООН - ИФУ) должен быть расширен. Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества, и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено движению неприсоединения и это место должна получить страна, председательствующая в ней. Считаю, что это было бы справедливо", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что эти реформы сформировать более безопасный и справедливый мир.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли будеш переходити трамвайні колії, уважно дивись під ноги і не поскользнись 😂
Нету сменяемости власти, нету полного разделения судебной власти от любой другой, нету демократических СМИ десятками штук с полной неприкасаемостью от власти - пошли вон (***** точнее).
Любого диктатора надо уничтожать любыми средствами. Всем миром. Это понимание уже должно прийти к каждому. Благо за счет сверхвысокой эффективности дронов (даже в условиях глушилок) и огромной пробиваемости у кумулятивных взрывчаток и ударного ядра, когда 500гр бомба может пробить бронированный авто и на скорости 5-10км/с струей уничтожить все биоцели, охота за диктаторами уже должна начаться. Все войны начинали именно диктаторы. Ни разу в истории человечества не было народа, который сам хотел воевать. Ни кацапы, ни викинги, ни кто-либо еще. Начинали всегда диктаторы, вожди и прочие твари, которые жили в тепле или в защите (в доспехах, например, до появления огнестрельного оружия). Сейчас самое время их уничтожать всеми возможными способами.
Ну, не Іран чи Єгипет Алієв пропонуватиме
Мусульманський світ розділений протиріччями куди більшими і, головне - непереборними, ніж християнський
треба домовитись з Байденом
ЭрБэйАтаяна(Атропатена=ТарТар) КАВКАЗСКАЯ(половина Одэрбэйджана) должна там быть-ВЕДЬ ОНА РОДИНА ВСЕХ РЕЛИГИЙ.
Країни в яких Диктатори правлять по 25-30 років не можуть бути і Радбезі і навіть в ООН!
Хтось ще вірить, що сутність диктаторських режимів у цих країнах різна? :-/
Ну сказав, ну є таке побажання. Але це така ж прірва, як між лібідо і потенцією.
Щоб заявляти таке ґрунтовно, потрібно мати велику промислову і фінансову вагу.
А в цих країн її немає, та і найближчому майбутньому не буде.
А мрія... це навіть не намір.
P.S. Радбез потрібно розпустити, а ще краще розігнати нахрен ООН, так як воно абсолютно нічого не вирішує. Потрібно створити діючи орган , з чіткими правителями як поведінки і так і покарання, з юридичними інститутами, з чіткими інструкціями як світ повинен діяти в тій чи іншій ситуації і без ніяким "можливо так, а можливо і так". Повинно бути чітко вказано як світ реагує на ту чи іншу ситуацію.