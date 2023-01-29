В феврале в Луганскую область ожидается прибытие очередных мобилизованных из РФ, - Гайдай
Ситуация в Луганской области остается стабильной, в феврале ожидается прибытие новых мобилизованных из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В феврале ожидаем прибытия на Луганский фронт очередных свежемобилизованных из России. Ситуация остается стабильной, в Белогоровке держим оборону, на Сватовско-Кременском направлении понемногу двигаемся вперед. Быстро это делать не удается из-за плотной заминированности территории.
Луганская линия фронта завалена телами рашистов, в большинстве своем - это вагнеровцы, которых Россия считает исключительно пушечным мясом. Кременную враг усиливает кадровыми военными, пока ждут свежемобилизованных, но ситуацию это не меняет.
Кроме того, российская медицина также работает на Украину и добивает тяжелобольных вагнеровцев: они болеют инфекционными болезнями, а лечить их не спешат - врачи боятся за себя", - говорится в сообщении.
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