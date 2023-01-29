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В феврале в Луганскую область ожидается прибытие очередных мобилизованных из РФ, - Гайдай

рф,мобілізація

Ситуация в Луганской области остается стабильной, в феврале ожидается прибытие новых мобилизованных из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В феврале ожидаем прибытия на Луганский фронт очередных свежемобилизованных из России. Ситуация остается стабильной, в Белогоровке держим оборону, на Сватовско-Кременском направлении понемногу двигаемся вперед. Быстро это делать не удается из-за плотной заминированности территории.

Луганская линия фронта завалена телами рашистов, в большинстве своем - это вагнеровцы, которых Россия считает исключительно пушечным мясом. Кременную враг усиливает кадровыми военными, пока ждут свежемобилизованных, но ситуацию это не меняет.

Кроме того, российская медицина также работает на Украину и добивает тяжелобольных вагнеровцев: они болеют инфекционными болезнями, а лечить их не спешат - врачи боятся за себя", - говорится в сообщении.

Читайте: Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай

армия РФ (19106) мобилизация (2746) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+11
Невже цензор настільки не поважає ні себе ні читачів, що продовжує цитувати це непорозуміння.
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29.01.2023 12:59
+5
Гайдай все рухаеться вперед.
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29.01.2023 12:59
+5
Капітан очевидність..
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29.01.2023 13:04
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Невже цензор настільки не поважає ні себе ні читачів, що продовжує цитувати це непорозуміння.
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29.01.2023 12:59 Ответить
це і ще одного - андрющенко.... За годину двічі уже "крякав" про Маріуполь! Можливо уже звільнив місто замість ЗСУ
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29.01.2023 13:09 Ответить
в рашке, в мире животных:

https://ria.ru/20230129/drozdov-1848201882.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop НТВ: телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами восьми ребер

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию после того, как упал у своего дома на юго-западе Москвы, сообщает телеканал НТВ.
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29.01.2023 13:14 Ответить
Гайдай все рухаеться вперед.
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29.01.2023 12:59 Ответить
Якщо подивитись мару deepstatemap, то можна побачити щильність біологічного сміття сконцентрованого біля Креміной.
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29.01.2023 13:15 Ответить
Повзуть таргани-суіцидники..
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29.01.2023 12:59 Ответить
У них (в ОВА) обов"язок - пару раз за добу вилізти і крякнути!
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29.01.2023 13:07 Ответить
Капітан очевидність..
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29.01.2023 13:04 Ответить
На те він і лютий.
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29.01.2023 13:06 Ответить
Надеюсь потом их будут наматывать на гусеницы леопарды и челенджеры)
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29.01.2023 13:06 Ответить
Time for himars
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29.01.2023 13:12 Ответить
гайдай, йди нхй.
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29.01.2023 13:33 Ответить
Хто цей Гайдай такий?

Голова області без області.
Нема іншої роботи, окрім взяття ротом Кремінної та вангування?
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29.01.2023 15:14 Ответить
 
 