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Новости Война
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НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц

шольц

В войне России против Украины нет и не будет прямого участия НАТО.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО... Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации", – сказал Шольц.

Он добавил, что граждане Германии, когда смотрят новости, надеются, что их канцлер "сохранит самообладание".

Читайте: В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Также он заявил, что никто не будет указывать Украине, какие у нее цели в войне.

"Любой, кто хочет поддержать Украину в защите ее целостности и суверенитета, должен оставаться последовательным... Мы не будем действовать поверх голов украинцев. Мы заранее договорились об этом. Президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к миру и в ноябре представил мирный план. [Президент РФ Владимир] Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", – добавил Шольц.

Также читайте: Путин в ближайшее время не планирует переговоры с Шольцом, - Песков

Германия (6933) НАТО (9968) россия (95402) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+21
Спи спокойно . Без тебя справимся .
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29.01.2023 14:37
+20
Ты еще ху@лу позвони , обрадуй гниду .
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29.01.2023 14:39
+18
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29.01.2023 14:39
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Шольцування

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29.01.2023 19:03 Ответить
Кастрування )))
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30.01.2023 08:44 Ответить
Все вірно. Ми не члени НАТО, ми не частина західного цивілізованого світу. Ми за 30 років майже нічого не робили, щоб нею стати. Ми в 2010 році викинули на смітник проєвропейського президента, і вибрали антизахідного антинатівського зека, таким чином пославши Заходу чіткий сигнал. Ми в 2019 році викинули пронатівського президента, і вибрали какаяразніца і взагалі "ідітє в жопу", як він в серіалі сказав західному послу, і на х... вертів цю вашу євроатлантичну інтеграцію.
А тепер обурюємся, чому хлопці із Німеччини, Іспанії, Норвегії не йдуть вмирати за Україну чи мало дають зброї. Майже всі 30 років ми це НАТО посилали під три чорти, а коли наступив закономірний результат всього цього - до нас всунув своє рило кацап, ми кричимо, що нам НАТО все зобов'язане.
Так що це наша з вами війна. Це не їхня війна. І не розказуйте байки про те що "після нас росіяни бла бла бла". Я так і бачу, як мобіки з зеками атакують і перемагають НАТО. Почекайте, ось тільки село на Донеччині візьмуть, і потім НАТО хана.
Дякуємо Німеччині і іншим країнам за допомогу. Без неї у нас зараз було б завдання утримати не Бахмут, а Тернопіль.
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29.01.2023 19:09 Ответить
100% маєте рацію.Хочеться вірити,що з теперішньої ситуації суспільство зробить відповідні висновки...
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29.01.2023 23:45 Ответить
Вероятно он сладенький и если обстоятельства делают ему немного некомфортно, он размякает.
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29.01.2023 19:16 Ответить
"We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present." ((c) - W. Churchill)
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29.01.2023 19:37 Ответить
Мені цікаво, а всі ті, хто обзиває канцлера чужої нічим не зобов'язаної нам країни, всі ви вже на фронті? Чи тільки хочете, щоб німці за вас прийшли і воювали, поки ви на зручному дивані будете лити бруд на західних партнерів? Поясніть, у чому ваші претензії та агресія до цієї людини?
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29.01.2023 19:38 Ответить
ще не відомо, як воно повернеться, хєрр Шольц
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29.01.2023 19:46 Ответить
Можливо НАТО про це ще не знає.
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29.01.2023 21:18 Ответить
прасы, надеются отпетлять, но гриб на горизонте заставит их пожалеть что мало отправили техники украине...
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29.01.2023 23:53 Ответить
уберите уже лысых прасов от руля, от них одно гоуно...
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30.01.2023 00:06 Ответить
щось останнім часом герр Шольц виступає від імені НАТО а не Німеччини.
може він висловлює позицію США, хтозна?
з точки зору лаоцзи НАТО робить мудро : воює чужими руками (українськими)
з точки зору стратегії НАТО робить або помилку або цинічну зраду:

не дай Бог, війна закінчиться розподілом України - це пересвідчить китай що Європа втратила глобальні амбіції і її можна нагинати силовим образом.

росія, китай, індія та іран стануть військовими союзниками, бо кому іншому вони ще потрібні.
в такій ситуації "центристська позиція" Туреччини фактично стане анти-європейською теж.
ну і БРІК досі їснує, венесуела з аргентиною падають в економічну прірву, а там і мексика за ними.
тому й ці стануть користатися юанем як резервною валютою.
врешті, він забезпечений реальною індустрією, а не папірцями гугла з фейсбуком.
так що непоказ своєї сили в Україні дорого коштуватиме НАТО.
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30.01.2023 01:28 Ответить
Заяви "комсомольца" Шольца це ще не заяви НАТО. Щольц це ідейний "лівак". Шольц народився сім'ї торгового агента 14 червня 1958 року у Оснабрюку, у Нижній Саксонії, але виріс у гамбурзькому районі Ральштедт. Шольц вступив до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) ще у 1975 році, будучи учнем старшої школи, де він став учасником Jusos (скорочення від «Молоді соціалісти»), молодіжної організації СДПН. З 1982 по 1988 він був заступником федерального голови Jusos, з 1987 по 1989 також Шольц був віце-президентом Міжнародного союзу соціалістичної молоді. Під час роботи в Jusos він підтримував Freudenberger Kreis (це про-марксистьське крило університетських груп Jusos), а також публікувався у журналі SPW де у статтях пропагував «подолання капіталістичної економіки». Там же молодий Шольц критикував «агресивно-імперіалістичну Організацію Північноатлантичного договору» (НАТО), а також він критикував свою батьківщину - Федеративну республіку Німеччини, як «європейський оплот великого бізнесу» та соціально-ліберальну коаліцію, яка ставить «голе збереження влади вище за будь-які форми предметних суперечок».

4 січня 1984 року Шольц та інші лідери Jusos перетнули тоді ще внутрішньо-німецький кордон між ФРН та підрядянською НДР та зустрілися в НДР з Егоном Кренцом, секретарем Центрального комітету СЄПН і членом Політбюро ЦК СЄПН Гербертом Хебером. У 1987 році Шольц знову перетнув внутрішньонімецький кордон і виступив за угоди про роззброєння як віце-президент Juso, на мітингу FDJ (комуністичний союз молод НДР) у Віттенберзі, тодішня підрадянська НДР.

Рішення про надання Німеччиною Україні танків Леопард це передусім заслуга адміністрації президента США Байдена та його радників. Якщо б не вони то "комсомолець" Шольц і досі вигадував би будь-які приводи, щоб не надати нам танки... Детально про те, як американці позбавляли Шольца будь-якого привода щоб не надавати нам танки, в матеріалі Дзеркала тижня https://zn.ua/ukr/WORLD/prikrittja-dlja-sholtsa-u-wp-rozpovili-jak-bajden-shukav-novij-tankovij-plan-dlja-ukrajini.html
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30.01.2023 01:39 Ответить
Країни НАТО вже багато чого нам дають того про що раніше навіть не здогадуаались. І тут може теж саме.
Думаю, що німці радо б відомстили, в минулому такій же нацистській країні як і вони. В ситуаціїї в якій німці виявились розбиті і принижені, а кацапські нацисти багато десятків років бахвалились перемогою.
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30.01.2023 02:16 Ответить
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