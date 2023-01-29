НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц
В войне России против Украины нет и не будет прямого участия НАТО.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.
"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО... Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации", – сказал Шольц.
Он добавил, что граждане Германии, когда смотрят новости, надеются, что их канцлер "сохранит самообладание".
Также он заявил, что никто не будет указывать Украине, какие у нее цели в войне.
"Любой, кто хочет поддержать Украину в защите ее целостности и суверенитета, должен оставаться последовательным... Мы не будем действовать поверх голов украинцев. Мы заранее договорились об этом. Президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к миру и в ноябре представил мирный план. [Президент РФ Владимир] Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", – добавил Шольц.
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А тепер обурюємся, чому хлопці із Німеччини, Іспанії, Норвегії не йдуть вмирати за Україну чи мало дають зброї. Майже всі 30 років ми це НАТО посилали під три чорти, а коли наступив закономірний результат всього цього - до нас всунув своє рило кацап, ми кричимо, що нам НАТО все зобов'язане.
Так що це наша з вами війна. Це не їхня війна. І не розказуйте байки про те що "після нас росіяни бла бла бла". Я так і бачу, як мобіки з зеками атакують і перемагають НАТО. Почекайте, ось тільки село на Донеччині візьмуть, і потім НАТО хана.
Дякуємо Німеччині і іншим країнам за допомогу. Без неї у нас зараз було б завдання утримати не Бахмут, а Тернопіль.
може він висловлює позицію США, хтозна?
з точки зору лаоцзи НАТО робить мудро : воює чужими руками (українськими)
з точки зору стратегії НАТО робить або помилку або цинічну зраду:
не дай Бог, війна закінчиться розподілом України - це пересвідчить китай що Європа втратила глобальні амбіції і її можна нагинати силовим образом.
росія, китай, індія та іран стануть військовими союзниками, бо кому іншому вони ще потрібні.
в такій ситуації "центристська позиція" Туреччини фактично стане анти-європейською теж.
ну і БРІК досі їснує, венесуела з аргентиною падають в економічну прірву, а там і мексика за ними.
тому й ці стануть користатися юанем як резервною валютою.
врешті, він забезпечений реальною індустрією, а не папірцями гугла з фейсбуком.
так що непоказ своєї сили в Україні дорого коштуватиме НАТО.
4 січня 1984 року Шольц та інші лідери Jusos перетнули тоді ще внутрішньо-німецький кордон між ФРН та підрядянською НДР та зустрілися в НДР з Егоном Кренцом, секретарем Центрального комітету СЄПН і членом Політбюро ЦК СЄПН Гербертом Хебером. У 1987 році Шольц знову перетнув внутрішньонімецький кордон і виступив за угоди про роззброєння як віце-президент Juso, на мітингу FDJ (комуністичний союз молод НДР) у Віттенберзі, тодішня підрадянська НДР.
Рішення про надання Німеччиною Україні танків Леопард це передусім заслуга адміністрації президента США Байдена та його радників. Якщо б не вони то "комсомолець" Шольц і досі вигадував би будь-які приводи, щоб не надати нам танки... Детально про те, як американці позбавляли Шольца будь-якого привода щоб не надавати нам танки, в матеріалі Дзеркала тижня https://zn.ua/ukr/WORLD/prikrittja-dlja-sholtsa-u-wp-rozpovili-jak-bajden-shukav-novij-tankovij-plan-dlja-ukrajini.html
Думаю, що німці радо б відомстили, в минулому такій же нацистській країні як і вони. В ситуаціїї в якій німці виявились розбиті і принижені, а кацапські нацисти багато десятків років бахвалились перемогою.