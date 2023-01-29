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война (47211) обстрел (20395) Херсон (2124) жертвы (1563)

Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Херсон под массированным ударом российской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении.

"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - добавляют в ОВА.

Более подробную информацию о последствиях обстрелов обнародуют позже.

Читайте: В Херсоне слышны взрывы, - местный телеграм-канал

Между тем, местные телеграмм-каналы публикуют ужасающие последствия варварского обстрела.

Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 01
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 02
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 03
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 04

Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 05

Позже также появились видео с места обстрела. 
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Топ комментарии
+34
а напомните, а то у меня склероз, какая **** разминировала Чонгар? токо на пса Патрона не огите. он не мог бы
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29.01.2023 15:11
+27
Суч... ТВАРИНИ.
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29.01.2023 15:07
+26
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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29.01.2023 15:08
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Суч... ТВАРИНИ.
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29.01.2023 15:07 Ответить
мало місто відвоювати - не менш важливо вміти його захистити!
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29.01.2023 15:08 Ответить
Немного не так. Нужно сдвигать линию фронта. После освождения Херсона как стало легче дышать в Николаеве. реально
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29.01.2023 15:12 Ответить
Тобиш сдвигать линию фронта нада примерно до курвска и вырезать младенцов и стариков рюцких шоб эти ****** не выродились в бойцов *****
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29.01.2023 15:15 Ответить
Нвіщо ви це пишете? Щоби самоствердитися? Швидше для російїської ІПСО. Полегшити їмзадачі по мобілізації..
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29.01.2023 16:43 Ответить
Жестокие времена жестокие нравы .Хотя младенцев вырезать вовсе не обязательно.Нужно брать пример с кацапов и вывозить их на территорию Украины и воспитывать из них янычаров как турки когда то делали
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29.01.2023 15:20 Ответить
та в ***** их. тут многим свои дети и нахер не нужны. еще каца*****лов воспитовать
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29.01.2023 15:22 Ответить
А зря .Янычары в своё время были первоклассными воинами и элитой турецкой армии .Думаешь почему сейчас кацапы вывозять детей сирот на рашу и там их отдают в российские семьи ,а на оккупированных территориях пытаются в школах впроваджувать свой русский мир .Нужно брать с них пример и тоже так делать если конечно мы осмелимся напасть на территорию раши
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29.01.2023 15:27 Ответить
"пытаются в школах впроваджувать свой русский мир .Нужно брать с них пример и тоже так делать " - не зрозумів, теж нам треба впроваджувати руський мир?...
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29.01.2023 16:40 Ответить
Нужно впроваджувать украинский мир .Хотя я сомневаюсь что у нынешнего правительства украинского есть его концепция или хотя бы её зачатки
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29.01.2023 16:52 Ответить
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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29.01.2023 15:08 Ответить
Почему по Белгороду в ответ не стреляете или реакции западных партнёров уважаемых боитесь
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29.01.2023 15:09 Ответить
Потому что лошара!
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29.01.2023 15:10 Ответить
Кто лошара :я,западные партнёры или украинское правительство и армия
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29.01.2023 15:11 Ответить
Ти, просто, кондом використаний.
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29.01.2023 15:13 Ответить
Те кто не дают ответа на постоянный террор.
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29.01.2023 15:15 Ответить
Получается мы и наши западные партнёры(впрочем насчёт последних я не совсем уверен)
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29.01.2023 15:16 Ответить
Значит терпилы .А мы ещё насмехаемся с россиян ,называя их таковыми
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29.01.2023 15:17 Ответить
, Черчиль и союзники бомбили гитлеровцев в ответ и вешали , гнид , мародеров и ПРЕДАТЕЛЕЙ , иначе ВОЙНЫ НЕ ВЫИГРАТЬ!
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29.01.2023 16:58 Ответить
Потому что ***** плевать на Белгород. Хотя 100000 кацапов там подохнут. А мы потратим снаряды и вооружения. Это будет нашим поражением, если будет атаковать этот ничего не значащий населенный пункт.

Не плевать только на Рублевку. Вот когда фуру с 5тоннами взрывчатки взорвут около частной школы, куда ходят дети олигархов и пропагандистов, и четко дадут понять, за что именно это сделано, вот тогда и будет достойный ответ. Атаковать надо только Москву, может быть Санкт-Петербург, но вряд ли. Только Москву и только места жительства членов военной хунты. Это они поймут с первого раза.
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29.01.2023 15:13 Ответить
Тут важна медийная картинка для Запада. Их кацапское телевидение (нет у нас равных Соловьёву и Скабеевой) распишет кровь младенцев и страдание старушек получше нашего.
Основной посыл - все они одинаковые. Зачем тогда Украину поддерживать?
Это не наш метод.
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29.01.2023 15:27 Ответить
Це є жах! А чим відповідаємо ми? Чи тільки скавчим???
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29.01.2023 15:10 Ответить
Клянчим ракеты атакмс у штатов ,которые они вряд ли дадут ,понимая что мы будем мстить ,стреляя в ответ по российским городам .Недаром в хаймарсы внесены програмные изменения ,делающие невозможными обстрелы территории раши
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29.01.2023 15:14 Ответить
д'єрмачисько не дозволяє!
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29.01.2023 15:15 Ответить
А Зе забули?
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29.01.2023 15:22 Ответить
а напомните, а то у меня склероз, какая **** разминировала Чонгар? токо на пса Патрона не огите. он не мог бы
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29.01.2023 15:11 Ответить
Він не став би.
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29.01.2023 15:27 Ответить
Шо ****,то ****.мері попінс жовтозуба
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29.01.2023 15:48 Ответить
из-за одного не верного движения - такие последствия, да порох просто герой @лять!
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29.01.2023 17:05 Ответить
Террористы. Стандартная их тактика. Провоцируют на ответ (сами при этом сидят в школах и угрозами заставляют людей отправлять туда детей), заставляют тратить снаряды (пока еще у кацапов их больше, пока еще). Надо терпеть, стиснув зубы, максимально помогая гражданам Херсона и деревень выехать в обустроенное жилье с возможностью получить работу и заработок сразу, ясно и четко обрисовав перспективы. И планировать глубокие наступательные операции в те места, где враг не ждет. Реагировать на террор, если там нету халявной цели (а они частенько бывают), будет ошибкой и тратой ресурсов по плану кацапов.
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29.01.2023 15:11 Ответить
Андрофаги. Без коментарів.
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29.01.2023 15:15 Ответить
Все задержки с наступлением будут приводить к тому, что население разуверится в своей защищённости. Нельзя более ждать, нужно отбросить неприятеля СЕЙЧАС!!! Если не к Чонгару и Перекопу, то хотя-бы к Новоалексеевке и Каланчаку. Такие обстрелы - непозволительная роскошь для тех, кто освободил Херсон. Пои таких обстрелах освобождение не стоит выеденного яйца. Скажете, что копите вооружение. А я Вам отвечу... Нельзя беречь армии ценою жизни тех, кого армия приставлена защищать. Спасти город нужно сейчас, а ни тогда, когда нам дадут вооружение. Время дорого, надо наступать.
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29.01.2023 15:23 Ответить
угробить армию, и не помочь населению..так себе перспектива....
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29.01.2023 15:28 Ответить
Население должно покинуть зону б.д. Иначе оно висит гирей на снабжении армиию
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29.01.2023 15:32 Ответить
Над вангеровцев тактикой смеётесь?
Сами предлагаете "Малой кровью, могучим ударом"
Не выйдет. Эта война в долгуюю. На истощение.
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29.01.2023 15:31 Ответить
Та це кацапский провокатор невже не видно по його риториці?
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29.01.2023 16:32 Ответить
Почему не держать там Хаймарсы и бить , бить и бить на опережение
Нужно было предвидеть месть рашистских выродков !
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29.01.2023 17:02 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.01.2023 15:28 Ответить
Вооружения ждут простые люди, армия не должна ждать. Не имеет права. Не такой ценой. Надо атаковать. Потом защищать будет нечего. Потом уже будет не нужно.
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29.01.2023 15:34 Ответить
Вплыв косвенный но всё же был ,а в основном да всё так
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29.01.2023 15:46 Ответить
Ага "добрі" кацапи сиділи, сиділи у Херсоні,(визнали його своєю землею) а потім подумали та ну його нафіг і просто так взяли та вийшли без впливу ЗСУ, жест доброї волі? Не так страшні кацапські воші як українські гниди - це про тебе.
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29.01.2023 16:41 Ответить
Пане, то тролі між собою, розігруть "дискусію".
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29.01.2023 16:58 Ответить
ну, по-правильному наверное нужно было эвакуировать население (как минимум на радиус поражения арты\рсзо ~ 40 км?) сделать бомбоубежища вырыть тоннели, провести коммуникации и т.п. и это все еще с 14го года. война это не мирная жизнь, надо отвыкать. а если каждый типа сам за себя то нужно продавать оружие\патроны\взрывчатку в ларьках как газеты, и вместо автосалонов танкосалоны открывать - пусть народ сам вооружается \ слаживается \ защищается. если дорого - то в складчину.
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29.01.2023 16:13 Ответить
Забыли у кацапских террористов спросить совета где нам драться.
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29.01.2023 16:30 Ответить
иди на путина кацапская хабалка...
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29.01.2023 15:50 Ответить
иди читай пожелания на своём дерьмокАнале...!
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29.01.2023 16:00 Ответить
🖕
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29.01.2023 15:51 Ответить
А как ты среагируешь на обстрелы города артой почти впритул .От этого не существует защиты и ни одна самая современная пво не спасёт.А отодвинуть врага от города видимо пока ещё не накопили должного количества войск и техники и нету возможности
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29.01.2023 15:45 Ответить
Треба зазначити, що останній днів 10 кількість обстрілів стала меншою. Можете перевірити по повідомленням ОВА.
Але це щосекундна загроза - міномет, танк, рсзо може обстріляти в любий момент.
Кількість обстрілів зменшилась після покращення на порядок контрбатарейних можливостей. Я пов'язую це з використанням системи управління вогнем закупленим США для нас у грудні можливо ще радари.
Сьогодні також були вибухи у багатьох локаціях лівого берега Херсонщини. Взагалі, мабуть десь про 10% наших відпрацювань по лівому берегу можна прочитати, інше за лаштунками. Робота йде, звісно хотілось би «миттєвого» результату…
звісно всі думали, що звільнення Херсону більш менш співпаде з атакою на Мелітополь, але мабуть щось «поміщало» планам.
Не опускаємо рук, віримо в ЗСУ.
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29.01.2023 16:35 Ответить
Измены нет сегодня, просто нельзя ждать. Херсон, это тот форпост, который нужно защитить ценою собственных жизней, отодвинуть "Русский Мир" из последних сил. Ну хотя бы на 50 - 60 км, к юго-востоку. Когда большевики расстреливают город, говорить, что армия ждёт вооружение, нельзя. Выходит, что армия, ценою горожан, защищает себя. Этого нельзя делать. Люди верят, что армия защитит их любой ценой.
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29.01.2023 15:46 Ответить
Дядя-пенсионер, да ты стратег... Мля как залолбали такие "специалисты". Всем понятно что это не просто горе, а смерти. Пойди и задуши этого зеленого клована, который тебе обещал что договорится посередине и прекратит войну.
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29.01.2023 16:56 Ответить
Тролль, ну набрид вже, правда.
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29.01.2023 16:59 Ответить
Спершу потрібно звільнитися від пригожинських тролів. Щось вас забагато сьогодні.
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29.01.2023 16:52 Ответить
Шо за пи#дець відбувається?
Лівий берег до Чонгару - рівний степ, арту там не сховаєш, там собаку бродячу видно за десять км. Де ті супутники притули, ескалібури, арт радари та просто безпілотники? Чому на цей розстріл жодної реакції?
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29.01.2023 15:56 Ответить
А може ти кацапська мерзота?
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29.01.2023 16:43 Ответить
Вище прочитайте мій коментар
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29.01.2023 16:36 Ответить
Я тоже удивлен отсутствием подавления кацапской арты. Это же работа для хаймерсов и не самая сложная.
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29.01.2023 16:43 Ответить
Вот про Чонгар Вы правы. Кто разминировал Чонгар?
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29.01.2023 16:58 Ответить
Горіть в пеклі кацапи що б ви всі виздихали ,нація терористів вбивць .
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29.01.2023 16:13 Ответить
Какой-то капец. То рассказывают, что "невозможно было в степи защищаться" и поэтому мы лахнули аж за Днепр. А теперь, оказывается, кацапам очень даже можно из этой самой степи лупить артой по правому берегу и не париться об ответке.
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29.01.2023 16:19 Ответить
Відповідають постійно. Але це не вирішить проблему обстрілів повність поки орки на лівому березі Дніпра, буквально
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29.01.2023 16:38 Ответить
После взятия Херсона надо было срочно отодвигать от города орков...любой ценой....а не показывать пиар как жизнь приходит в город....жизни там не будет,более того ща кацапы ещё отмобилизуют новые десятки тысяч ,подойдут впритык к городу и будут сносить его днями со всех видов оружия...********* каждый день разрушения посетить и трупы.

Думали дадите выйти оркам из Херсона и они исчезнут да...ну ну.
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29.01.2023 16:44 Ответить
А що ж ти досі не в ЗСУ і не "отодвігаєш любой ценой"? Сина, брата, батька на любую цену відправиш Дніпро форсувати? Тоді й заткни свою пельку.
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29.01.2023 16:48 Ответить
Кацапи здохніть хай ваша країна згорить
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29.01.2023 16:48 Ответить
Панове єрмаки, хто розмінував Чонгар? Скажіть нарешті, покажіть труп повішеного запроданця, в кінці кінців...
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29.01.2023 17:17 Ответить
Пока свинособаки будут на левом берегу ни чего не изменится. Всех гражданских надо эвакуировать.
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29.01.2023 19:04 Ответить
 
 