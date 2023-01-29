Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Херсон под массированным ударом российской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении.

"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - добавляют в ОВА.

Более подробную информацию о последствиях обстрелов обнародуют позже.

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Между тем, местные телеграмм-каналы публикуют ужасающие последствия варварского обстрела.









Позже также появились видео с места обстрела.