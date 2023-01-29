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Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсон под массированным ударом российской артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении.
"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - добавляют в ОВА.
Более подробную информацию о последствиях обстрелов обнародуют позже.
Между тем, местные телеграмм-каналы публикуют ужасающие последствия варварского обстрела.
Позже также появились видео с места обстрела.
Топ комментарии
+34 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.01.2023 15:11
+27 Соса 2
показать весь комментарий29.01.2023 15:07
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий29.01.2023 15:08
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Не плевать только на Рублевку. Вот когда фуру с 5тоннами взрывчатки взорвут около частной школы, куда ходят дети олигархов и пропагандистов, и четко дадут понять, за что именно это сделано, вот тогда и будет достойный ответ. Атаковать надо только Москву, может быть Санкт-Петербург, но вряд ли. Только Москву и только места жительства членов военной хунты. Это они поймут с первого раза.
Основной посыл - все они одинаковые. Зачем тогда Украину поддерживать?
Это не наш метод.
Сами предлагаете "Малой кровью, могучим ударом"
Не выйдет. Эта война в долгуюю. На истощение.
Нужно было предвидеть месть рашистских выродков !
Але це щосекундна загроза - міномет, танк, рсзо може обстріляти в любий момент.
Кількість обстрілів зменшилась після покращення на порядок контрбатарейних можливостей. Я пов'язую це з використанням системи управління вогнем закупленим США для нас у грудні можливо ще радари.
Сьогодні також були вибухи у багатьох локаціях лівого берега Херсонщини. Взагалі, мабуть десь про 10% наших відпрацювань по лівому берегу можна прочитати, інше за лаштунками. Робота йде, звісно хотілось би «миттєвого» результату…
звісно всі думали, що звільнення Херсону більш менш співпаде з атакою на Мелітополь, але мабуть щось «поміщало» планам.
Не опускаємо рук, віримо в ЗСУ.
Лівий берег до Чонгару - рівний степ, арту там не сховаєш, там собаку бродячу видно за десять км. Де ті супутники притули, ескалібури, арт радари та просто безпілотники? Чому на цей розстріл жодної реакції?
Думали дадите выйти оркам из Херсона и они исчезнут да...ну ну.