РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10940 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 733 7

Новоизбранный президент Чехии Павел подтвердил, что собирается приехать в Украину со словацкой коллегой Чапутовой

павел,петр

Бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, победивший на выборах президента Чехии, намерен совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Об этом Павел рассказал в эфире CNN Prima в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, идея совместной с Чапутовой поездки родилась случайно - они оба планировали осуществить такой визит. "Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы будто обменялись мыслями", - сказал Павел.

Он уточнил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического альянса, который должен состояться в Вильнюсе в июле 2023 года.

Кроме того, Павел подтвердил, что в воскресенье поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также направил запрос на разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь, но еще не получил подтверждения.

Читайте также: Зеленский поздравил Павела с избранием президентом Чехии: "Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество"

Говоря о войне в Украине, генерал подтвердил намерение продолжать военную поддержку Украины и не допустить победы России. "Путь к обеспечению большей безопасности для всех - это возвращение к нормальной жизни, восстановление Украины как суверенного государства", - считает он.

В будущем, когда Россия сможет это сделать, говорит Павел, необходимо также начать диалог с ней об установлении нормальных отношений и гарантий взаимной безопасности.

Как сообщалось, Павел получил 58,32% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии, в то время как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш – 41,67%.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на должности Милоша Земана, пребывавшего на ней два срока - десять лет.

Автор: 

Словакия (976) Чехия (1703) Павел Петр (121) Чапутова Зузана (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новообраному президенту Чехії-респект...
показать весь комментарий
29.01.2023 16:24 Ответить
Cльози від радості за чехів, і з гіркотою згадую Революцію Гідності, яку в 2019 розтоптали антимайданівські слуги, що колабораціонують із ворогом. Проте, боротьба триває, український Гетьман ще отримає від нації булаву!
показать весь комментарий
29.01.2023 16:37 Ответить
Чехи обрали президентом колишного голову військового комітету НАТО. Якби український мудрий нАрід обирав би президента Чехії,то гарантую на 100% що це був би хтось з двох цих клоунів.
показать весь комментарий
29.01.2023 16:40 Ответить
Па пріколу.
показать весь комментарий
29.01.2023 16:53 Ответить
В Чехію не завозили десятки мільйонів корінних кислобздіїв, так як в Україну після голодомору.

Тепер ті шарікови дали численне потомство "совєцкіх людєй", які і навибирали нам цього лайна, і в майбутньому будуть голосувати подібним чином, тому що вони асоціюють себе не з цивілізованим світом, а з "рузькім міром", у них спільна культура, музика , мова.

І що з цим робити, поки що ніхто толком придумати не може.
показать весь комментарий
29.01.2023 18:12 Ответить
..зі своєю колегою, і це розділені цивілізовано, дружні нації, дружні держави...це не приклад - що то за світ?
показать весь комментарий
29.01.2023 23:38 Ответить
 
 