Путин не откажется от войны в Украине, потому что боится проиграть на выборах, - Орбан
Во время встречи с журналистами в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил собственное видение того, почему завершения полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время не стоит ждать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, статья о состоявшейся ранее на этой неделе встрече была опубликована в немецкоязычном "либерально-консервативном" издании Tichys Einblich.
"Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. В конце концов, приближаются президентские выборы, а те, кто проиграл войну, не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - пересказывает автор статьи Роланд Тичи слова венгерского премьера.
Также Орбан утверждает, что не является пророссийским, как его принято считать, потому что "говорит, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя".
По словам премьера Венгрии, Россия исторически демонстрировала, что в начале войн слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасных тактических ошибок", но "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится"
Говоря о цели России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (так как это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
"Своеобразная "зона смерти" между Западной Украиной и НАТО с одной стороны, и Россией с другой?" - пишет автор Tichys Einblich и добавляет, что позиция Венгрии о немедленном прекращении огня и переговорах является лучшей.
Попутно он критикует США и ЕС за отсутствие четкой стратегии относительно войны, "кроме усиления обоснованного сопротивления Украины". Он добавляет, что по такой логике НАТО придется посылать собственные войска в Украину, если там рано или поздно закончатся мужчины.
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чоловіки , може тільки такий же фашист , як кремлівський карлик 😠
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области , совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgya-Pap_Zolt%C3%*** Золтана Йогана Алдя-Папа . В результате карательной акции погибло около 6700 человек, что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни , чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне .
Венам помогали россияне,бойцы специальных карательных формирований из числа коллаборационистов - русских казаков, перешедших на службу к Гитлеру. По воспоминаниям, у карателей даже была форма, подобная донским казакам.
История повторяется!!!
У ПСВ взагалi умудрились програти тим хто програв...прикладiв такоi ганьби свiт бiльше не знає.
Але мадярiв побили у 19 та у 20 столiттях, тому ****** досi вважають москальщину не переможною.
Орбан походу дурачок...
I believe, Ukrainian Army receives Diesel fuel from Hungarian refineries.
Ukraine probably will need to import natural gas via Hungary also,
and have some electricity exchange both ways with Hungary.
The West had just put a prize cap on Ruzzian crude oil.
My local newspaper, which I happened to buy yesterday,
has inside a report,
that many tanker vessels sail the Kiel Canal
to Ruzzian Baltic Sea ports last year and still do,
who transport refined oil products and chemicals.
The West is ****** tongued also.
It is for the West and also Hungary to buy time,
to implement changes,
so the supply to Ukraine does not diminish.
Overall traffic just 411 vessels less than year 2021,
2022 at 26'882 ships total.
Freight at 82.25 mio tonnes, 2.9 mio t less.
The canal was closed at least two times,
one because a bridge had been hit
for a crane too high, and
one for a pipeline spill in the oil port of Brunsbüttel,
and that resulted in full closure for two weeks
in December 2022.
I think, we had at least one lock damaged, also.
About Ruzzia: Freight 60% less towards Ruzzia,
just 1420 ships compared to 2771 ships in 2021,
and 5.7 mio tonnes vs 14.2 t .
No numbers on freight from Ruzzia,
just mentioning of mainly being grain crops and oil products.
Boat types:
Bulk carriers 12'101 ( -847 )
Container vessels 3'691 ( -472 )
Tankers 6'708 ( +660 )
Special vessels tugs, drenchers etc 2'933 ( +113 )
Тому що у нас замість Бурби є кварталівський Буданов, а у міністра оборони в голові курячі яйця по 17 гривень і керує всім бувший ларьочник "Козирь".
Неплохо бы поучить историю - подобные войны для раши, как правило, заканчивались революцией и хаосом уносящим миллионы жизней...
И губу закатать на Закарпатье неплохо...
Просто наглухо промытые мозги телевизором с использованием НЛП. Многолетняя промывка и такой результат эффективный (еще один повод забыть русский и не учить этому языку наших детей).
***** воюет, потому что ничем не рискует. Ни он, ни его шестерки. Дугунскую пропагандистку замочили (и то не факт, что убили, может давно уже на курорте сидит) и все. Если бы они боялись от страха, что на Москве уже тысячи наших вооруженных диверсантов с оружием из схронов, то разговор был бы совсем иной. И плевать на женевскую конвенцию, никто не заставляет надевать повязки, можно выдать себя за членов новой россии, организации, созданной хорошими русскими. Всех членов военной хунты необходимо уничтожать. Вместе с членами семьи. Это единственное, что их заденет, миллионы мобилизованных ничего для них не значат.