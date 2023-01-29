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Новости Война
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Путин не откажется от войны в Украине, потому что боится проиграть на выборах, - Орбан

орбан,путін

Во время встречи с журналистами в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил собственное видение того, почему завершения полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время не стоит ждать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, статья о состоявшейся ранее на этой неделе встрече была опубликована в немецкоязычном "либерально-консервативном" издании Tichys Einblich.

"Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. В конце концов, приближаются президентские выборы, а те, кто проиграл войну, не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - пересказывает автор статьи Роланд Тичи слова венгерского премьера.

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Также Орбан утверждает, что не является пророссийским, как его принято считать, потому что "говорит, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя".

По словам премьера Венгрии, Россия исторически демонстрировала, что в начале войн слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасных тактических ошибок", но "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится"

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Говоря о цели России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (так как это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Своеобразная "зона смерти" между Западной Украиной и НАТО с одной стороны, и Россией с другой?" - пишет автор Tichys Einblich и добавляет, что позиция Венгрии о немедленном прекращении огня и переговорах является лучшей.

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Попутно он критикует США и ЕС за отсутствие четкой стратегии относительно войны, "кроме усиления обоснованного сопротивления Украины". Он добавляет, что по такой логике НАТО придется посылать собственные войска в Украину, если там рано или поздно закончатся мужчины.

Автор: 

прогноз (698) путин владимир (31219) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+27
дебил, мля. причем оба.
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29.01.2023 16:43
+18
Оди *****, інший *****.
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29.01.2023 16:45
+18
Орбан, це пздц! ЯКИЙ ТИ ДЕБІЛ!!! Боже!!! Що ти мелеш?! Що, ***, путлер боїться? Виборів? Ти ********?! Він на *** крутив і вибори, і всю біомасу тамтешніх уй@бків! Навіть за НУЛЬОВОЇ підтримки йому напишуть 97%! Ти, *******, вибори в Білорусі 2020 забув? От вже ж кретин!!!
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29.01.2023 16:52
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Правила форума Совет форумчан
дебил, мля. причем оба.
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29.01.2023 16:43 Ответить
Оди *****, інший *****.
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29.01.2023 16:45 Ответить
навіщо "царям" вибори? два диктатори - орбан і пуйло злилися в фашистському екстазі. хочуть правити до поки не здохнуть.
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29.01.2023 16:46 Ответить
путлєр війну програє-а на його вибори на його самого взагалі насрать...
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29.01.2023 16:46 Ответить
нам ***** на бачення ******..нам своє робити
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29.01.2023 16:46 Ответить
Ой ржу не могу..... Каких выборов? Там их уже давно нет.
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29.01.2023 16:47 Ответить
орбан заткнися бо скоро з тебе зробимо буферну зону
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29.01.2023 16:47 Ответить
Про цілеспрямованість ***** - це давно розвіяний міф пропаганди. ***** не раз здавалось, коли щось не вдавалось.
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29.01.2023 16:48 Ответить
Орбан дрянь і холуй кремля , бо казати про те, що в Украіні закінчаться
чоловіки , може тільки такий же фашист , як кремлівський карлик 😠
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29.01.2023 16:48 Ответить
Посмотрим как ***** будет из бункера проводить выборы под звуки бавовны в мацкве
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29.01.2023 16:49 Ответить
Та путіну просто усе на фсе пофіг. Це як гітлер, який просто застрелився, але не здався.
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29.01.2023 16:50 Ответить
Орбан, це пздц! ЯКИЙ ТИ ДЕБІЛ!!! Боже!!! Що ти мелеш?! Що, ***, путлер боїться? Виборів? Ти ********?! Він на *** крутив і вибори, і всю біомасу тамтешніх уй@бків! Навіть за НУЛЬОВОЇ підтримки йому напишуть 97%! Ти, *******, вибори в Білорусі 2020 забув? От вже ж кретин!!!
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29.01.2023 16:52 Ответить
Арестович обдристався з ракетою, Данілов зганьбився через синів у США, то ж надія одна - Подоляк.
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29.01.2023 16:53 Ответить
Своє, отримане від ФСБ, завдання пересварити українців, ********** їх, ти не виконав.
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29.01.2023 17:59 Ответить
Кремлевский песик Орбан пугает мир страшной росийской армией которая была 100 лет назад, забывая что половина той армии состояла из украинцев которые всегда были ударными частями в ней, а сейчас на другой стороне.
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29.01.2023 16:54 Ответить
1 марта исполнится 80 лет Корюковской трагедии!!
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области , совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgya-Pap_Zolt%C3%*** Золтана Йогана Алдя-Папа . В результате карательной акции погибло около 6700 человек, что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни , чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне .
Венам помогали россияне,бойцы специальных карательных формирований из числа коллаборационистов - русских казаков, перешедших на службу к Гитлеру. По воспоминаниям, у карателей даже была форма, подобная донским казакам.
История повторяется!!!
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29.01.2023 16:56 Ответить
мадярам рахунок ніхто не виставив... відчувають напокараність.
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29.01.2023 17:20 Ответить
Кацапам тоже не выставили счет!
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29.01.2023 17:30 Ответить
Кожне падло хоче вирішити свої питання за рахунок України, мадяри отримати дешевий газ від московії і гроші на його партію, а московія спочатку бажала пройтися переможним маршем і з'їсти Україну, але отримавши по яйцях і по пиці відповзає, переводячи стрілки на якісь "буферні зони", а фактично зберегти коридор в Крим і залишити зруйнований даунбас для полігона своєю орди. Проведіть на своїх смердячій млосковії буферні зони, терииторії вистачить.
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29.01.2023 16:57 Ответить
Після звільнення Кремінної Гайдай виставить ультиматум що до ядерного роззброєння московії.
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29.01.2023 16:58 Ответить
А что в рашке есть выборы с выбором или просто голосование без выбора?
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29.01.2023 16:58 Ответить
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29.01.2023 17:01 Ответить
интересно с каких таких исторических примеров Орбан это вытащил? вторая мировая? без лендлиза и Украины фашистская Германия уже была бы до Китая. первая мирова? - там тоже все просрали. война с Чечней? - ну да, целых две штуки с миллионом - полтора населения (большой город по-сути). куча трупов, тупость, репрессии, террор и т.п. это конечно да, в полном объеме всегда в лидерах. всяческие "царские" "кампании" кажется были успешны только туда где никого не было.
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29.01.2023 17:04 Ответить
Чому кацапня так носиться iз WW2, бо за решту вiйн навiть соромно згадувати. Єпiчно просрали Русько-японську, Кримську.
У ПСВ взагалi умудрились програти тим хто програв...прикладiв такоi ганьби свiт бiльше не знає.
Але мадярiв побили у 19 та у 20 столiттях, тому ****** досi вважають москальщину не переможною.
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29.01.2023 17:38 Ответить
Финны кацапне неплохо насыпали. Одни финны против всей мощи СССР. Молодцы что тогда,что сейчас.
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29.01.2023 18:11 Ответить
Два ****** ********. Главное что одного держат в ЕС и НАТО и денег миллиардами дают циганам.
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29.01.2023 17:05 Ответить
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29.01.2023 17:06 Ответить
до "выборов ***** презиком параши", нато прямо не вступит в войну, а вот после них (если ситуация будет близка к сегодняшней) мы будем посмотреть.
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29.01.2023 17:10 Ответить
Выборы? На рабссее? Орбан, ты дебил? Или прикидываешься? На рабссее даже за мертвого путлера проголосуют и новый мавзолей с прикрепленной избирательной урной для бюллетеней построят. Страна некрофилов...
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29.01.2023 17:10 Ответить
Орбан тупенький! Які вибори?!
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29.01.2023 17:13 Ответить
А-ха. Я прям бачу як ***** програє чесні вибори(!) в расєї (!), якомусь навальному і сумирно відправляється в Гаагу.
Орбан походу дурачок...
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29.01.2023 17:20 Ответить
I understand Orban somehow.

I believe, Ukrainian Army receives Diesel fuel from Hungarian refineries.

Ukraine probably will need to import natural gas via Hungary also,
and have some electricity exchange both ways with Hungary.

The West had just put a prize cap on Ruzzian crude oil.

My local newspaper, which I happened to buy yesterday,
has inside a report,
that many tanker vessels sail the Kiel Canal
to Ruzzian Baltic Sea ports last year and still do,
who transport refined oil products and chemicals.

The West is ****** tongued also.

It is for the West and also Hungary to buy time,
to implement changes,
so the supply to Ukraine does not diminish.
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29.01.2023 17:22 Ответить
А яка газета? Можна фото статті?
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29.01.2023 18:53 Ответить
Kieler Nachrichten, page 8, Saturday 28th January 2023:

Overall traffic just 411 vessels less than year 2021,
2022 at 26'882 ships total.

Freight at 82.25 mio tonnes, 2.9 mio t less.

The canal was closed at least two times,
one because a bridge had been hit
for a crane too high, and
one for a pipeline spill in the oil port of Brunsbüttel,
and that resulted in full closure for two weeks
in December 2022.

I think, we had at least one lock damaged, also.

About Ruzzia: Freight 60% less towards Ruzzia,
just 1420 ships compared to 2771 ships in 2021,
and 5.7 mio tonnes vs 14.2 t .

No numbers on freight from Ruzzia,
just mentioning of mainly being grain crops and oil products.

Boat types:
Bulk carriers 12'101 ( -847 )
Container vessels 3'691 ( -472 )

Tankers 6'708 ( +660 )

Special vessels tugs, drenchers etc 2'933 ( +113 )
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29.01.2023 21:18 Ответить
Дякую.
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29.01.2023 21:34 Ответить
Какие еще наюх "выборы" на срасие?!
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29.01.2023 17:27 Ответить
Ідіот. Які, в сраку, вибори в паРаші?
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29.01.2023 17:29 Ответить
Чого цього ворога не можна грохнути як Гіві або Мотороллу?
Тому що у нас замість Бурби є кварталівський Буданов, а у міністра оборони в голові курячі яйця по 17 гривень і керує всім бувший ларьочник "Козирь".
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29.01.2023 17:30 Ответить
*****!
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29.01.2023 17:32 Ответить
Які вибори на *********?! ДБ!
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29.01.2023 17:41 Ответить
Маю сумнів, що вибори взагалі відбудуться, а впертий він такий бо на шибениці опинится, а жити хоче
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29.01.2023 17:44 Ответить
orban PNX !!!
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29.01.2023 18:11 Ответить
NO COMMENT,
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29.01.2023 19:07 Ответить
"За словами прем'єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться".Джерело:

Неплохо бы поучить историю - подобные войны для раши, как правило, заканчивались революцией и хаосом уносящим миллионы жизней...
И губу закатать на Закарпатье неплохо...
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29.01.2023 19:36 Ответить
Маячня! Коли це на рашці останній раз були вибори?! Хіба за Єльціна, та й то лише першого разу! А путька взагалі не знає, що це таке. Він навіть би жодних дебатів не здолав би. Вибори!.. Ги!
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29.01.2023 20:13 Ответить
Какие выборы? Там у кацапов такая промытая вата в голове, что они забудут обо всем, что было неделю назад. Та какую неделю. Они не помнят, что было утром.

Просто наглухо промытые мозги телевизором с использованием НЛП. Многолетняя промывка и такой результат эффективный (еще один повод забыть русский и не учить этому языку наших детей).

***** воюет, потому что ничем не рискует. Ни он, ни его шестерки. Дугунскую пропагандистку замочили (и то не факт, что убили, может давно уже на курорте сидит) и все. Если бы они боялись от страха, что на Москве уже тысячи наших вооруженных диверсантов с оружием из схронов, то разговор был бы совсем иной. И плевать на женевскую конвенцию, никто не заставляет надевать повязки, можно выдать себя за членов новой россии, организации, созданной хорошими русскими. Всех членов военной хунты необходимо уничтожать. Вместе с членами семьи. Это единственное, что их заденет, миллионы мобилизованных ничего для них не значат.
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29.01.2023 20:46 Ответить
Якщо подивитися всі тези орбана, стає зрозуміло - класичне 70/30. Тобто сказати 70% правди, щоб пройшло 30% лайна
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29.01.2023 21:36 Ответить
он не не відмовиться, потому что такие ***** как орбан играют на его стороне...
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30.01.2023 01:57 Ответить
І це президет модьорщини яке воно тупе. 99,6 класично будуть. ну ******* москалі демонів. краще б воно забрало своїх модярських воняків з другим паспортом модьорщини. фантомні болі в них - зрбражають Закарпаття як частину угорщини. Перетопчетесь мудаки. А хитрсраких пора позбавляти громадянства України. нехай ідуть вслід руцкаму карабою в угрощину
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30.01.2023 09:09 Ответить
НАХЙ ВЫ ЭТУ ШЕСТЕРУ ПОКАЗЫВАЕТЕ !!!???
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30.01.2023 10:25 Ответить
 
 