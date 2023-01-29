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облэнерго (125) энергетика (2038) НКРЭКУ (466) штраф (1230)

Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы, - "Умные электросети Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

енергетика

Наложениями штрафов на операторов систем распределения за отключение света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наносит больше вреда, чем пользы.

Об этом заявил исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях военного времени решения о привлечении к ответственности несут больше вреда, чем привносят дисциплины. Руководители и персонал этих электроэнергетических компаний, переутомленных работой, получают чрезмерную моральную нагрузку со стороны государства - это выглядит неправильно", - сказал он.

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Баранюк добавил, что вместо наложения штрафов сейчас нужно приступить к наработке нормативной базы, которая подгонит требования к компаниям к условиям военного времени и имеющимся технологическим возможностям.

Он подчеркнул, что такие решения Регулятора создают у людей впечатление, что в отключениях света виновны исключительно распределительные компании, а не ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

"Я призываю комиссию иметь достаточно сил, чтобы остановить неадекватное наказание компаний и ограничиться формальным предупреждением", - подытожил Баранюк.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.
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Топ комментарии
+10
О, вже почалася компанія проти штрафів... А що ці ДТЕКи за півроку зробили, щоб стабілізувати ситуацію? Навчилися вимикати споживачів на 20 годин? Хай би ще аудит енергетичної допомоги розпосали - куди дівається обладнання і гроші, надіслані Заходом? А то тут не в коня корм - міліони виділяють, обладнання йде - а де результати?
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29.01.2023 17:28
+8
***** пошли. Ахметка денег дал,что бы вонь развели.? 1700 этим ******* ,капля в море.
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29.01.2023 17:02
+7
Все они гниды. Как и эти суки ,что занимаются надуманными отключениями.
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29.01.2023 17:17
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29.01.2023 16:52 Ответить
Бувший чиновник топ менеджер нескольких Облэнерго проворовавшихся на леваках выгнанный оттуда создал конторку разумный идиот и выпускаюют таких на арену....
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29.01.2023 17:36 Ответить
Хто платить-той і "розумні мережі'' замовляє. А вони що, адвокати різних ''ахметків"?
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29.01.2023 16:58 Ответить
ахметов, что эт за у"е"баны розумные? Англо-саксы! Помогите!
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29.01.2023 17:02 Ответить
***** пошли. Ахметка денег дал,что бы вонь развели.? 1700 этим ******* ,капля в море.
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29.01.2023 17:02 Ответить
У Ахметова тільки Київенерго. Усе інше- Коломойськго, Суркіса і росіян.
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29.01.2023 17:16 Ответить
Все они гниды. Как и эти суки ,что занимаются надуманными отключениями.
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29.01.2023 17:17 Ответить
Ты дебил у Ахметки Киев Днепр Одесса Кировоград Бурштынский энергоостров Ивано-Франковск и Херсон на очереди Ужгород Черновцы Тернополь Хмельницкий...
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29.01.2023 17:37 Ответить
Дебіла кожен раз бачиш у дзеркалі, коли пику свою вставляєш.бленергоБенефіціарЧастка у %ВінницяобленергоКостянтин Григоришин72,4%ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка - Макар Пасенюк) 25,0%ТернопільобленергоКостянтин Григоришин20,0%Ігор Коломойський20,0%Держава51,0%ЧернівціобленергоVS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)55,0%Держава25,0%ЗапоріжжяобленергоКостянтин Григоришин6,2%Ігор Коломойський6,2%Ігор Суркіс16,5%Держава 60,5% ДонецькобленергоРінат Ахметов70,5%Держава 25,0%ВолиньобленергоКостянтин Григоришин21,2%Юрій Бойко75,0%ЗакарпаттяобленергоЮлія Льовочкіна 50,0%Держава 50,0%ПрикарпаттяобленергоІгор Суркіс88,0%ЛьвівобленергоІгор Суркіс89,1%ОдесаобленергоVS Energy48,0%Держава 25,0%ПолтаваобленергоКостянтин Григоришин48,8%Ігор Коломойський48,8%ХарківобленергоКонстянтин Григоришин29,8%Держава 65,0%ХерсонобленергоVS Energy90,0%РівнеобленергоVS Energy84,6%ЛЕОКостянтин Григоришин100,0%ЖитомиробленергоVS Energy91,0%ХмельницькобленергоVS Energy18,8%Держава 70,0%ЧеркасиобленергоКостянтин Григоришин26,6%Держава 71,0%ЧернігівобленергоКостянтин Григоришин36,5%Ігор Коломойський36,5%КіровоградобленергоVS Energy83,0%КиївобленергоVS Energy89,1%СумиобленергоКостянтин Григоришин34,0%Ігор Коломойський34,0%Держава 25,0%ДніпрообленергоРінат Ахметов51,5%Костянтин Григоришин8,0%Ігор Коломойський8,0%Держава 25,0%МиколаївобленергоVS Energy13,2%Держава 70,0%КиївенергоРінат Ахметов72,4%Держава 25,0% Джерело: https://biz.censor.net/t3014313
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29.01.2023 17:43 Ответить
68 214 0

Ахметов (1518) Бабаков (57) Бойко Григоришин (187) Коломойський (1612) обленерго (285) приватизація (1089) Суркіс (170) ФДМУ (1069)

Кому принадлежат украинские облэнерго
Спецпроекти БізнесЦензор Влада

Автор: БізнесЦензор
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29.01.2023 17:44 Ответить
Снова в совок с национализацией? Бороться нужно не с частной собственностью, а с монополией этой собственности, в энергетике тоже должна быть конкуренция, а у потребителей выбор чьими услугами пользоваться и кому платить или не платить.
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29.01.2023 21:29 Ответить
Це риже за бав уже усіх Українців
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29.01.2023 17:08 Ответить
В Україні не вірю нікому,окрім військовим на фронті і перевіряючим американським ревізорам.
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29.01.2023 17:15 Ответить
О, вже почалася компанія проти штрафів... А що ці ДТЕКи за півроку зробили, щоб стабілізувати ситуацію? Навчилися вимикати споживачів на 20 годин? Хай би ще аудит енергетичної допомоги розпосали - куди дівається обладнання і гроші, надіслані Заходом? А то тут не в коня корм - міліони виділяють, обладнання йде - а де результати?
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29.01.2023 17:28 Ответить
Це ДТЕКівське лайно
https://smartgrids.com.ua/about/
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29.01.2023 17:40 Ответить
Якщо свавільні вимкнення електрики по 14-16 годин здійснюється за вказівкою Укренерго, значить і Укренерго треба перевірити, та накласти на нього штраф за команду свавільно обмежувати електропостачання.
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29.01.2023 17:52 Ответить
Не все так просто Укренерго дає ліміт а обленерго, вже цей ліміт роподіляє і так розподіляло що в моєму місті 50% сиділо без світла по півдня а у інших постійно було причому цілим кварталом і важливі об'єкти там нідочого...
тепер коли їм відключають у інших також достатньо світла для того же опалення роботи холодильників...
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29.01.2023 18:10 Ответить
«Раба гниет с головы»
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29.01.2023 21:30 Ответить
Що він несе? 85 тисяч для обленерго - це взагалі ніщо. Це третина або навіть чверть місячної зарплати директора.
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29.01.2023 18:19 Ответить
Шкоди наносять як раз такі паразіти як громадські спілки, "розумні електромережі" поназиваються і розповідають що вони краще знають
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29.01.2023 18:36 Ответить
Ідіть ******!!!!
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29.01.2023 19:08 Ответить
А чого це ви нормальний зворот "за російським кораблем" зірочками заміюєте?
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29.01.2023 20:31 Ответить
бо ми в демократичній країні. Такий мій вибір.
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29.01.2023 21:34 Ответить
А скільки цей Баранюк отримав бабла, щоб напустити смороду проти рішення штрафувати обленерго?
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29.01.2023 21:04 Ответить
 
 