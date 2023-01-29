Атака на оружейный завод в Иране имела "огромный успех", - The Jerusalem Post

Ночная атака беспилотников в иранском городе Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном.

Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на данные западных разведывательных и иностранных источников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По данным издания, на месте удара в Исфахане произошло четыре взрыва на разрабатывающем современное оружие объекте и убытки якобы выходят далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

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Журналисты подчеркнули, что Израиль не признает своей причастности к ударам, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки: на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, на другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Карадже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

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Помимо Моссада, отмечают журналисты, в мире есть еще несколько организаций, у которых есть передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции.

В материале отмечают, что нынешняя реакция Ирана совпадает с реакцией на аналогичные инциденты ранее. В каждом из случаев Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не увенчались успехом, и признавал степень ущерба только тогда, когда спутниковые фотографии или другие доказательства попадали в публичную сферу.

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