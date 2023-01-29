Атака на оружейный завод в Иране имела "огромный успех", - The Jerusalem Post
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Ночная атака беспилотников в иранском городе Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном.
Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на данные западных разведывательных и иностранных источников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По данным издания, на месте удара в Исфахане произошло четыре взрыва на разрабатывающем современное оружие объекте и убытки якобы выходят далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.
Журналисты подчеркнули, что Израиль не признает своей причастности к ударам, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки: на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, на другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Карадже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.
Помимо Моссада, отмечают журналисты, в мире есть еще несколько организаций, у которых есть передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции.
В материале отмечают, что нынешняя реакция Ирана совпадает с реакцией на аналогичные инциденты ранее. В каждом из случаев Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не увенчались успехом, и признавал степень ущерба только тогда, когда спутниковые фотографии или другие доказательства попадали в публичную сферу.
Пожалуйста, подождите...
тютелька в тютельку !! ))))
Святкування враження 14 об'єктів в ірані. Танцюють всі !
но задерживая (если не уничтожая совсем) поставки ракет и дронов на рашку, разве он не помогает и нам ? разве мы не мечтали чтобы заводы ирана были взорваны (ну или частично уничтожены)??? или мы тут думали только про выгоду Израиля???
нам действительно повезло и действительно это случилось ситуативно...
но думаю все же помощь - это не только дать денег или оружие, это и нанести вред поставщику оружия твоему врагу... (а уж совпадение или тенденция - это вторично)
дискуссия не стоит выеденного яйца (по 17 грн)))))
все равно я остаюсь при своем мнении а вы при своем...
и я благодарен Израилю за бомбардировки ирана... этим он помогает мне верить что до раши ракеты если и дойдут то не сейчас...
скажите, вы будете благодарны кому-либо если он подвез вас (хоть вы и не просили), хотя ехал по-пути и ему было все равно везет он вас или нет...ему просто надо было туда ехать...
Не треба передчасно радіти. Заводи Ірану підземні на великій глибині і знищення муляжу на поверхні це ні про що. Треба чекати більше пруфів та надіятись на регулярні повторення інакше це просто імітація.