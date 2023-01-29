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Новости За рубежом
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беспилотник (2113) Израиль (1759) Иран (1561) атака (275) дроны (2191)

Атака на оружейный завод в Иране имела "огромный успех", - The Jerusalem Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Ночная атака беспилотников в иранском городе Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном.

Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на данные западных разведывательных и иностранных источников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По данным издания, на месте удара в Исфахане произошло четыре взрыва на разрабатывающем современное оружие объекте и убытки якобы выходят далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

Смотрите также: На иранском заводе, производящем дроны, произошел взрыв. ВИДЕО

Журналисты подчеркнули, что Израиль не признает своей причастности к ударам, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки: на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, на другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Карадже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

Читайте также: Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО

Помимо Моссада, отмечают журналисты, в мире есть еще несколько организаций, у которых есть передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции.

В материале отмечают, что нынешняя реакция Ирана совпадает с реакцией на аналогичные инциденты ранее. В каждом из случаев Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не увенчались успехом, и признавал степень ущерба только тогда, когда спутниковые фотографии или другие доказательства попадали в публичную сферу.

Читайте также: События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
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Топ комментарии
+45
Дякуємо,Ізраїль!🇮🇱♥️
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29.01.2023 16:53
+39
Вот, Израиль никогда не признаёт ударов. Зато у нас анонсируют заранее и самое смешное, персонажи, которые к этому не имеют вообще никакого отношения. Учимся и делаем выводы, в том числе и по ударным беспилотникам
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29.01.2023 16:57
+34
ту так коли інтереси одних співпали з інтересами нашими - то ж все одно можна подякувати))))
тютелька в тютельку !! ))))
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29.01.2023 17:23
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Дякуємо,Ізраїль!🇮🇱♥️
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29.01.2023 16:53 Ответить
Хоч вони в першу чергу заради себе це зробили, але так, дякуємо)
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29.01.2023 16:54 Ответить
і в першу і всі наступні черги
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29.01.2023 16:56 Ответить
ту так коли інтереси одних співпали з інтересами нашими - то ж все одно можна подякувати))))
тютелька в тютельку !! ))))
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29.01.2023 17:23 Ответить
Так Ізраїль там і не починав. "Их там нет". Кацапи підбили іран на авантюру і тихенько відповзли. А почав отримувати іпан. Так завжди буває і буде, хто з цим цапом дружить.
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29.01.2023 17:01 Ответить
побольше б таких "пошкоджень дахив"
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29.01.2023 16:55 Ответить
Тел хай, братья
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29.01.2023 17:00 Ответить
Нема чого брати в лапки українські слова бл і писати їх нікчемним нєдоязиком. Туди на сру сайти і там цим бурятським белькотінням займайся.
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29.01.2023 17:00 Ответить
не виставляй себе вишиватним невігласом
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29.01.2023 17:22 Ответить
Вишиватним??? Ви кацапська хупца навіть нічого оригінального не можете вигадати. Нема чого паклюжити українську мову. Досить вже вашого малороського гімна. Терпіти це вже ніхто не буде .
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30.01.2023 06:31 Ответить
тепер аятолла вкусить себе за сраку.
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29.01.2023 16:55 Ответить
Вот, Израиль никогда не признаёт ударов. Зато у нас анонсируют заранее и самое смешное, персонажи, которые к этому не имеют вообще никакого отношения. Учимся и делаем выводы, в том числе и по ударным беспилотникам
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29.01.2023 16:57 Ответить
У них там ''д'єрмаків' немає.
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29.01.2023 17:28 Ответить
у нас тут своих мудаков хватает
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29.01.2023 17:52 Ответить
Освіжи пам'ять! Хіба ЗСУ брали на себе удар по Кримському мосту, аеродромах у Енгельсі та Дягилеві?
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29.01.2023 20:01 Ответить
когда будут подобные удары по кацапии....
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29.01.2023 16:59 Ответить
Ну , коли буданов цілком "таємно" розкаже черговій муслєсучці коли, як , яким чином і якою кількістю, а гогашпілівілі це підтвердить.
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29.01.2023 17:03 Ответить
Вже були. Забув?
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29.01.2023 20:02 Ответить
Вони вдарили превентивно, бо аятолли останнім часом притихли і пучскали димові завіси -ми не ми, крим не російський тощо. Готувались.
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29.01.2023 17:01 Ответить
Ну Інсайдер то звісно дуже авторітетне джерело...
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29.01.2023 17:13 Ответить
Ну уж поавторитетнее этих анонимных источников в СМИ. У инсайдера хотя бы спутниковые фото опубликованы и можно посмотреть что завод шахедов не пострадал.
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29.01.2023 17:21 Ответить
" Jerusalim Post" вже перетворився на "анонимный істочнік"? Це по перше. А по друге, що то за знімки? Інсайдер сам "знімає" зі спутника?
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29.01.2023 17:36 Ответить
Шалом алейхем...!! ))) а то ныли "не памагает нам Израиль...не памагает!))))
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29.01.2023 17:21 Ответить
он помогает лично себе. Снимите розовые очки, вам не идет
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29.01.2023 20:40 Ответить
пускай!!!
но задерживая (если не уничтожая совсем) поставки ракет и дронов на рашку, разве он не помогает и нам ? разве мы не мечтали чтобы заводы ирана были взорваны (ну или частично уничтожены)??? или мы тут думали только про выгоду Израиля???
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29.01.2023 21:20 Ответить
он помогает себе. На нас он плевать хотел. Нам просто повезло что интересы ситуативно совпали. Помощь - это нечто другое.
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29.01.2023 23:25 Ответить
думаю разрушая заводы и склады с готовыми ракетами, которых так ждет раша он помогает себе.. но вольно или невольно это действо (которое вы боитесь назвать помощью))) идет на пользу и нам
нам действительно повезло и действительно это случилось ситуативно...
но думаю все же помощь - это не только дать денег или оружие, это и нанести вред поставщику оружия твоему врагу... (а уж совпадение или тенденция - это вторично)
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29.01.2023 23:40 Ответить
помощь - это если бы они не были выгодообладателями. Если бы иран не представлял для них угрозы, хрен бы вы дождались "помощи" от евреев
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30.01.2023 01:06 Ответить
от того что это выгодно Израилю радости от этого у наших людей не меньше (ибо ракеты должны были лететь в том числе и на нас)...как назвать это действо - помощью или не помощью...по фиг...
дискуссия не стоит выеденного яйца (по 17 грн)))))
все равно я остаюсь при своем мнении а вы при своем...
и я благодарен Израилю за бомбардировки ирана... этим он помогает мне верить что до раши ракеты если и дойдут то не сейчас...
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30.01.2023 10:28 Ответить
не люблю, когда манипулируют словом помощь
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30.01.2023 13:05 Ответить
не могу понять когда в слово "помощь" вкладывают только что то одно....
скажите, вы будете благодарны кому-либо если он подвез вас (хоть вы и не просили), хотя ехал по-пути и ему было все равно везет он вас или нет...ему просто надо было туда ехать...
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30.01.2023 13:27 Ответить
Щось я не бачу багатотисячних "благодарнастєй" від хупци за збиті сотні дронів які могли полетіти на ісраєль , якби їх не продали кацапам і не збили наші воїни. То це виходить що ісраільтяни ще й козломордих повинні "благадартить" за те що вони купили ті дрони і запускаються їх по Україні?
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30.01.2023 06:22 Ответить
то ви вже запитуйте в ізраильтян... я до чого??? )))
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30.01.2023 10:31 Ответить
Буданов, додик ты недоразвитый кокса перенюхааший с Гомиашвили. Смотри **** вот так должна работать разведка, а не видосики дебильные снимать...
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29.01.2023 17:32 Ответить
Зачем хаменеи в драку полез. Жил бы себе тихохонько в семнадцатом веке, наслаждался бы персидским заливом, наложниц ператрахувал. Нет надо наскребсти лишнего на свой хребет. Совсем непонятно. Видимо покой не по караману.
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29.01.2023 18:18 Ответить
Чекаємо фото і відео підтверджень в телеграмі гєращенка і фахових коментарів експерта арєстовічя на каналі фєйгін-ліфе.
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29.01.2023 18:21 Ответить
Ирану давно пора навалять пилюлей...Дружбаны-террорюги из ********* уже выгребают по полной и то ли еще будет.Пора и этих неадекватов накуканить..Израиль этим вопросом как раз и занимается,там все под контролем.А в случае реальной "драки",там еще и Саудиты с Америкой добавят с особым удовольствием..
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29.01.2023 19:01 Ответить
Мочи людоедов.
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29.01.2023 19:13 Ответить
Давайте повторим это ещё пару раз !
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29.01.2023 20:32 Ответить
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29.01.2023 21:03 Ответить
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29.01.2023 21:47 Ответить
Ну, якщо шкоди було мало, то моссад може і повторити- на біс.
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29.01.2023 21:49 Ответить
Без пруфів це як слова росіян про 600 загиблих солдат ЗСУ коли в реальності росіяни навіть не попали по гуртожитках.

Не треба передчасно радіти. Заводи Ірану підземні на великій глибині і знищення муляжу на поверхні це ні про що. Треба чекати більше пруфів та надіятись на регулярні повторення інакше це просто імітація.
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29.01.2023 22:12 Ответить
Спеціаліст по підземним заводам?
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29.01.2023 22:24 Ответить
А ти що не можеш вже відкриту інформацію знайти і подумати головою? Чи від німецьких сосісок вже мозк заплив?
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30.01.2023 06:24 Ответить
Пішов нах
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30.01.2023 10:06 Ответить
З'їж сасіску падло недороблене.
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30.01.2023 16:32 Ответить
От до чего свинособаки путинячьи доведут.
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30.01.2023 06:43 Ответить
 
 