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Разблокирование морских портов даст Украине более $20 миллиардов и поможет возобновить производство, - Петренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

порт,чорноморськ

Разблокировка морских портов для экспорта всех видов продукции даст Украине более $20 миллиардов поступлений и поможет сохранить от потери наши позиции на мировом рынке. Это, в свою очередь, даст толчок к возобновлению производства и запуску экономики.

Об этом заявил политолог Игорь Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим по зерновой инициативе, насколько это важна поддержка для нашего аграрного сектора. Но для нас важна также и другая продукция, которую мы можем реализовывать - например, металлургии и других отраслей. Украина от возобновления экспорта сможет получить $20 миллиардов, это значительная сумма. Но мы должны понимать, что это поможет восстановить цепочки от производителя, от покупателя, от поставщика. Поэтому, если считать в более широком контексте, то это будет даже большая сумма", - заявил Петренко.

Он объяснил: блокада портов привела не только к потере доходов, но и разрыву привычных логистических цепочек. Это, в свою очередь, привело к потере части клиентов, начавших искать новых поставщиков и рынки сбыта.

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"Когда клиенты вкладываются в новую инфраструктуру, возврат к старой инфраструктуре, скорее всего, может быть даже нерентабельным. И в далекой перспективе это для нас будет еще больший удар, даже чем само российское вторжение! Ведь нам придется заново налаживать сотрудничество, привлекать новые инвестиции. А альтернативы, будем откровенно говорить, по многим моментам может не быть. Именно поэтому очень важно сохранить эти цепочки", - подчеркнул Петренко.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.
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Топ комментарии
+9
Каким образом он предлагает разблокировать морские порты? Ета гнида намекает что нужно пойти на сделку и компромисы с ******?
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29.01.2023 17:10
+7
Найкращий розблокуватор - середні і далекі ракети всіх типів та літаки та БПЛА і водні дрони. русня має бути на наших терріторіях і в морі знищена тотально, тоді буде навігація, судноплавство і торгівля.
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29.01.2023 17:03
+6
Модернезуйте Нептун, щоб летів на 1000км, та в'їбіть все що кацапське блокує морські порти, в чому проблема?
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29.01.2023 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Модернезуйте Нептун, щоб летів на 1000км, та в'їбіть все що кацапське блокує морські порти, в чому проблема?
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29.01.2023 17:01 Ответить
ждем подводную лодку из германии
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29.01.2023 17:03 Ответить
з уже вбудованими в неe нептунами, гарпунами і т.д. І щоб сама плавала та стріляла.
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29.01.2023 17:06 Ответить
Від того експорту тільки відшкодування ПДВ росте. Відсутність експорту в 2022 році зберегла 250 млрд. грн в бюджеті. Раніше ці 250 млрд. грн віддавали олігархам як відшкодування ПДВ за експорт.
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30.01.2023 00:26 Ответить
Бізнес на крові? *уйло за розблокування портів буде ''преференції'' вимагати!
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29.01.2023 17:01 Ответить
типовий політОлух
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29.01.2023 17:01 Ответить
Та прям Украине
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29.01.2023 17:02 Ответить
Найкращий розблокуватор - середні і далекі ракети всіх типів та літаки та БПЛА і водні дрони. русня має бути на наших терріторіях і в морі знищена тотально, тоді буде навігація, судноплавство і торгівля.
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29.01.2023 17:03 Ответить
Каким образом он предлагает разблокировать морские порты? Ета гнида намекает что нужно пойти на сделку и компромисы с ******?
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29.01.2023 17:10 Ответить
в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення!
Только за такие слова ету гниду нужно повесить за обе ноги к двум берьйозам. Потому что ничего уже не может быть хуже чем росийская окупация. К тому же именно росийская окупация является прямым следствием блокировки наших портов.
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29.01.2023 17:16 Ответить
може бути навіть нерентабельним. І в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення! Джерело: https://censor.net/ua/n3396438

Это он про деньги, как бы ...хотя конечно деньги деньгами, но страдания украинцев их не измерить, когда люди гибнут..
Вообщем, чувак неправильно выразился.
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29.01.2023 17:25 Ответить
Порты приватизировали, может он имеет ввиду что новые собственники частные имеют теперь интерес чтобы разблокировать и ввести в работу свою собственность, может у них есть связи в РФ, и они договорятся теперь о разблокировке
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29.01.2023 17:21 Ответить
Отправим политологов разблокировать порты. Они смогут. Наверное.
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29.01.2023 17:11 Ответить
Гадала, чи згадає він про металолом і опаньки" Але для нас важлива так само й інша продукція, яку ми можемо реалізовувати - наприклад, металургії "Джерело: https://censor.net/ua/n3396438
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29.01.2023 17:12 Ответить
Конфіскація та націоналізація майна озу,яка грабує Україну 30років,дасть нам у десятки разів більше,та можливість приєднання до цивілізації.
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29.01.2023 17:18 Ответить
Балачки та висновки в даному разі-це ні про шо..
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29.01.2023 17:23 Ответить
Петренко замовчує дрібниці- треба відмовитись тільки від Криму.
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29.01.2023 17:31 Ответить
То скільки з тих 20 мільярдів планується вкрасти?? 40 %як до війни?
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29.01.2023 17:58 Ответить
Что он несёт? какие 20 млрд. долл? Металла на экспорт уже нет, руду Китай начал покупать в других местах, импорт идет через Польшу и Румынию. Только зерно старого урожая остается. Новое зерно на каких полях выращивать? На заминированных или полных осколков? На следующий год хоть бы самой Украине хватило урожая... Чушь какая-то от Петренко...
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29.01.2023 19:00 Ответить
Чергова цапська консерва
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29.01.2023 19:26 Ответить
Не красти сотнями мільйонів, а вкладати їх в економику те ж допомогло б - нє?
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29.01.2023 20:34 Ответить
 
 