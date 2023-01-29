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Новости За рубежом
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беженцы (1482) Польша (7493) работа (587) украинцы (3738)

Более половины украинских беженцев в Польше до сих пор не нашли работу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

заробітчани,нідерланди,українці,робота

61% украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабного нападения России, до сих пор не нашли работу. Главная причина – незнание языка.

Об этом говорится в исследовании "Профессиональная ситуация беженцев из Украины в Польше", подготовленном Totalizator Sportowy и Manpower Foundation, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как объясняли сами украинцы, найти работу им не удается из-за недостаточного знания польского языка (54%), отсутствия предложений, соответствующих их квалификации (39%), а также отсутствия предложений с частичной занятостью (32%).

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Среди украинских беженцев, которые уже работают в Польше, 79% устроились на работу, но планируют найти лучшую. Еще 51% работают по профессии, которая не соответствует их квалификации, только 10% украинцев устроились по специальности, но работают на более низкой должности. И только 13% ответили, что удовлетворены своим нынешним положением.

Кроме того, исследование показало, что 40% беженцев из Украины планируют поселиться в Польше на более длительный срок, каждый пятый хочет вернуться в Украину, но в долгосрочной перспективе. Около 14% планируется вернуться в течение 3 лет после окончания войны.

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Эти данные собирали в течение сентября-ноября 2022 года. В исследовании приняли участие 950 беженцев из Украины. Респондентами были беженцы, заинтересованные в трудоустройстве и развитии компетенций по программе Win Development.
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Топ комментарии
+14
Хай не *******, польська мова дуже схожа с українською,якщо повільно на українській спілкуватися з поляком він зрозуміє.а роботи в Польщі багато,і самої різноманітної,знайти не важко
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29.01.2023 17:51
+13
Якась маячня. Хто може працювати,той працює. На заправках,магазинах,у садочках,школах,бачу наших. До того ж є процент тих,хто працює віддалено в Україні. А у мужичків вище,дивлюсь,аж підгорає. Так хочеться,щоб наші фінансисти вулиці підмітали. Заздрість - страшна річ.
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29.01.2023 17:49
+10
Зате в нас незнання державної мови даже віталося(принаймі в деяких регіонах). Хоча нещодавно в новинах читав що якійсь журналістці відмовили в роботі бо в неї була умова "українська мова''-і це в державі де державна мова українська!
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29.01.2023 17:57
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Правила форума Совет форумчан
вулици підмітати та сміття збирати теж мову треба знати?
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29.01.2023 17:42 Ответить
Не поверите, но да, хотя бы минимально. Плюс в ЕС есть такое понятие как оверскил. Это когда ваша квалификация сама по себе требует большей минимальной оплаты, чем оплата за работу дворником, даже если вы не против.
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29.01.2023 17:50 Ответить
еще в 90-е дворники в Польше довольно не плохо зарабатывали по нашим меркам!
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29.01.2023 17:51 Ответить
Ну якщо ти дебіл ,то вище чим збирати сміття ти не піднімешся.в Польщі наші люди працюють скрізь,від продавців у магазині до лікарів.
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29.01.2023 17:53 Ответить
Я не знаю як зараз, перестав тим цікавитися, але коли була насправді велика хвиля біженців, то праці не було не то що на пряму, а навіть у агенцій. В тій, від якої я колись працював, тільки руками розводили. Я не кажу, що це неможливо, половина ж таки знайшла. Але Польща не була готова до такої кількості нових людей та ще й іноземців. А ще якщо й мову не знаєш...
У нас в містечку в групі на фейсбуку на кожну об'яву про працю хатньою прибиральницею було по 10 охочих з українок, не рахуючи польок, А пряцю отримає хтось один.
Тож я б не засуджував, працю жінці тут знайти зараз справді ще той квест.
Але звісно є й такі, які "туди не піду, там не хочу, я з вищою освітою і на завод чи прибиральницею?" Чи "самі прибирайте за такі гроші, не для вас моя трояндочка цвіла"
Є й такі.
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29.01.2023 17:59 Ответить
Взагалі-то, "говєнь" це про кацапію. Ви ж так старанно пікреслюєте свою приналежність до тієї території...

От як я можу зрозуміти, що Ви, заходячи сюди під німецьким айпішніком та пишучи коментарі російською, є громадянином України???
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29.01.2023 18:45 Ответить
Бо зараз я у Німеччині, а російська мова - це моя рідна мова, та висловлювати свої думки мені легше російською мовою. Ще знаю чеську, але як й українська - це мова що я вивчив вже пізнійше. Зараз я вивчаю німецьку мову і вона також ніколи не буде для мене рідною мовою. Коли я працював лікарем в Україні, я розмовляв з пацієнтами українською, відтепер буду вчитися розмовляти німецькою, але рідна мова для мене російська.
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29.01.2023 18:56 Ответить
Мда... І кожен знаходить для себе якесь виправдання.

Дивіться - Ви ж написали чудовий коментар. Чому б всі інші теж не писати українською?
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29.01.2023 19:06 Ответить
.

кацапсина женёк, когда ты гавкаешь и тужишьсИ изобразить что-то на украинском, у тебе тупо получается. не "громадянЕ", а громадянИ.

пшла вон отсель, нулёвка, срань ты лапотная.
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29.01.2023 19:12 Ответить
Все - деактивовано цього утирка. Пішов вити на болота...
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29.01.2023 19:40 Ответить
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29.01.2023 19:48 Ответить
Не відволікайся від миття підлоги в Шпарі, чи де ти там.
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29.01.2023 17:53 Ответить
Якась маячня. Хто може працювати,той працює. На заправках,магазинах,у садочках,школах,бачу наших. До того ж є процент тих,хто працює віддалено в Україні. А у мужичків вище,дивлюсь,аж підгорає. Так хочеться,щоб наші фінансисти вулиці підмітали. Заздрість - страшна річ.
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29.01.2023 17:49 Ответить
Чому заздрити? Роботі у польщі на заправці чи якось прислугою? Ну такоє.
Моя двоюрідна сестра поїхала у Швецію. З середньою англійською знайшла собі у Стокгольмі роботу в офісі, в той час як більшість наших працює в клінінгу чи іншій хєрні.
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29.01.2023 18:30 Ответить
Мабуть мужичкам теж хочеться за кордон? Стільки бруду в бік наших у Польщі.
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29.01.2023 21:57 Ответить
Ваші - це хто? Кабєлі призовного віку, які втікли з України після 24.02? Чи ті, хто успіхом у житті вважає працю на польській заправці?
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29.01.2023 22:34 Ответить
Ооо, як воно поперло! А ти призовного віку, з фронту пишеш?
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29.01.2023 23:10 Ответить
Шапку одягни, бо голову простудиш на морозі.
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29.01.2023 23:36 Ответить
Наші - це жінки з дітьми. Я тут жодного "кабеля,що втік" за весь час не бачила. З вас лайно так і ллється бурхливим фонтаном.
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30.01.2023 08:24 Ответить
Хай не *******, польська мова дуже схожа с українською,якщо повільно на українській спілкуватися з поляком він зрозуміє.а роботи в Польщі багато,і самої різноманітної,знайти не важко
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29.01.2023 17:51 Ответить
Серце болить від тої руїни що вже є, і яка буде після війни... чи вернуться ці люди після Польщі додому
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29.01.2023 17:56 Ответить
Жінка так рік з колегами розмовляла. Вони думали, шо вона так polskie słowa przekręca. але розуміли.
При тому, що всі казали "я української не розумію, давай краще по-росийську" бо ще щось зі школи пам'ятали. Коли ж починаєш те саме речення говорити спочатку по-польську а потім українською - дивуються.
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29.01.2023 18:08 Ответить
Дочка моеi подруги за рiк опанувала на курсах нiмецьку мову! I зараз продовжуе вчитись на курсах, щоб можна було знайти потiм бiльш квалiфиковану роботу. За рiк не вивчити польську.... Це яким лiньком треба бути...🤦😏
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29.01.2023 18:31 Ответить
Син маминої подруги влаштувався в гугл, зараз заробляє 120 тис баксів. Це ж яким дурачком треба бути аби вчити польську щоб заробляти 500 євро.
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29.01.2023 18:41 Ответить
Правильно, даешь всем работу в гугл!!! Гугл - он ведь резиновый и всех кто хочет берет к себе. А чо ты не работаешь в гуглЕ?
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29.01.2023 18:58 Ответить
Чому нє работаю? Работаю. У програмістів ця робота називається гуглєніє.
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29.01.2023 19:11 Ответить
Видишь ли не все, по трагической случайности, учились и работали программистами.
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29.01.2023 19:15 Ответить
Ну по трагічні случайності, не всі готові займатися рабською роботою за копійки у польщі/італії чи будь де ще.
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29.01.2023 19:20 Ответить
У некоторых нет другого выхода, ты об этом подумал или думать - это не для программистов?
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29.01.2023 19:35 Ответить
Если выхода нет - выходи из себя (с)
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29.01.2023 21:17 Ответить
Так польська схожа на українську.

Але в Польщу виїхало дуже багато "узкоязичних" (на око - 85-90% серед біженців), більшість з яких не здатні і речення сказати українською (навіть при бажанні). До того ж в них немає навичок вчити іншу мову, і в них в голові сиділо, що всі мають розуміти кацапську.

Процес перевиховуваня української кацапні поляками повільно, але йде - тепер серед них багатьом набагато легше розмовляти польскою, ніж українською.
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29.01.2023 22:27 Ответить
Брехня, що поляки когось перевиховують. Мій друг працював більше 3-х років в Варшаві в одній із міжнародних корпорацій. Вся робота - англійською. Він ніфіга не вчив польську - бо нахєр не потрібна. А укр вата вчить польську виключно для праці.
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29.01.2023 23:33 Ответить
Навіщо мав би брехати?? Ти краще знаєш, бо маєш уявного або аутистичного знайомого?

Розказую, що бачу регулярно.
В перші місяці багато особливо обдарованих "узкоязичних" качали свої вигадані "права", тому поляки швидко почали відрізняти "узкоязичних українців", як "дикуватих" і конфліктних.
Дехто навіть проводив виховні бесіди на тему, чому втікаєте від кацапні, якщо від них не відрізняєтеся.
А оскільки більшість людей не любить конфліктувати, то просто вдають, що не чують, не розуміють, розуміють не так ітп в міру пристойні способи показати, що вчити польську варто. Та й роботу знайти в рази важче, якщо не можеш кілька слів до купи зліпити.

Так що декого з них поляки все ж зроблять людьми.
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30.01.2023 00:53 Ответить
Зате в нас незнання державної мови даже віталося(принаймі в деяких регіонах). Хоча нещодавно в новинах читав що якійсь журналістці відмовили в роботі бо в неї була умова "українська мова''-і це в державі де державна мова українська!
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29.01.2023 17:57 Ответить
Щось мені здається, до із закінченням війни у ЄС будуть прийняті рішення про закінчення надання тимчасового захисту. А до тих, хто не виїде буде застосована процедура депортації.
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29.01.2023 18:17 Ответить
Я думаю там ситуація буде трохи інакошою: після нашої перемоги, десь півроку будуть закриті кордони для чоловіків, в цей час закриється тимчасовий захист у ЄС для біженців і всі хто не роздуплився там, будуть вимушені повернутися в Україну. Далі країни ЄС будуть приймати на роботу українців виключно так як було до 24.02.
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29.01.2023 18:23 Ответить
Де-факто такі рішення низкою країн вже прийняті. Просто ці країни не подовжили строк захисту, а відповідно і легального перебування. Польща серед них.
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29.01.2023 20:19 Ответить
Мити панські сраки?
Шото кацапом повіяло...
То їхній улюблений тезіс--
украинцымоютунитазывПольше...
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29.01.2023 21:17 Ответить
Ну давай будемо чесними, що переважна більшість чорної праці у польщі робиться руками гастербайтерів із синім паспортом.
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29.01.2023 21:20 Ответить
А вот нифига!!!
Я уже пять лет плотно связан с польским рынком праци, так вот, законодательство для них и для нас одинаковое.
Оплата зависит от квалификации и знания языка естессно.
При прочих равных условиях предпочтение отдадут УКРАИНЦУ!
"Но если туп как дерево, РОДИЛСЯ баобабом", (с) и угораздило работать вчёрную, ну тогда "ты сам себе злобный буратино " (с)
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29.01.2023 21:42 Ответить
Яка ще кваліфікація? Вище було написано, що більшість найогиднішої роботи у поляків робиться руками сусіднього насілєнія з синім паспортом.
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29.01.2023 22:46 Ответить
Ты уже надоел с сыном маминой подруге,с другом в международной компании и.т.д.Ты скажи,в Украине что,дворников нет или уборщиц,или может посодамоек нет,или у нас все врачи и программисты?
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30.01.2023 03:01 Ответить
Він як тільки тут з'явився, постійно торочить про панські унітази та сраки. Це якісь приховані комплекси =)
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30.01.2023 01:43 Ответить
Украинский язык - относиться к славянской группе
то есть очень большое количество слов на украинском, польском, чешском, сербском, болгарском И так далее произноситься и пишутся практические почти одинаково!!!
выучить польский язык для украинца не составляет никакого труда причем в самый короткий срок!
точно так же как для румын выучить итальянский язык где множество слов одинаковы и выучить не составляет большого труда!!!
дело вообще не в языках!!!
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29.01.2023 18:20 Ответить
Десь у 70% країн ЄС можна легко знайти роботу володіючи тільки середнім англійським. Так що справа тут не у польському чи ін.
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29.01.2023 18:25 Ответить
Не повірите - у нас в Україні ще ДУЖЕ багато тих, зто українську на пристойному рівні досі опанувати не може. Проблема величезна!

А Ви кажете польська...
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29.01.2023 18:26 Ответить
Вибачте, але це дебiлятко.... Менi 70 рочкiв i майже все життя розмовляла языком, а зараз знову набуваю забутi знання мови. Головне це бажання! 😊
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29.01.2023 18:41 Ответить
На цьому сайті є принаймні одне таке. Воно навіть пишається цим...

Вам хотів подякувати за мудре рішення! Так тримати!
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29.01.2023 18:47 Ответить
Мовою.
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29.01.2023 19:01 Ответить
Так старих, та інвалідів, та багатодітних жінок, та студентів порахувати - може й вийде, але є сумнів.
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29.01.2023 18:20 Ответить
40% want to stay in Poland

20% could think of returning dead to Ukraine

14% just think, Ukraine would be worth to return to after the end of the current war

26% will do what - move on to greener grasses ?

It shows, that nationality to too many people is just a piece of paper.

Those don't care about heritage and history -
up to 86% deplorables of refugees,
and their children easy victims
to re-education and brainwashing,
which Ruzzia is trying to achieve in it's
annexed territories, as findings of Ruzzian
school books in Charkiew Oblast prove.
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29.01.2023 18:24 Ответить
This article about job market in Poland. If the person can't find way to earn money for a living, it's impossible to stay in this country. Your poll doesn't show real situation.
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29.01.2023 18:37 Ответить
13% задоволені своїм становищем, а залишитися планує більше 40%.
Які ще можуть бути питання?
Та й по мові-брехня. Наші мови подібні, і спілкуючись з колегами, польську на рівні А1/А2 вивчишь за 2÷3 місяці, швидше ніж на курсах. Плюс безкоштовне професійне навчання у поліціарних школах та вишах.
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29.01.2023 18:37 Ответить
Багато українців, які в Польщі по 3-5 років знають польську на низькому рівні, але працюють, так що таке собі виправдання 🤔
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29.01.2023 18:48 Ответить
Конечно приятно, но пособие маленькое и платят ограниченное время, в Италии три месяца по триста евро на взрослого и 150 на ребенка, а потом плыви как хочешь. Пока оформишь пособие и пока итальянские чиновники-электровеники раздуплятся, то пройдет 2-4 месяца, а у многих уехавших женщин с детьми и пенсионеров золотых и платиновых карточек Привата как-то не оказалось.
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29.01.2023 19:09 Ответить
Не найти работу в Польше? Подать заявку только надо. Она найдет тебя сама и по 12 часов в день. Знаю.
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29.01.2023 19:06 Ответить
How much do you pay for rent in Canada?
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29.01.2023 19:13 Ответить
1950 долл.в месяц с коммуналкой и интернетом.
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30.01.2023 06:22 Ответить
А по 8 можно?
По 12, это ж издевательство.
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29.01.2023 20:56 Ответить
Можно. Но это сознательный выбор самого работника, чтоб больше заработать.
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29.01.2023 21:44 Ответить
Есть, да, но не всегда такое. В моем случае даже 10 часов не разрешали(в договоре10-12). Я хотел 8. Не разрешали. Такие условия подходят тем, у кого цель приехать-заработать и уехать, три месяца-полгода отработав. Потом опять.
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30.01.2023 06:34 Ответить
Если работаешь от агентства, то нет и за доп.часы не платят. Больничных нет и отпускных. Часто рабочие субботы. Ты согласился на такие условия? Будь счастлив. Жилье предоставляется бесплатно. Умова злицения(договор подряда). По 8 часов, со всеми плюшками, работают те, у кого умова о праце(трудовой договор). Там часов рабочих мало и жилье арендуешь за свой счет. Есть выбор.
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30.01.2023 06:20 Ответить
І скільки ж з них відсотків вразлива категорія?
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29.01.2023 19:10 Ответить
То вони її так шукали.
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29.01.2023 19:48 Ответить
Про яку роботу йде мова? Дехто скаже роботи багато але не кожна людина може виконувати будь-яку роботу враховуючи те що до країн ЄС поїхали люди з інвалідністю люди які не знають іноземних мов люди у віці яких теж не беруть на роботу -бо коли людина у віці вона роботу не виконує на 100% і по 12 годин працювати на заводі звісно не витримає
Це люди просто біженці яка робота? Якщо людина молода то вона вивчить мову але не люди старшого віку.
І для чого все це вчити коли скоро підуть на пенсію?
А роботу можна знайти і в Україні але чому на ті роботи не всі йдуть? Бо погана зарплата із затримкою погані умови праці тому люди шукають щось краще але як виявляється краще там де нас немає
Бо за кордоном треба працювати віддавати себе всього роботі доки не втратите працездатність і не станите нікому не потрібними
Звісно працювати треба але думайте чи варта така робота і чи треба там довго працювати і тим паче вчити мову
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29.01.2023 19:56 Ответить
"А роботу можна знайти і в Україні але чому на ті роботи не всі йдуть? Бо погана зарплата із затримкою погані умови праці тому люди шукають щось краще але як виявляється краще там де нас немає
Бо за кордоном треба працювати віддавати себе всього роботі доки не втратите працездатність і не станите нікому не потрібними
Звісно працювати треба але думайте чи варта така робота і чи треба там довго працювати і тим паче вчити мову"

Неправда, а вірніше--свідома брехня!
Типу--працюйте, українці, за копійки вдома!
За кордоном на БІЛІЙ роботі така медична страховка і така соціалка, шо на Вкраїні і не снилося!!!!
Та й зарплатня незрівненно вища од нашої, природньо!
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29.01.2023 21:50 Ответить
Тільки не треба брехати. Якщо працювати десь у клінингу - то у поляків буде більша, а якщо мова йде про кваліфіковану працю, то різниця не буде сильно більшою (мова йде про період до війни).
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29.01.2023 22:41 Ответить
"Яка ще кваліфікація?" (с) Super Gut
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29.01.2023 23:13 Ответить
Це точно, недавно у знайомого в Польщі стався відкритий перелом руки, і вставляли пластину, та зашивали, то усі витрати покрило страхування.
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30.01.2023 04:25 Ответить
 
 