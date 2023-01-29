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Страны Запада резко увеличили помощь Украине, потому что опасаются, что Россия может выиграть затяжную войну, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

На Западе опасаются, что война затянется, а Кремль может получить преимущество в продолжительной борьбе на истощение.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что сначала западные правительства надеялись: чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность победы Украины.

Но сейчас официальные лица в некоторых столицах опасаются, что Кремль, готовый продолжать бросать своих людей на фронт, может получить преимущество в продолжительной войне на истощение.

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Поэтому на Западе решили дать Украине более совершенное оружие, которое могло бы помочь нам изменить динамику войны.

Издание отмечает, что армия РФ понесла значительные потери. Ей уже не хватает высокоточных ракет.

Западные санкции в это время только начинают действовать. Ожидается, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал останется ограниченным еще несколько последующих лет.

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Однако нет никаких признаков того, что санкции остановят российскую армию.

Новое оружие должно помочь Украине отразить любое российское наступление и обеспечить Киев для продвижения вглубь захваченной Россией территории.

Кроме того, общественное мнение в Европе и США пока остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине. Но Путин надеется, что такая поддержка не будет продолжаться через годы войны и после смены власти в США и других странах.

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Также некоторые официальные лица на Западе обеспокоены, насколько реалистична главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки Украины - достижение более быстрого прекращения войны.
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Топ комментарии
+12
Давайте напрягайтесь, б'ємся і за вашу свободу..
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29.01.2023 17:54
+9
Не тільки країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, а й наші волонтери активізували допомогу українській армії, в найрізноманітніших сферах, як от: Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:57
+9
А особисто Ви дали б ************ зброю, с купою секретних технологій, державі, де в корупції бере участь цілий міністр оборони! Окрім того, людина, яка фактично керує державою, мала (або має - достеменно невідомо) спільний бізнес з росіянами та займається рейдерством?
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29.01.2023 18:26
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Давайте напрягайтесь, б'ємся і за вашу свободу..
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29.01.2023 17:54 Ответить
Не тільки країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, а й наші волонтери активізували допомогу українській армії, в найрізноманітніших сферах, як от: Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:57 Ответить
Квартал 95 - тоже помогает

Пограничники утверждают что шуты артисты могут выезжать, если пожертвуют на помощь ЗСУ.

Правда в законе (в постановлении КМУ) нет исключения для артистов, в отличии от спортсменов.

Раз закона нет, то нет минимальных сум пожертвования, и даже 1 грн - это пожертвование и помощь - просто скромные артисты.
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29.01.2023 18:33 Ответить
Зелені теж активізувалися -крадуть ще більше, напевне ''щось'' відчувають!
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29.01.2023 18:01 Ответить
Нічого вони не відчувають, красти для них-перманентний стан.
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29.01.2023 18:16 Ответить
Ех, як би ці побоювання та хоч на півроку раніше....
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29.01.2023 18:03 Ответить
"Нема жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію."

Оце ключове. Найголовніше. Для тих, хто у лютому 22-го віщав про "ацькі санкції".
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29.01.2023 18:05 Ответить
Вони шо думали що перемоловши їхню техніку маньяк зупиниться,ні він посадить купу мобіків на т34 бо маньяку вже свалу нема, є купа людського ресурсу з автоматами і поки той ресурс є куйло не зупиниться.то шо вони зараз дають мало бути півроку тому,тоді б Україна вийшла на кордони 23 лютого,а з весни зачистила б Донбас,а тепер втрачено дуже багато часу,а ті партнери вбухали купу грошей і далі тиснуть ракети і ударні дрони і літаки,що зараз вкрай потрібно.
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29.01.2023 18:14 Ответить
А особисто Ви дали б ************ зброю, с купою секретних технологій, державі, де в корупції бере участь цілий міністр оборони! Окрім того, людина, яка фактично керує державою, мала (або має - достеменно невідомо) спільний бізнес з росіянами та займається рейдерством?
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29.01.2023 18:26 Ответить
Якось однобоко висвітлюється ситуація. А те, що радянська зброя на Заході закінчується-то нічого?
Совєти/рашка мілітаризувалися 100 років, а на експорт йшло не більше 5% зброї.
До того ж питання *********** у радянських калібрах. "Закордонні підприємства Укроборонпрому" Чехії, Польщі та Болгарії просто не тянуть таких обсягів, а збільшувати виробництво немає сенсу-пріоритет калібрам НАТО.
Допомогу ж надають так швидко, що ця війна буде не коротшою за Світові, та й втрати подібні. Бо навіть за цей рік рашистів здохло как в усіх війнах советов за період 1945÷1991. Та й у нас ситуація подібна. Це вже далеко не локальний конфлікт.
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29.01.2023 18:28 Ответить
Політичні вектори демократичних країн залежить від чергових виборів, змін впливів політичних партій що приходять до влади, тощо.
Диктатури зацементовні на роки. Рішення в таких країнах приймаються одноосібно і виконуються оперативно швидко, особливо під час воєн.
Поки демократи соплі жують - диктатори діють.
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29.01.2023 18:30 Ответить
Может совпадение

Но в США демократия, меняются демократы и республиканцы.

Но именно при демократах - чтото происходит: вторжене в Грузию, отдайте Крым, война в Украине.
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29.01.2023 18:37 Ответить
При афродемократах
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30.01.2023 13:24 Ответить
Це дуже "мудра" та "далекоглядна" політика. Спочатку довго взагалі нічого серйозного не давали, а потім по чайній ложці на годину. Їм казали "дайте більше, бо буде гірше", але їм же ж, тіпа, видніше. І, що характерно, величезна кількість місцевих тугодумів і досі вважає, що вони діють правильно. Що у них стратегічне планування є на найвищому рівні.
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29.01.2023 19:00 Ответить
вони лише через рік почали замислюватись над тим, щоб хоч якось розкачати свої ВПК. Вони за рік НУЛЬ танків зробили. Не говорячи вже про інші види озброєнь, в тому числі дронів камікадзе і інших безпілотників. Рік нух*я не робили і тепер бачать, що монстр готовий і 10, і 20, і 30% ВВП вкидувати на армію заради перемоги, а в них 0.7%-1.2% витрати і то все на ЗП, ніякої техніки нової, тільки зараз США вирішила за 2 роки в 6 разів підвищити вироблення арт снарядів, але от біда, навіть через 2 роки це буде в декілька разів менше, ніж виробляє раіся. А вони буде збільшувати виробництво. Чуваки просто не можуть перестати нажиратися задля нормального існування в майбутньому. Не можуть стати собі на горло і хоча б 5% ВВП витратити на армію.
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29.01.2023 20:48 Ответить
Справа в тому, що в радянських розрахунках для знищення танка в полі потрібно 600 152мм снарядів САУ
Для західних 155мм САУ потрібно 6 снарядів на танк
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29.01.2023 22:22 Ответить
Кожен ка#апський окупант має здохнути на українській землі!
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29.01.2023 20:45 Ответить
Допомога Західу не переважить роль Єрмака та Зеленського!
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30.01.2023 08:01 Ответить
 
 