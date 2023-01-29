Страны Запада резко увеличили помощь Украине, потому что опасаются, что Россия может выиграть затяжную войну, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Западе опасаются, что война затянется, а Кремль может получить преимущество в продолжительной борьбе на истощение.
Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что сначала западные правительства надеялись: чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность победы Украины.
Но сейчас официальные лица в некоторых столицах опасаются, что Кремль, готовый продолжать бросать своих людей на фронт, может получить преимущество в продолжительной войне на истощение.
Поэтому на Западе решили дать Украине более совершенное оружие, которое могло бы помочь нам изменить динамику войны.
Издание отмечает, что армия РФ понесла значительные потери. Ей уже не хватает высокоточных ракет.
Западные санкции в это время только начинают действовать. Ожидается, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал останется ограниченным еще несколько последующих лет.
Однако нет никаких признаков того, что санкции остановят российскую армию.
Новое оружие должно помочь Украине отразить любое российское наступление и обеспечить Киев для продвижения вглубь захваченной Россией территории.
Кроме того, общественное мнение в Европе и США пока остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине. Но Путин надеется, что такая поддержка не будет продолжаться через годы войны и после смены власти в США и других странах.
Также некоторые официальные лица на Западе обеспокоены, насколько реалистична главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки Украины - достижение более быстрого прекращения войны.
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Пограничники утверждают что
шутыартисты могут выезжать, если пожертвуют на помощь ЗСУ.
Правда в законе (в постановлении КМУ) нет исключения для артистов, в отличии от спортсменов.
Раз закона нет, то нет минимальных сум пожертвования, и даже 1 грн - это пожертвование и помощь - просто скромные артисты.
Оце ключове. Найголовніше. Для тих, хто у лютому 22-го віщав про "ацькі санкції".
Совєти/рашка мілітаризувалися 100 років, а на експорт йшло не більше 5% зброї.
До того ж питання *********** у радянських калібрах. "Закордонні підприємства Укроборонпрому" Чехії, Польщі та Болгарії просто не тянуть таких обсягів, а збільшувати виробництво немає сенсу-пріоритет калібрам НАТО.
Допомогу ж надають так швидко, що ця війна буде не коротшою за Світові, та й втрати подібні. Бо навіть за цей рік рашистів здохло как в усіх війнах советов за період 1945÷1991. Та й у нас ситуація подібна. Це вже далеко не локальний конфлікт.
Диктатури зацементовні на роки. Рішення в таких країнах приймаються одноосібно і виконуються оперативно швидко, особливо під час воєн.
Поки демократи соплі жують - диктатори діють.
Но в США демократия, меняются демократы и республиканцы.
Но именно при демократах - чтото происходит: вторжене в Грузию, отдайте Крым, война в Украине.
Для західних 155мм САУ потрібно 6 снарядів на танк