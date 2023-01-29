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От теракта в Оленовке прошло полгода. Мы не получили ожидаемой международной реакции, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Полгода спустя со дня российского теракта в колонии в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли украинские военные, Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества, но продолжит расследовать убийство.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что о причастности к преступлению России свидетельствуют выводы специалистов, что взрыв произошел внутри, и заявление генпрокурора: причина теракта или способ убийства - термобарическое оружие.

"Но Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества - нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем", - заявил Лубинец.

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По его словам, Красный Крест не отреагировал должным образом, а позиция ООН "остается непонятной". Сначала генсек Антониу Гутерриш организовал отдельную миссию в Оленовку, а уже через пять месяцев ее расформировали без критики в адрес РФ. Для встреч с украинской стороной, по словам Лубинца, не приложили усилия, чтобы взять наработки и документы по теракту, а российская за это время не предоставила доступ ни представителям миссии, ни Киеву, "фактически сорвав расследование".

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"Пять месяцев - это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть […] Украина будет расследовать убийство наших военных в Оленовке. Уверен, что это будет еще один отдельный факт специального трибунала", - подчеркнул омбудсмен.
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Топ комментарии
+3
кацапи не допускають нікого,яку реакцію спільноти чекає цей віслюкоподібний, ЧХ чи ООН штурмом візьмуть Оленівку?
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29.01.2023 18:05
+3
Катувати та нищити полонених це так по руські.
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
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29.01.2023 18:12
+3
марно чекати ерекції
самі здали в полон бійців,
набрехавши про гарантії оон та чх..
і те, що могло стати славою України на тисячі років,
спаплюжено, перетворено на ганьбу, зраду та ту ж, таки, смерть,
але уже не з честю в бою, а в муках та неволі, в лапах ката, що торжествує
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29.01.2023 19:32
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Правила форума Совет форумчан
Тому що оті всі "міжнародні кантори'' можуть тільки повітря струшувати. А знаючи що мордор "забила'' на всі міжнародні домовленності то даже і пробують щось робити щоб не псувати своє і так хитке становище
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29.01.2023 18:05 Ответить
кацапи не допускають нікого,яку реакцію спільноти чекає цей віслюкоподібний, ЧХ чи ООН штурмом візьмуть Оленівку?
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29.01.2023 18:05 Ответить
Мабуть, цим єрмак мав би щоденно разом із ОПУ та МЗС опікуватися, щоб допомагати президенту Зеленському у повсякденних справах не «замилити» Оленівське убивство Азовців!!
Час це питання винести на трибуну ООН!!
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29.01.2023 18:08 Ответить
ви якісь смішні реакції не буде всі міжнародні організації давно на підсосі у кацапні треба шукати причетних і знищувати беріть приклад з Ізраїлю
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29.01.2023 18:09 Ответить
За дивну стрільбу по авто Шифера на трибуні ООН Зеля глаголив, а убивство в Оленівці, це факт тероризму московитів в Україні!!
Воєнний злочин!!
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29.01.2023 18:10 Ответить
Катувати та нищити полонених це так по руські.
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
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29.01.2023 18:12 Ответить
Як зазаначено тут (станом на 06.10.2022), ше в полоні залишається понад 2000 азовців:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3587198-u-rosijskomu-poloni-perebuvaut-ponad-2-tisaci-zahisnikiv-mariupola-stab-azova.html

А станом на сьогодні звільнили лише 108 людей. Прогрес, м'яко кажучи, не дуже.
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29.01.2023 18:19 Ответить
ООН, МОК и Красный крест в существующем формате себя изжили ...
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29.01.2023 19:13 Ответить
Да им там по фиг. Это же не их калечат и убивают.
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29.01.2023 19:17 Ответить
То працюйте!!! А то, блін, сидите тільки яйця резніковські чухаєте
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29.01.2023 19:27 Ответить
марно чекати ерекції
самі здали в полон бійців,
набрехавши про гарантії оон та чх..
і те, що могло стати славою України на тисячі років,
спаплюжено, перетворено на ганьбу, зраду та ту ж, таки, смерть,
але уже не з честю в бою, а в муках та неволі, в лапах ката, що торжествує
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29.01.2023 19:32 Ответить
ООН, МОК и Червоний хрест давно пора розганяти або хоч реформувати. Чиновників які там сидять хвилюють тільки вчасні внески, а від паРаші вони немаленькі.
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29.01.2023 19:54 Ответить
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29.01.2023 20:32 Ответить
Tja, Ukraine claims, Ruzzia would bombard
Zaporizza Nuclear Power Plant.

Why should Ruzzia do that ?

Azow was sacrificed in Mariupol by Ukraine,
to get rid of neo-nazi problems with
donating countries.

Ukraine Secret Service managed to blow up
the Crimea bridge.

Why would Ukrainian Secret Service not being
able to blow up some prison on enemy occupied territory,
possibly with help of other Secret Services like MossI-6 or CIA ?
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29.01.2023 23:24 Ответить
 
 