От теракта в Оленовке прошло полгода. Мы не получили ожидаемой международной реакции, - Лубинец

Полгода спустя со дня российского теракта в колонии в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли украинские военные, Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества, но продолжит расследовать убийство.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что о причастности к преступлению России свидетельствуют выводы специалистов, что взрыв произошел внутри, и заявление генпрокурора: причина теракта или способ убийства - термобарическое оружие.

"Но Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества - нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем", - заявил Лубинец.

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По его словам, Красный Крест не отреагировал должным образом, а позиция ООН "остается непонятной". Сначала генсек Антониу Гутерриш организовал отдельную миссию в Оленовку, а уже через пять месяцев ее расформировали без критики в адрес РФ. Для встреч с украинской стороной, по словам Лубинца, не приложили усилия, чтобы взять наработки и документы по теракту, а российская за это время не предоставила доступ ни представителям миссии, ни Киеву, "фактически сорвав расследование".

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"Пять месяцев - это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть […] Украина будет расследовать убийство наших военных в Оленовке. Уверен, что это будет еще один отдельный факт специального трибунала", - подчеркнул омбудсмен.