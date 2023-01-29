От теракта в Оленовке прошло полгода. Мы не получили ожидаемой международной реакции, - Лубинец
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Полгода спустя со дня российского теракта в колонии в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли украинские военные, Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества, но продолжит расследовать убийство.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что о причастности к преступлению России свидетельствуют выводы специалистов, что взрыв произошел внутри, и заявление генпрокурора: причина теракта или способ убийства - термобарическое оружие.
"Но Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества - нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем", - заявил Лубинец.
По его словам, Красный Крест не отреагировал должным образом, а позиция ООН "остается непонятной". Сначала генсек Антониу Гутерриш организовал отдельную миссию в Оленовку, а уже через пять месяцев ее расформировали без критики в адрес РФ. Для встреч с украинской стороной, по словам Лубинца, не приложили усилия, чтобы взять наработки и документы по теракту, а российская за это время не предоставила доступ ни представителям миссии, ни Киеву, "фактически сорвав расследование".
"Пять месяцев - это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть […] Украина будет расследовать убийство наших военных в Оленовке. Уверен, что это будет еще один отдельный факт специального трибунала", - подчеркнул омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Час це питання винести на трибуну ООН!!
Воєнний злочин!!
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3587198-u-rosijskomu-poloni-perebuvaut-ponad-2-tisaci-zahisnikiv-mariupola-stab-azova.html
А станом на сьогодні звільнили лише 108 людей. Прогрес, м'яко кажучи, не дуже.
самі здали в полон бійців,
набрехавши про гарантії оон та чх..
і те, що могло стати славою України на тисячі років,
спаплюжено, перетворено на ганьбу, зраду та ту ж, таки, смерть,
але уже не з честю в бою, а в муках та неволі, в лапах ката, що торжествує
Zaporizza Nuclear Power Plant.
Why should Ruzzia do that ?
Azow was sacrificed in Mariupol by Ukraine,
to get rid of neo-nazi problems with
donating countries.
Ukraine Secret Service managed to blow up
the Crimea bridge.
Why would Ukrainian Secret Service not being
able to blow up some prison on enemy occupied territory,
possibly with help of other Secret Services like MossI-6 or CIA ?