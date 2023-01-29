Ситуация на фронте и информация разведки о возможных действиях врага на ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине! Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.
Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям.
Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.
2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!
Слава Украине!" – рассказал Зеленский.
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1. іст. Старовинна російська назва похідного намету, який ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою
Чи то така іронія?!
Зграя левів під командуванням віслюка завжди програє зграї віслюків під командуванням лева. В нас 73 відсотки вибрали віслюка, та ще й напевно найтупішого з них.Тепер відхаркуємо кров'ю.
- По окончанию каденции будьте готовы его разместить.
- Где разместить, доктор?
- Как где? Там же где у нас Наполеон, Ленин и Юлий Цезарь! В палату № 6.