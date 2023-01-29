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Ситуация на фронте и информация разведки о возможных действиях врага на ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Сегодня, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине! Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям.

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Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!

Слава Украине!" – рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+18
А чому на ставці верховного гімнокомандуючого не розглядається дії ворога щодо пограбування ЗСУ на 4 млрд грн при купівлі харчування?
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29.01.2023 18:08
+13
Для говнокомандувача це не на часі
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29.01.2023 18:14
+6
Він це робить з 24 лютого минулого року,якщо вірити Арестовичу.
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29.01.2023 18:24
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А чому на ставці верховного гімнокомандуючого не розглядається дії ворога щодо пограбування ЗСУ на 4 млрд грн при купівлі харчування?
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29.01.2023 18:08 Ответить
Для говнокомандувача це не на часі
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29.01.2023 18:14 Ответить
Перше питання сьогодні це відставка Резнікова та Шмигаля за корупцію!
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30.01.2023 00:23 Ответить
Бо воно в долі!
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29.01.2023 19:39 Ответить
СТАВКА, и, жін.

1. іст. Старовинна російська назва похідного намету, який ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою
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29.01.2023 18:10 Ответить
Що під Соледаром коїться дурнику? На твіттері є фото де орки-найманці вже у Благодатному. Судячи з DeepState на луганщіні теж втрачені позиції. Ти там як, будуш реагувати, чи генералів теж з НАТО виписувати, як і танки?
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29.01.2023 18:18 Ответить
Добре що Зеленський почав особисто керувати обороною. Тепер можна бути спокійним...
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29.01.2023 18:21 Ответить
Він це робить з 24 лютого минулого року,якщо вірити Арестовичу.
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29.01.2023 18:24 Ответить
Ні дай Бог! З його репутацією бідоносьця!
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29.01.2023 19:28 Ответить
Ви, шановний, при пам'яті??
Чи то така іронія?!
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29.01.2023 19:41 Ответить
Ти ж забороняло вести розвідку, чмо зелене.
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29.01.2023 18:50 Ответить
Якщо зєлєнскій керує то буде пабєда.Що добре це чмо вміє то це відосики гундосити.
Зграя левів під командуванням віслюка завжди програє зграї віслюків під командуванням лева. В нас 73 відсотки вибрали віслюка, та ще й напевно найтупішого з них.Тепер відхаркуємо кров'ю.
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29.01.2023 19:04 Ответить
Буде не "пабєда", буде біда!..
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29.01.2023 19:42 Ответить
А регент там?
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29.01.2023 19:06 Ответить
- Доктор, вы слышали, он опять провёл Ставку!
- По окончанию каденции будьте готовы его разместить.
- Где разместить, доктор?
- Как где? Там же где у нас Наполеон, Ленин и Юлий Цезарь! В палату № 6.
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29.01.2023 19:28 Ответить
Лучше не в палату, а в камеру! Вместе со всей кодлой!
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29.01.2023 19:45 Ответить
Засідання СТАВКИ.... Значить, щось пішло не так! Щось вирішили "залишити" оркам.....
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29.01.2023 20:19 Ответить
 
 