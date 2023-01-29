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Генштаб ВС (4352) мародерство (434) Херсонщина (3574)

Оккупанты вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лікарня

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве российских оккупантов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение", - отмечается в сообщении.

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Не забувайте, що у кацапському телевізорі расія - передова країна, у якої є все і якій заздрять.
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29.01.2023 20:10 Ответить
Уже давно. Начиная из Херсона. Страна патологических клептоманов.
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29.01.2023 20:11 Ответить
А шо они должны были завезти медоборудование?
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29.01.2023 20:32 Ответить
ага и раздать все по эскимо на палке..ясен пень шо все ********
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29.01.2023 21:45 Ответить
Вони казали що в Україні лікуються падарожником. Звідки в нас обладнання?
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29.01.2023 20:32 Ответить
І хто ж дав їм це все вивезти. яйценосний казав, шо оркам потрібно десь 2 тижні шоб вивести свої війска під натиском ЗСУ на лівий берег Дніпра. Це було сказано у вечірі. А на ранок вже всі війска рифи були на іншому березі Дніпра. А потім ті всі орки були під Соледаром та Бахмутом.
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29.01.2023 21:05 Ответить
Треба брати приклад.

По фіналу жителі росіянії мають доживати свої дні в землянках та норах. Все має бути забрано репараціями. Навіть матеріал з яких зроблене їх житло.
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29.01.2023 21:43 Ответить
Значит в Мелитополе, Херсоне можно, а в др городах нельзя?
Не понимаю в чем новость?
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29.01.2023 23:35 Ответить
 
 