Оккупанты вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве российских оккупантов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение", - отмечается в сообщении.

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