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В Луганской области российские оккупанты заставляют выезжать население вблизи линии фронта, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Оккупационные власти на Луганщине вынуждают людей покидать поселки и города вблизи линии фронта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Людей и даже целые населенные пункты, расположенные у линии фронта, Кременная, Рубежное, их начинают оккупанты выгонять. Просто куда-нибудь, без предложения жилья. Закрывают города на въезд и на выезд", - сказал Гайдай.

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Он подчеркнул, что российские захватчики очень боятся, что кто-то из местных будет помогать ВСУ, в частности, давать информацию о расположении, количестве личного состава, местах скопления, вооружении врага. Поэтому в прифронтовых городах и селах усиливаются карательные, репрессивные меры, захватчики всех выгоняют в глубь временно оккупированной Луганской области.
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Гайдай - а ти хотів би щоб вони залишилися і попали під обстріл при наступі наших військ????
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29.01.2023 20:41 Ответить
І тиша! Навіть ГайДай затих.....
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30.01.2023 01:11 Ответить
Залишаться живі. Головне - життя людей.
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30.01.2023 05:36 Ответить
 
 