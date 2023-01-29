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Военный завод в Польше работает в три смены, чтобы ремонтировать технику ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ремонт,укроборонпром

Один из польских военных заводов работает практически круглосуточно для возвращения на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Сотни механиков работают над восстановлением украинской военной техники. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках Krab, произведенных в Польше. У двух САУ, которые были замечены на заводе, отсутствуют части гусениц. Гаубицы имеют пулевые отверстия и деформацию запчастей.

"На самом деле это оружие прибыло сюда в самом худшем состоянии, которое мы когда-либо видели. Весь ствол отсутствовал, корпус сильно поврежден", – говорит инженер Мирослав Сурованец.

Известно, что в Польше гаубицы Krab обслуживаются на предприятии, принадлежащем государственной оружейной компании Polish Armaments Group. За мастерской наблюдают офицеры Агентства внутренней безопасности, которым поручено выявлять потенциальные диверсионные операции. Все работники должны быть поляками.

В заводских цехах механики работают круглосуточно в три смены и находятся в постоянном контакте с украинскими военными, чтобы вовремя узнавать потребности ВСУ.

Читайте также: Украина создает трехуровневую систему восстановления военной техники, - Резников
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Топ комментарии
+35
кто тут меня недаяче говном поливал?
нате, с*ки, наслаждайтесь: https://twitter.com/i/status/1619751150571642888
а Цензор еще и пост удалил.....
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29.01.2023 20:47
+24
В рамках найбільшої в своїй історії військово-експортної угоди Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1 000 танків К2, а також 648 самохідних гаубиць і 48 винищувачів FA-50. Першу партію з 180 танків К2 планується доставити польським збройним силам у 2022 році, а аналітики зазначають, що вони компенсують бойові машини радянського зразка, які Польща вже надала Україні для боротьби з російським вторгненням.
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29.01.2023 20:38
+20
Польща ненавидить кацапів ще більше, ніж Україна.
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29.01.2023 20:39
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В рамках найбільшої в своїй історії військово-експортної угоди Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1 000 танків К2, а також 648 самохідних гаубиць і 48 винищувачів FA-50. Першу партію з 180 танків К2 планується доставити польським збройним силам у 2022 році, а аналітики зазначають, що вони компенсують бойові машини радянського зразка, які Польща вже надала Україні для боротьби з російським вторгненням.
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29.01.2023 20:38 Ответить
Великий плюс цієї угоди в тім, що систему вогню для корейців виготоляє польська HSW.
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29.01.2023 20:58 Ответить
Чому українські заводи не працюють у три зміни?
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30.01.2023 00:17 Ответить
Dobry wieczór

Informacje na temat dostaw czołgów, ****** i samolotów z Korei do Polski:

https://defence24.pl/przemysl/mon-podal-harmonogram-dostaw-czolgow-i-******-z-korei

https://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,11673,aktualnosci-z-polski,czolgi-k2-******e-k9-i-samoloty-fa-50-zamowione

Czołgi K2 w ilości 180 sztuk mają być dostarczone do 2026 roku.
Od roku 2026 (lub od 2027) mają montowane w Polsce czołgi w wersji K2PL.
Szczegółowa konfiguracja tej wersji powinna być znana w ciągu najbliższych paru miesięcy.

To samo dotyczy ****** K9PL oraz samolotów FA-50PL.

Trzymajcie się!
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29.01.2023 21:08 Ответить
I jeszcze jedno - informacja z polskiego intenetu:

plan dostaw czołgów K2 do Polski 2022 - 10 sztuk 2023 - 18 sztuk 2024 - 56 sztuk 2025 - 96 sztuk.

Trzymajcie się!
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29.01.2023 21:13 Ответить
Насправді ця зброя прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. Весь ствол був відсутній, корпус сильно пошкоджений

Накрили, напевно, на позиції контрбатарейним вогнем.
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29.01.2023 20:39 Ответить
Або ланцетом якимсь...більше не зрозуміло щодо пульових отворів...якщо кацапьска піхота добралась до гаубиць, які не мають стирчати на передовій - це схоже на втрату керування.
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29.01.2023 20:48 Ответить
Lancets are likely nasty during night time.
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29.01.2023 21:56 Ответить
ну, ланцетом вряд ли оторвало бы ствол. У ланцета осколочно-фугвсная б\ч меньше пяти килограмм. Что касается пулевых отверстий - так бронебойный 12,7мм в борт башни пробьёт. Там максимальная толщина бронирования у этой САУ - 17 мм. А скорее всего САУ попала под огонь ГШ-6-23. Дырка от неё тоже похожа на пулевое отверстие. А для неискушённого человека дырка даже от 2А42 тоже будет восприниматься как пулевое отверстие. Так что делите на десять подобные интервью.
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30.01.2023 01:51 Ответить
САУ не має попадати під 12,7, 23 чи 30мм...
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30.01.2023 02:07 Ответить
под 12,7 - да. И даже под 14,5. Но от вероятности налёта "сушек" или ка-52 никто не застрахован.
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30.01.2023 02:23 Ответить
Дійсно, а кульові отвори це самостріл, щоб їх випустили в Польщу.
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29.01.2023 20:51 Ответить
Польща ненавидить кацапів ще більше, ніж Україна.
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29.01.2023 20:39 Ответить
Будем сперечатись, хто сильніше цих курв ненавидить?

Але поляки теж добре розуміють, що московія - ворог, і то з давніх давен!
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29.01.2023 20:49 Ответить
кто тут меня недаяче говном поливал?
нате, с*ки, наслаждайтесь: https://twitter.com/i/status/1619751150571642888
а Цензор еще и пост удалил.....
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29.01.2023 20:47 Ответить
Контора Ахметки? Или Беньки КАЛомойши?
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29.01.2023 20:48 Ответить
какаяразница....
просто твари и саботажники.....
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29.01.2023 20:53 Ответить
То, напевно бізнес няня якась
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29.01.2023 20:59 Ответить
Не здивований. 😎
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29.01.2023 20:50 Ответить
Прочитав, подивився...Ну шо тут скажеш? Мова ж не про те - коштує вся ця комунікація чи ні (звичайно коштує, матеріали, робота, пускові роботи, запасні лінії)...Важливо, що ненажери, сидячи роками просто на лічильнику і не вкладаючи кошти в обслуговування, сміють тявкати про якісь дивіденти та ще й з таким часом... гниди
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29.01.2023 21:19 Ответить
Інвестняні від Зелі таким чином залучають інвестиції для шапіто-95 і шапіто-2019
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29.01.2023 21:36 Ответить
Niski ukłon i serdeczne podziękowania dla braci Polaków. wasza nieoceniona pomoc na wszystkich frontach, ze strony waszych wolontariuszy, pracowników fabryk i dyplomatów, na zawsze pozostanie w pamięci i sercach Ukraińców.
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29.01.2023 20:47 Ответить
Шо по Спартанах? Де 60 штук? Де гроші, Зін?
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29.01.2023 20:49 Ответить
"Ти Зін на грубость нариваіссі, всьо Зін обідєть норовішь, Притула так тут настараіцца, получіт фігу нє одін..."
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29.01.2023 22:24 Ответить
Як успіхи?
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29.01.2023 20:51 Ответить
видимо запустили куда-то... только куда.
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29.01.2023 21:09 Ответить
Куди запустить? Це ж одноразові іграшки!
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29.01.2023 21:53 Ответить
было бы не плохо, если бы они на работу взяли украинцев!
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29.01.2023 20:53 Ответить
Это точно. Но нужно заключить кое-какой договор. Что в мирное время после войны наше государство самостоятельно даст ваучеры всем работникам хотя бы в размере 33% от их заработной платы как дополнительный бонус. Мотивировать людей работать, но отложенными деньгами, например чеками на новое жилье. Чтобы сейчас не платить лишнее. Тогда Польша сможет сэкономить на зарплате и платить нашим меньше (но на жизнь хватит, особенно если организовать жилье и хостелы на месте и кормить их там же недорогой едой оптом), но люди будут работать хорошо.

Иначе здесь уже вопрос о налогах, о рабочих местах, о квалификации, Польша думает о поляках в первую очередь.
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29.01.2023 20:57 Ответить
я бы сам из Эстонии поехал помогать ... так хер же кого найдешь ...
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29.01.2023 21:06 Ответить
Это невозможно по юридическим и практическим причинам а также из соображений безопасности. (завод прикрыт контрразведывательной охраной. Контрразведка может легко проверить поляков, а приезжих украинцев сложнее). На заводе работают высококвалифицированные специалисты. А если (при условии, что это теоретически возможно) брать на работу украинцев, то по закону они должны зарабатывать столько же, сколько и поляки.

И основное - мужчины призывного возраста не могут покинуть Украину
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30.01.2023 09:18 Ответить
миллионы украинских беженцев сидят в Польше без работы. Польские власти эту проблему не решает и не помогает. Люди выживают сами по себе. К сожалению ((
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29.01.2023 21:38 Ответить
Полная ложь
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30.01.2023 09:07 Ответить
У 2020 року зеленський з своїми посіпаками перевів обронні заводи на трьох денний рабочий тиждень. У 21 року на одноденний. І Германія( з її підводними човнами та Леопардами), і UK з Нлавами та танками, і Байден з Джавелінами......... Абрамсами це все бачили. А потім гавнокомандувач почав втілювати у життя оманський план ввз - всі хренові, нічого не дають, NATO не беруть, ЕС не беруть. Режесери - беня, сценаристи кв 95, сосійчук.... Гидота зелена.
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29.01.2023 20:54 Ответить
Так працють закордонні підприємства Укроборонпрому, позбавлені уваги Шалтайболтая з яйцями по 17
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29.01.2023 20:55 Ответить
Полякам низкий поклон.
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29.01.2023 21:21 Ответить
Як можна в гаубиці зробити отвір кулею?
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29.01.2023 21:31 Ответить
Пули калибра 14,5мм(КПВТ) с красным наконечником, вполне могут пробить
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29.01.2023 22:56 Ответить
12.7 тоже вполне,советского образца и 7.62 пулеметные берут.
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30.01.2023 00:19 Ответить
"Все работники должны быть поляками"
---
В Польше миллионы украинских беженцев сидят без работы
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29.01.2023 21:31 Ответить
Чому поляки повинні їм довіряти, тим більше серед них можна подумати самі механіки
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29.01.2023 21:38 Ответить
Possibly Russki Mir types among Ukrainian refugees.

They are just undecided until now,
to go to Ruzzia, since it struggles.

Outcome of the war unclear.

That are metal worker's jobs,
not female refugees jobs.
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29.01.2023 21:53 Ответить
Полная ложь. В Польше не хватает людей для работы. Многие украинцы ушли служить в армию и людей не хватает (на заводах и стройках, на монтаже электро-систем , систем вентиляции и.т.д.)
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30.01.2023 09:33 Ответить
брехло это ты. причем 100%
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30.01.2023 20:55 Ответить
брехло это ты. Кацапський троль.
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30.01.2023 21:03 Ответить
The barrel was already cannibalized for
some improvised new cannon.

Possibly.
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29.01.2023 21:54 Ответить
Згадав, як знімальна група Г+Г злила своїм тупим сюжетом київський танкоремонтний завод, за аналізом відео рашисти встановили координати і розбомбили. Тому поляки правильно роблять, що не беруть на завод іноземців.



Не хотів у святковий день писати про сук. Але доведеться. Бо вони наводять рашистські ракети на наші об'єкти, вони убивають наших військових та цивільних мешканців. Із путінськими головорізами буде розбиратися міжнародний трибунал. А я про наших сук, які корегують вогонь ворога та разом з його ордою воюють проти України. І це не лише рашистська агентура та просто продажні виродки. Це виродки титуловані й пригріті владою.

Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;

- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;

- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;

- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";

- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;

- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;

- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни..
https://t.me/Chornovil_official/5057
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29.01.2023 22:03 Ответить
У продовження попередньої теми про зраду в прямому ефірі. Я не займаюся моніторингом таких зрадницьких дій. Це мають робити СБУ та інші спецслужби. Але наведу лише пару прикладів, які сам помітив цілком випадково. Можу припустити, що після репортажів того ж каналу Коломойського-медведчука та після селфі й повідомлень різних високопоставлених кретинів і зрадників прицільних ударів та втрат було в десятки разів більше. Тут лише випадковий короткий підбір.

1. Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.

3. Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.

4. Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.

5. Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого. ⬇️
https://t.me/Chornovil_official/5064
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29.01.2023 22:05 Ответить
Поляки молодці, "заглажують" свої провини мигулого.. і роблять наче це щиро.. а може просто очкують, що як ні, то балалаєчники будуть стояти на їхньому кордоні.. у будь якому випадку - Ми дуже вдячні..
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29.01.2023 22:09 Ответить
В Польше завод в три смены работает а у нас Резников и ОП пилят на контрактах ЗСУ
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30.01.2023 03:58 Ответить
Дякуємо.
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30.01.2023 06:48 Ответить
 
 