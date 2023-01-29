Военный завод в Польше работает в три смены, чтобы ремонтировать технику ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из польских военных заводов работает практически круглосуточно для возвращения на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Сотни механиков работают над восстановлением украинской военной техники. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках Krab, произведенных в Польше. У двух САУ, которые были замечены на заводе, отсутствуют части гусениц. Гаубицы имеют пулевые отверстия и деформацию запчастей.
"На самом деле это оружие прибыло сюда в самом худшем состоянии, которое мы когда-либо видели. Весь ствол отсутствовал, корпус сильно поврежден", – говорит инженер Мирослав Сурованец.
Известно, что в Польше гаубицы Krab обслуживаются на предприятии, принадлежащем государственной оружейной компании Polish Armaments Group. За мастерской наблюдают офицеры Агентства внутренней безопасности, которым поручено выявлять потенциальные диверсионные операции. Все работники должны быть поляками.
В заводских цехах механики работают круглосуточно в три смены и находятся в постоянном контакте с украинскими военными, чтобы вовремя узнавать потребности ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Informacje na temat dostaw czołgów, ****** i samolotów z Korei do Polski:
https://defence24.pl/przemysl/mon-podal-harmonogram-dostaw-czolgow-i-******-z-korei
https://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,11673,aktualnosci-z-polski,czolgi-k2-******e-k9-i-samoloty-fa-50-zamowione
Czołgi K2 w ilości 180 sztuk mają być dostarczone do 2026 roku.
Od roku 2026 (lub od 2027) mają montowane w Polsce czołgi w wersji K2PL.
Szczegółowa konfiguracja tej wersji powinna być znana w ciągu najbliższych paru miesięcy.
To samo dotyczy ****** K9PL oraz samolotów FA-50PL.
Trzymajcie się!
plan dostaw czołgów K2 do Polski 2022 - 10 sztuk 2023 - 18 sztuk 2024 - 56 sztuk 2025 - 96 sztuk.
Trzymajcie się!
Накрили, напевно, на позиції контрбатарейним вогнем.
Але поляки теж добре розуміють, що московія - ворог, і то з давніх давен!
нате, с*ки, наслаждайтесь: https://twitter.com/i/status/1619751150571642888
а Цензор еще и пост удалил.....
просто твари и саботажники.....
Иначе здесь уже вопрос о налогах, о рабочих местах, о квалификации, Польша думает о поляках в первую очередь.
И основное - мужчины призывного возраста не могут покинуть Украину
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В Польше миллионы украинских беженцев сидят без работы
They are just undecided until now,
to go to Ruzzia, since it struggles.
Outcome of the war unclear.
That are metal worker's jobs,
not female refugees jobs.
some improvised new cannon.
Possibly.
Не хотів у святковий день писати про сук. Але доведеться. Бо вони наводять рашистські ракети на наші об'єкти, вони убивають наших військових та цивільних мешканців. Із путінськими головорізами буде розбиратися міжнародний трибунал. А я про наших сук, які корегують вогонь ворога та разом з його ордою воюють проти України. І це не лише рашистська агентура та просто продажні виродки. Це виродки титуловані й пригріті владою.
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:
- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.
На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни..
https://t.me/Chornovil_official/5057
1. Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.
2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
3. Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.
4. Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.
5. Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого. ⬇️
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