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Россия 50 лет строила в Европе энергетический рынок, который Путин уничтожил за 50 недель, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, а президент Путин уничтожил его менее чем за 50 недель. Найти замену будет практически невозможно.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов нефтепереработки и, возможно, даже больше, природного газа займет годы и будет стоить огромных затрат. Это если вообще возможно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива", - говорится в статье "Россия не может заменить энергетический рынок, разрушенный Путиным".

Отмечается также, что с началом широкомасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года постепенно европейский рынок, поглощавший почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубических метров природного газа в год, почти исчез для РФ.

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"Война Путина в Украине стоила России европейского энергетического рынка. Заменить его будет непросто. Какого бы сближения Москва и Европа ни достигли в конце концов, россияне будут подсчитывать цену войны в течение последующих поколений", - говорится в статье.

Отмечается, что огромную сеть газовых месторождений и трубопроводов, создание которой стоило сотен миллиардов долларов с момента, когда первый газ пересек границу Австрии в 1968 году, выбросили на свалку.

Как рассказывает издание, огромные трубопроводы протяженностью в тысячи километров соединяли газовые месторождения, сначала в Сибири, а затем на полуострове Ямал, с покупателями в Европе. В 2017 году подсчитано, что только на Ямале в разработку газовых запасов было инвестировано 100 млрд долларов. Ожидалось, что к 2025 году эта цифра удвоится. Значительная часть этих инвестиций теперь выглядит излишней.

Газопровод "Сила Сибири", по информации Bloomberg, транспортирует топливо в Китай. Но этот газ поступает с новых месторождений к югу от месторождений Ямала. Российский государственный газовый гигант ОАО "Газпром" оценил официальную стоимость этого газопровода и месторождений сопутствующего газа в 55 млрд долларов.

"Независимая оценка, по мнению экспертов, показала почти вдвое большую цифру – инвестиция, как они утверждают, никогда не принесет прибыли", – подчеркнуло агентство.

Кроме того, неизвестно, сколько еще российского газа будет покупать Китай. Хотя его энергетические потребности огромны, он, по словам экспертов рынка, будет опасаться повторения ошибок, сделанных некоторыми европейскими странами, став слишком зависимым от Москвы.

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Россия, как предполагает Bloomberg, стремилась обеспечивать Индию, еще одну быстро растущую страну с огромными потребностями в энергии.

"Но транспортировать природный газ в Индию будет даже сложнее, чем доставить его в Китай. Маршрут должен пересекать самые высокие горы мира или проходить через Афганистан и Пакистан. Любой маршрут будет пересекать несколько других стран, что сделает строительство и эксплуатацию более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами", - отмечает издание.
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Топ комментарии
+30
Царь-підорас - все до чого він торкається, перетворюється в гівно.
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29.01.2023 20:48
+26
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29.01.2023 20:49
+23
КА что вы ожидали от сына уборщицы блевотины и говна питерского пролетариата в заводских сортирах и вахтёра-стукача того же завода, который с детства пресмыкался перед старшими в подворотнях, затем был школьным и институтским стукачом (принятым в институт по квоте КГБ, как штатного стукача), не имеющего ни знаний ни интеллекта и случайно ставшего царьком вонючей дырки в полу параши Московии?
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29.01.2023 20:53
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Царь-підорас - все до чого він торкається, перетворюється в гівно.
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29.01.2023 20:48 Ответить
Москаль чарівник
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29.01.2023 20:55 Ответить
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29.01.2023 20:49 Ответить
ЦРУ з 1го лютого починає збір коштів на монумент ліліпутіну в Ленглі як агенту сторіччя
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29.01.2023 20:52 Ответить
Еще не вечер. Газохранилища уязвимы, танкеры уязвимы (дроны-камикадзе пару штук и танкер обоссыт все море с огромным штрафом), закупать газ из Азербайджана и Турции не лучшая идея, это покупать тот же самый кацапский газ по сути, Ливия, Венесуэла - все это мутные поставщики, которые могут кинуть. Есть только Норвегия и США из хороших, надежных поставщиков, но они дешевить никогда не будут, любят свои страны и делают все правильно.

Наибольшую проблему представляют зеленые, спонсируемыми кацапами и может даже Китаем. Закрывают АЭС, а это единственный способ для Европы обеспечить себя электроэнергией, топливо производят американцы и хорошее топливо, лучше кацапского, также запасы есть в Казахстане, который относительно имеет какую-никакую, но демократию с клановостью конечно.

Такую статью можно публиковать, если на России будут десятки повреждений магистральных труб, 2-3 иска от стран Малой Азии за разлив нефти из дырявых танкеров, пожары на газовых заводах и поломанные скважины, взорванные мосты через широкие реки, по которым идет железка в Китай. И конечно полностью заполненные водой Турецкий поток 2 ветки, ветка Южного и будущие строительства. Вот тогда действительно 50 лет упорного захвата рынка будут уничтожены и уничтожены навсегда.
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29.01.2023 20:52 Ответить
Хворий ? Хто у Європі закриває АЕС, їм навпаки продовжують строк експлуатації, чи ти з Лахти
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29.01.2023 20:57 Ответить
Он **********, тонко льющий жидкий помёт на наших патьнёров. Или полезный идиот.
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29.01.2023 21:16 Ответить
Я за ним давно спостерігаю.
Що він пише та як він пише.
З імовірністю 90% - лахтинський.
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29.01.2023 21:18 Ответить
Кацапский газ не имеет отношения к Азербайджану, тут-то ты и спалился, лахтоботина.
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29.01.2023 22:25 Ответить
Интересно, почему газ из Азербайджана почему то стал кацапским?!
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30.01.2023 01:44 Ответить
ну что сказать "талантище"
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29.01.2023 20:53 Ответить
КА что вы ожидали от сына уборщицы блевотины и говна питерского пролетариата в заводских сортирах и вахтёра-стукача того же завода, который с детства пресмыкался перед старшими в подворотнях, затем был школьным и институтским стукачом (принятым в институт по квоте КГБ, как штатного стукача), не имеющего ни знаний ни интеллекта и случайно ставшего царьком вонючей дырки в полу параши Московии?
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29.01.2023 20:53 Ответить
Прошу пардону, первая "К" тут как опечатка.
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29.01.2023 21:17 Ответить
Я завжди наводжу таке порівняння.
У кожного бувало, що при прибиранні знаходиш у кутку дохлого павука. Грізний, страшний, на всі боки свої лапи розкинув. А торкнеш його тапком - розсипається в пилюку.
Ось такою буде і післяпутинська росія - на вигляд грізна, страшна, зі своїми лапами-трубопроводами на всі боки. А всередині вже порожня та висохла. Будь-який поштовх, і розсипеться
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29.01.2023 20:54 Ответить
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.

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29.01.2023 21:18 Ответить
Проаналізувавши скільки дипломованого "гамна" випустив у світ юр-fuck ЛДУ/СПбДУ(Собчак, Путін, Медведєв, Бастрикін...), оскільки шкоди світу завдали його випускники, цю богадельню треба позбавляти ліцензії та закривати.
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29.01.2023 21:26 Ответить
Співчуваєш загиблій імперії? Адже шо сказав пьйотр? - рассєя всєгда должна бить гатова к вайнє. От вона й воює, там де на її думку їй не дадуть відсічі. Може як би не твій пьйотр, то не було б імперії, а була б зараз захланна Центральна Мордвинсько-заліська решпубліка. Навряд чи вона б досягла рівня Фінляндії, але трусити ядерною погрозою точно б не змогла.
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29.01.2023 23:30 Ответить
Головою "вдарився"? А не подумав про інше - що це - просто " кособока паралель"? З-за того що Путін себе постійно з Петром І порівнює?
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30.01.2023 03:14 Ответить
После Х..ла России не будет. Будут такие страны, как Татарстан и Дагестан, Ичкерия, Чукотка, возможно что то назовут Сибирской народной республикой и Конфедерацией народов Северного Кавказа ну и т.д.
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29.01.2023 21:19 Ответить
Кацапи - цим все сказано
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29.01.2023 20:54 Ответить
Был когда-то Лидийский царь Мидас который все превращал в золото касанием своей руки. А в россиюшке царь Говнидас. Касанием своим всё превращает в говно.
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29.01.2023 20:55 Ответить
Європейська заборона на імпорт російської нафти і накладена західними країнами стеля на її ціни обходиться Росії в 160 млн євро щодня, підрахували аналітики Гельсінського центру досліджень енергетики і чистого повітря.
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29.01.2023 20:57 Ответить
накрав і воює за свої,а у нас?
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29.01.2023 20:58 Ответить
ми скаржимося що у нас кругом агенти кремля а в кремлі,
агент фбр з підпільним псевдонімом *****.......
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29.01.2023 21:00 Ответить
Красавчик
зруйнував цілі ринки бо хотів помогти біомусору з даунбаса
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29.01.2023 21:10 Ответить
Интересно,шо газопроводы никто не бомбит.
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29.01.2023 21:26 Ответить
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29.01.2023 21:11 Ответить
Так це він ще ж - нічого і не починав !
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29.01.2023 21:15 Ответить
Брехня .... Роісі немає 50 років...
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29.01.2023 21:17 Ответить
кацапы привыкли жить в дерьме и в это же дерьмо тянуть всех остальных.за все свои преступления говнорашка должна быть разрушена.
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29.01.2023 21:18 Ответить
Много ходов очка.
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29.01.2023 21:53 Ответить
Ламать вони вміють як ніхто..
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29.01.2023 22:16 Ответить
За все содеянное кацапы должны жить в резервации и питаться корой.
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29.01.2023 23:08 Ответить
это многоходовочка! Путлер снова всех переиграл! Так как он предвосхитил развитие зелёной энергетики и заранее освободил Европу от загрязнений, ви ничего не понимаете!
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30.01.2023 00:04 Ответить
Авторы несколько поспешили. Россия может вывести газопроводы на север или во Владивосток/Камчатку и оттуда танкерами сжатый газ отправлять в ту же Индию. Да, обойдется в копеечку, но такие работы всегда делаются в кредит. При этом стоимость эксплуатации и владения гораздо ниже маржи.
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30.01.2023 00:21 Ответить
Кто им кредит даст? Никто. Занавес.
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30.01.2023 05:45 Ответить
Поки вони будуть труби прокладати (не будуть), в Індії свій Бандера з'явиться...
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30.01.2023 13:30 Ответить
Головні щоб всі москалі здохли, а газ то дурниці.
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30.01.2023 00:32 Ответить
Да хоть за три дня ...
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30.01.2023 00:33 Ответить
У москалів усе через дупу робиться; відтіля ж і руки ростуть.
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30.01.2023 00:41 Ответить
То рашке значит скорьій пи..з.. дец! Страна - бензоколонка обнищает и развалится. До чего путькин довел кацапов
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30.01.2023 02:02 Ответить
 
 