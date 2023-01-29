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В Хорватии завершили расследование по исчезновению яхты подсанкционного российского олигарха Усманова, есть задержанные

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

яхта,усманов

В Хорватии сотрудники полицейских управлений Шибеник-Книн и Сплит-Далмация в сотрудничестве с Управлением криминальной полиции завершили уголовное расследование по делу об исчезновении яхты Irina VU российского подсанкционного олигарха Алишера Усманова.

Об этом заявил спикер управления полиции Шибеник-Книн Шиме Павич в комментарии хорватскому каналу HRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, следствие установило наличие обоснованного подозрения в отношении четырех граждан Хорватии в нарушении ими закона о международных ограничениях. Прокуратура Шибеника открыла в отношении них уголовные производства.

"В ходе уголовного расследования было установлено, что 58-летний мужчина, который является первым подозреваемым как капитан, устроил трех других людей в возрасте от 34 до 50 лет вместе с двумя другими в качестве пассажиров на судно Irina VU. Они вышли в международные воды в октябре 2022 года. Капитан был уведомлен о международной мере по ограничению активов", - отметил Павич.

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Во время допроса задержанные заявили, что не знали о задержании яхты, а также утверждали, что на судне не было ни одной пломбы, которую ставят, когда его опечатывают.

Напомним, в январе стало известно, что 35-метровая яхта Irina VU стоимостью около пяти миллионов евро отплыла из порта Бетина еще 6 октября 2022 года, а через три дня прибыла в турецкий порт Дидим, где стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

Зато в Бетину заплыла почти идентичная яхта, которая, по словам источников СМИ, должна была делать вид перед общественностью и официальными структурами, что Irina VU все еще находится в хорватском порту.

Яхту Irina VU связывают с семьей российского металлургического магната Алишера Усманова. Вероятно, она формально зарегистрирована на его жену.

В связи с исчезновением судна в Хорватии отстранили нескольких чиновников - руководителя департамента безопасности навигации министерства и еще двух местных чиновников, которые, как утверждают, действовали неумышленно.
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Топ комментарии
+34
"В Украине задержан нардеп от партии "Слуга народа" Арахамия за попытку вывести российского олигарха Абрамовича из-под санкций".....
слышали такую новость? нет? правильно! и не услышите! ))
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29.01.2023 21:18
+8
А ви говорите про корупцію тількі в Україні!
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29.01.2023 21:13
+8
дык поймали отстранили. докажут - посадят с конфискацией. в этом и различие в принципе.
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29.01.2023 21:21
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А ви говорите про корупцію тількі в Україні!
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29.01.2023 21:13 Ответить
Там була обмежена кількість корупціонерів - 4 члени та начальник порту який дав дозвіл на вихід яхти з порту. Без дозвілу начальника порту, це мірова практика, жоднен полавзасіб не має права вийти з порту.
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29.01.2023 21:20 Ответить
дык поймали отстранили. докажут - посадят с конфискацией. в этом и различие в принципе.
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29.01.2023 21:21 Ответить
Єто другое.
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29.01.2023 22:16 Ответить
Некорректно сравнивать яйца Рєзникова с яхтой Усманова
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29.01.2023 22:32 Ответить
Хто говорить? Корупція є і буде всюди. Але різний рівень і сприйняття в суспільстві. Я щось не чув, щоб у Хорватії піліли бюджет на мільярди.
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29.01.2023 22:46 Ответить
Її все одно арештують. В Чорне та Балтійське моря вона не зайде. Залишаються хіба що круїзи між Мурманском і Берінговою протокою
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29.01.2023 23:41 Ответить
"В Украине задержан нардеп от партии "Слуга народа" Арахамия за попытку вывести российского олигарха Абрамовича из-под санкций".....
слышали такую новость? нет? правильно! и не услышите! ))
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29.01.2023 21:18 Ответить
Може а НАБУ???
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30.01.2023 00:50 Ответить
З хорватами ясно... А турки не відають про обмеження щодо корита?...
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29.01.2023 21:22 Ответить
Тю-тю на Воркутю---с третьего путю! Уходим под воду в нейтральной воде! Браво хорваты! Не отнять---лихо бабло срубили. А в реале стояла бы годами по судом, но без конфискации. И ещё---такие яхты редко покупают как конфискат или по бросовым ценам. А так хлопцы подзаработали. Нам бы ничего не отломилось. Там процессы идут и по 10 лет.
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29.01.2023 21:35 Ответить
Яхта urina
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29.01.2023 21:41 Ответить
Мабуть збігла.. або від сорому втопилася...
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29.01.2023 22:15 Ответить
ищите ее в Тартусе или Латакии.
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29.01.2023 22:29 Ответить
Xорватские компетентные органы несколько дней назад обнаружили, что находящаяся под европейскими санкциями яхта Алишера Усманова беспрепятственно вышла из гавани в Хорватии и направилась к берегам Турции еще три месяца назад. Яхта Irina VU якобы покинула порт в Бетине на острове Муртер еще 6 октября, но ее исчезновение волшебным образом обнаружилось только сейчас.
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29.01.2023 23:01 Ответить
як чмобікі москальські нє зналі куда єдут
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30.01.2023 01:00 Ответить
Все любят деньги, особенно "честные еврочиновники". Но помни - коррупция только в Украине!😁
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30.01.2023 13:12 Ответить
 
 