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Написал письмо Макрону о попытках МОК вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Спорт

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону относительно проблемы допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Вроде можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой", - добавил он.

"Сегодня направил письмо господину президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "в первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться".

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Топ комментарии
+8
"и канальчиковы власти колют нам второй укол".......
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29.01.2023 21:28
+7
...он то плакал то смеялся....он гад над нами издевался...ну сумасшедший что возьмеш?
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29.01.2023 21:34
+5
Правильно робить. Не всі розмови підіш'єш до справи. Це для історії. Гітлерівська олімпіада не має повторитися. В межах повноважень Макрона заборонити в'їзд москалям у Францію у будь-який час на будь-який термін.
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29.01.2023 21:54
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29.01.2023 21:26 Ответить
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29.01.2023 22:12 Ответить
"и канальчиковы власти колют нам второй укол".......
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29.01.2023 21:28 Ответить
...он то плакал то смеялся....он гад над нами издевался...ну сумасшедший что возьмеш?
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29.01.2023 21:34 Ответить
канатчиковы
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29.01.2023 22:16 Ответить
да..... именно!
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29.01.2023 22:45 Ответить
вже третий день поспіль Зеля цеглою дріщет з приводу якихось спортсменів із раши та білораши.
Явно зайнятися нема чим.
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29.01.2023 21:32 Ответить
вот это как раз его дело - он не лезет в военные дела , не дает Залужному ни каких советов он занимается только внешней политикой а это и есть политический вопрос или ты хочешь что бы козлорогие резвились на олимпиаде а наши все это наблюдали по телевизору ?
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29.01.2023 22:06 Ответить
А чим йому ше займатися? Працює над підняттям авторитету, що впав у Краіні.
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29.01.2023 23:35 Ответить
Чого резніков ще несидить?
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29.01.2023 21:33 Ответить
а напиши щоб макрон, шольц, байден та керівництво других країн не допускали на переговори наших казнокрадів, а саме Ваших, пане президенте людей
чи людей єрмака, що одно і те ж.
чи боїтесь що при такому розкладі й вас особисто не пустять
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29.01.2023 21:34 Ответить
А Ви, Юрій, дуже жорстока людина
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29.01.2023 21:36 Ответить
правильно написав.. читаю тявкан'є тут відгуків... таке враження що пишуть москалі парашисти....
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29.01.2023 21:38 Ответить
Ні, треба не писати Макрону. В Ерусалімі є стіна плачу. Ось туди. Або ти не нічого не отримаєш.
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29.01.2023 21:39 Ответить
Зачем вообще великой рассии олимпиада. У них есть великие национальные виды спорта. Метание говна на расстояние, сидение на бутылке, взятие за щёку на скорость, кража поношеных трусов с унитазом на спине
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29.01.2023 21:40 Ответить
с уваженьєм, дата-подпісь, атвєчайтє нам а то, єслі ви нє атзавьотєсь, ми напішем в Спортлото
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29.01.2023 21:42 Ответить
и шо? макарон имеет власть над МОКом ?
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29.01.2023 21:49 Ответить
Над МОК нет, но объявить, что не дадут визы кацапам - запросто. Пусть в нейтральных водах мячики отбивают.
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29.01.2023 22:17 Ответить
Ви не праві. Для того щоб приїхати до Франції потрібна Шенгенська віза, яку рашисти дуже легко отримають наприклад від своєї підстилки орбана угорського. В Євросоюзі на жаль є москальська троянська коняка мадьярів *******.
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29.01.2023 22:50 Ответить
Было бы желание противодействовать. Методы найдутся.
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29.01.2023 22:57 Ответить
написал любителю параши, это тупее чем в спортлото
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29.01.2023 21:51 Ответить
Правильно робить. Не всі розмови підіш'єш до справи. Це для історії. Гітлерівська олімпіада не має повторитися. В межах повноважень Макрона заборонити в'їзд москалям у Францію у будь-який час на будь-який термін.
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29.01.2023 21:54 Ответить
Пане, була ще Олімпіада '80. А буде в Парижі...
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29.01.2023 23:10 Ответить
одразу, як в спортлото написав, писав макрону
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29.01.2023 22:01 Ответить
Кращою гарантією недопуску російських спортсменів на Олімпійські ігри буде відсутність у 2024 році на Землі такою країни як Росія
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29.01.2023 22:08 Ответить
Я уже просто перестаю охреневать с этого иммитатора президента. В стране проблем выше крыши: , а оно письма Макрону пишет по поводу МОКа. Я так понял, что внутренней политики больше нет - есть только внешняя.
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29.01.2023 23:27 Ответить
От ніяк мікрончик собі не хоче затямити, що московія вже--краіна 404.
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29.01.2023 23:38 Ответить
 
 