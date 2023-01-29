Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post
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Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.
"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем году", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.
"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.
Кирби заявил, что США будут прилагать усилия в помощи Украине. В том числе в скором времени начнут тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.
Пожалуйста, подождите...
ШАНОВНИЙ Зе АРТІСТ, А ЩО ТАМ З ЗТМ МАЛИШЕВА ДЕ СОТНІ ТАНКІ ІРЖАВІЮТЬ В ОЧІКУВАННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ЧИ В НАС ВЖЕ ЛЮДЕЙ ЧИ КОШТІВ НЕМАЄ ЩОБ ЇХ МОДЕРНІЗУВАТИ
Відкіля в Красматорську танковий завод дебіл ?
Байден не был бы байденом, если бы дал танки
А в ноябре, уничтожено ракетами много инфраструктуры, так как не хватает ПВО...
Про лендлиз все молчат, ждут октября - когда закон перестанет действовать.
Война не объявлена - вроде по международным законам, в таком случае репарации не получить.
ЕС изворачивается, но пока не придумал, как можно замороженные русские активы законно пустить на помощь Украине, и пока не нашел...
В итоге длительная война, если не случится чуда.
Потом победа, кредиты от запада на восстановление, оплата кредитов и процентов.
Кредиты дадут с удовольствием. Ведь на них много будет закупаться на том же западе.
Как сейчас заказывается производство техники с поставкой через пару лет.
В итоге сейчас зарабатывают на производстве.
После победы будут зарабатывать на восстановлении.
Чтобы увеличить прибыль, надо затянуть войну, под предлогами - красные линии, эскалация, не умеете пользоваться и т.п.
Внутри Украины также, люди которые поставлены на восстановление - врядли будут заинтересованы в скором завершении войны.
Надо больше разрушений, будет больше кредитов, и свои фирмы, вполне законно сделают надбавку например 1% от потока миллиардов, в итоге не плохо заработают
лендлиза не будет, и скорее попросили наши власть, больше про это не вспоминать публично
россия нарушила международное право и не объявила войну - поэтому не понятно как будут работать репарации.
Если посмотреть на дело MH17 - то 8 лет, и первое решение суда.
Дело ЮКОСА тянется гдето с 2005 года, присудили выплатить около 50млрд, потом вроде отменили - в общем пока не выплатили.
Все это не быстро - поэтому будут кредиты.
причина затягивания войны - это предположение
Но дива може й не бути...
якщо подивитись
https://protectukrainenow.org/ua/report/
то співвідношення в техніці на початок війни в 10 раз не на користь України
передача західної техніки не вирівнює це співвідношення, якщо тільки не рахувати що західна техніка в 100 та більше разів краща за російську
мотивація, краща підготовка, планування, "руссккое авось вначале" - явно все це зіграло роль на початку.
В Західній пресі вже почали з'являтись статті, що росія зробила ставку на виснаження, і треба прискорити допомогу.
той же Іларіонов про це писав ще влітку - що в такому разі росія виграє, тому що ресурсів та людей в неї більше.
з іншого боку, з обох сторін гинуть професіонали, котрих відновити в короткій перспективі немає можливості - тому ще не зрозуміло, хто буде керувати західною технікою, та залишками російської.
А Байден спить.
Абрамси до того що Шольц не хотів нічого давати поки США не дасть
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Nickel_Grass#:~:text=The%20U.S.%20support%20helped%2*******%20that%20Israel%20survived,Arab%20Republic%20of%20Egypt%20and%20Syrian%20Arab%20Republic.
А потім всім будуть казати, що це не на часі. А ще потім з'явиться ціла купа ікспердів, які російською мовою будуть пояснювати остаточно очманілому від обстрілів населенню, шо так і треба. Що краще варіанту і не вигадаєш. І взагалі - заваліть всі хлібала. Якщо америкосі так кажуть, то так і треба.
Головне, пасталакати не забувайте. Це у вас добре виходить.
Занятная картина инфильтрации кацапских нарративов из разного рода безымянных телег.
Факт залишається фактом.
Цілий 2021 шобла перемовини вела й торги. Україна - один з пунктів. Але шобла - тупа, ница і ні на шо не здатна. Все провалила.
Нещодавно в москалів одне чучало, яке робить огляд преси, написало, що москалі були заявили, що готові повернутися до січневих (2022-го) домовленостей. Штати жодним чином не спростували цю заяву. І писака зробив висновок (логічний), що домовленості були. Ми поки про них не знаємо.
Всі ці мерзоти і не думали допомагати (не маю претензій лише до британців; в поляків свої інтереси, звичайно, ми - їхній щит, балтійці також розуміють нас, як ніхто), бо вони "вирішили" ("аналітика" - вогонь), що Україна не встоїть, більше того, здасться.
І тому у них ні танки не пораховані, ні решта озброєння. Чухаються, покидьки, а в нас щодня люди гинуть.
Якби цей "демократичний" Захід зі своїми "цінностями", про які він без упину тріщить, хотів перемоги, то війна скінчилася б вже давно.
Але гроші не пахнуть.
І "демократія" та "цінності" давно стали синонімами лицемірства.
тому запасний варіант ще є
Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.
Однак про США - це інші причини. Тому що
Як варіант: США мають ВЕЛИКІ ЗАПАСИ СТАРИХ ТАНКІВ. Так, кожний з тих старих танків менш безпечний для наших захисників, взагалі без танків нашим набагато більш небезпечно, і ще велике питання, що краще: 31 шт. нових "Абрамс" чи 1000 шт. старих танків... І головне -
ЦЕ ЗНІМАЄ ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ СЕКРЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ і ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ НЕ ДЕСЯТКИ танків ЧЕРЕЗ БАГАТО МІСЯЦІВ (чи вже років?), А БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ТАНКІВ і В РАЗИ ШВИДШЕ! ...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї В 5-10 РАЗІВ МЕНШЕ, НІЖ НАМ ПОТРІБНО, і ЗАТЯГУЄ ЦЕЙ ПРОЦЕС ЯКОМОГА ДОВШЕ!
- У нас проблемы с этим, но мы думаем о вас...
- СКОРЕЙ! Здесь ЛЮДИ ГИБНУТ, ГОРИТ У НАС ДОНБАСС!
(Враг ОЧЕНЬ хочет, видимо, отнять из сланцев газ.)
...
- Решение здесь принято - порадуем мы вас:
примерно через ХХ месяцев (под Рождество/Новый год, как раз)
вам 31 штук танков новых "Абрамсов"
Джо Байден передаст.
...
"А точно ли?" - Вы скажете? -
"Про танки: - Что? - Когда?"
Но 100% что-то там
он точно передаст.
Зокрема:
"Західні лідери побоюються, що час може грати на користь Росії. Тому за їх рішенням різко змінено тактику та значно збільшується військова допомога Києву"
Детальніше - за ссилюю.
то є інші країни з більш адекватним розумінням, наприклад, Борис Джонсон говорить дуже правильні тези, Німеччина теж розуміє, що до чого, але ще багато країн побоюються...
Думаю, треба працювати з Британією, Німеччиною, Францією в такому напрямку, що:
вам не потрібно чекати дозволу від адміністрації Байдена (в т.ч. від НАТО), тому що адміністрація Байдена ВЖЕ ДАЛА СВІЙ ДОЗВІЛ НА ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ БУДЬ-ЯКОЇ ЗБРОЇ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ОФІЦІЙНО ЗАЯВЛЯЛИ, ЩО "КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ, ЯКУ ДОПОМОГУ НАДАТИ УКРАЇНІ". - Отже, Україні треба посилатися ПОСТІЙНО на цю формулу в роботі з європейськими союзниками. Тому що коли допомога від них почне працювати, то Байден і Бернс просто зроблять вигляд, що "ми тут ні при чому, ми їм пояснювали, що не треба діяти надто радикально, але вони нас не послухали, тому і вийшло, як вийшло. (Соррі.)" Адже це є саме та улюблена формула Байдена: "Письмо получено, но сделать ничего нельзя." - тільки тепер уже у відповідь не Україні, а Росії.
Є ABC-аналіз, принцип якого:
20% зусиль (факторів) дають 80% результатів (A), решта 80% зусиль дає решту 20% результатів (B+C).
Для того, щоб 20% зусиль дали 80% результатів, ці зусилля НЕОБХІДНО (В ДОСТАТНІЙ МІРІ) вкласти у певні ФАКТОРИ. Як зрозумів Рене Декарт: якщо хтось біжить, але в помилковому напрямку, а хтось інший йде не дуже швидко, але у правильному напрямку, то цей другий скоріше досягне своєї цілі, аніж перший, хто, цілком ймовірно, взагалі не зможе її досягти.
Отже, щоб досягти ефекту (A), треба ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ (найбільш впливові або вирішальні) ФАКТОРИ. - Як це зробити? - ВІДПОВІДЬ-ТЕХНОЛОГІЮ на це запитання дає книга
"Стратегія голубого океану" (Рене Моборн та ін.).
ЯКІ УРОКИ ми можемо зробити з останнього року війни про те, які види зброї в яких співвідношеннях ставали вирішальним фактором ворожих успіхів або наших успіхів?
- Треба ВИРОБЛЯТИ САМОСТІЙНО І В ДОСТАТНІЙ КІЛЬКОСТІ 3-5 видів зброї, які є ВИРІШАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕМОГИ.