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Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

abrams

Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.

"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем году", - говорится в сообщении.

Читайте также: Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.

Кирби заявил, что США будут прилагать усилия в помощи Украине. В том числе в скором времени начнут тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.
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Топ комментарии
+37
А чого так швидко?
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29.01.2023 21:43
+29
Можуть доставити, можуть не доставити....

Вже всім очевидно, що Байден це зробив щоб "роздуплити" Шольца. Основним бойовим танком в Україні, схоже, таки буде Леопард.
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29.01.2023 21:43
+26
Або в нас закінчаться люди!Або тянуть спеціально,щоб ми пожертвували територією в угоду миру!
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29.01.2023 21:51
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москали уже назначили вознаграждения за захват абрамса
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29.01.2023 22:17 Ответить
они уже один подбили, конашенков вчера фото сгоревшего абрамса показывал.
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29.01.2023 22:23 Ответить
Почему один? Уже все подбили.
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29.01.2023 22:59 Ответить
Треба було ще позавчора 🤨

ШАНОВНИЙ Зе АРТІСТ, А ЩО ТАМ З ЗТМ МАЛИШЕВА ДЕ СОТНІ ТАНКІ ІРЖАВІЮТЬ В ОЧІКУВАННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ЧИ В НАС ВЖЕ ЛЮДЕЙ ЧИ КОШТІВ НЕМАЄ ЩОБ ЇХ МОДЕРНІЗУВАТИ
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29.01.2023 22:18 Ответить
Всі гроші пішли на яйця по 17
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29.01.2023 22:26 Ответить
які танки? ось настояща армія «бойові верблюди»з мінометами: Раджастханський батальйон верблюжої кавалерії входить до складу прикордонних сил безпеки Індії.https://www.youtube.com/watch?v=BMLaiZfEK9Q&t=69s
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29.01.2023 22:31 Ответить
Це довоєнне (до 2014 р.) фото з Краматорьська .На тiй базi зберiгання вже давно нiц не має.
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29.01.2023 23:20 Ответить
За довбойоб*в тримаєш подоляцька Лахта ?
Відкіля в Красматорську танковий завод дебіл ?
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30.01.2023 00:13 Ответить
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30.01.2023 00:15 Ответить
Помилився, не Краматорськ,а Артемiвськ. Про завод не йшлося. Мова про Базу Зберiгання бронетехнiки.
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30.01.2023 10:23 Ответить
Ти помилився форумом - це Харків
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30.01.2023 12:56 Ответить
А что там с фабриками Рошен на России? Работают не покладая рук , т.е. конфет?
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30.01.2023 00:52 Ответить
На Хій Лахта
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30.01.2023 00:58 Ответить
Неудобный вопрос, так сразу Лахта?)))
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30.01.2023 01:08 Ответить
ти ще і тупий кацап його на х*й послали а йому подобається
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30.01.2023 12:59 Ответить
А так хотелось в ноябре, по первому заморозку, по желтым листьям, перекрашивать не надо! Вот же ржут кацапы.
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29.01.2023 22:19 Ответить
ну тогда под 200% годовых.
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29.01.2023 22:21 Ответить
Ага, для парада победы.
Байден не был бы байденом, если бы дал танки
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29.01.2023 22:24 Ответить
Он их и дал, умник.
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29.01.2023 22:51 Ответить
Ага, во все карманы
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29.01.2023 22:53 Ответить
І закон про лєндліз подпісал по дєлу, 9 мая.
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29.01.2023 23:54 Ответить
Мда.. где-то в глубоком бункере воспряло духом одно плешивое х*йло..
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29.01.2023 22:26 Ответить
NASAMS ведь тоже заказали производство, с поставкой через 2-3 года, когда пакет 3млрд выделелил на день Независимости.

А в ноябре, уничтожено ракетами много инфраструктуры, так как не хватает ПВО...

Про лендлиз все молчат, ждут октября - когда закон перестанет действовать.

Война не объявлена - вроде по международным законам, в таком случае репарации не получить.

ЕС изворачивается, но пока не придумал, как можно замороженные русские активы законно пустить на помощь Украине, и пока не нашел...

В итоге длительная война, если не случится чуда.

Потом победа, кредиты от запада на восстановление, оплата кредитов и процентов.

Кредиты дадут с удовольствием. Ведь на них много будет закупаться на том же западе.

Как сейчас заказывается производство техники с поставкой через пару лет.

В итоге сейчас зарабатывают на производстве.

После победы будут зарабатывать на восстановлении.

Чтобы увеличить прибыль, надо затянуть войну, под предлогами - красные линии, эскалация, не умеете пользоваться и т.п.

Внутри Украины также, люди которые поставлены на восстановление - врядли будут заинтересованы в скором завершении войны.

Надо больше разрушений, будет больше кредитов, и свои фирмы, вполне законно сделают надбавку например 1% от потока миллиардов, в итоге не плохо заработают
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29.01.2023 22:28 Ответить
Вам на Рен-ТВ надо работать. Или скорее на передаче Соловьева.
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29.01.2023 22:50 Ответить
Это же факты.

лендлиза не будет, и скорее попросили наши власть, больше про это не вспоминать публично

россия нарушила международное право и не объявила войну - поэтому не понятно как будут работать репарации.

Если посмотреть на дело MH17 - то 8 лет, и первое решение суда.

Дело ЮКОСА тянется гдето с 2005 года, присудили выплатить около 50млрд, потом вроде отменили - в общем пока не выплатили.

Все это не быстро - поэтому будут кредиты.

причина затягивания войны - это предположение
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30.01.2023 11:01 Ответить
Одне "але"... А звідки за таких умов перемозі узятись?
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30.01.2023 00:28 Ответить
Надія на диво

Но дива може й не бути...

якщо подивитись

https://protectukrainenow.org/ua/report/

то співвідношення в техніці на початок війни в 10 раз не на користь України

передача західної техніки не вирівнює це співвідношення, якщо тільки не рахувати що західна техніка в 100 та більше разів краща за російську

мотивація, краща підготовка, планування, "руссккое авось вначале" - явно все це зіграло роль на початку.

В Західній пресі вже почали з'являтись статті, що росія зробила ставку на виснаження, і треба прискорити допомогу.

той же Іларіонов про це писав ще влітку - що в такому разі росія виграє, тому що ресурсів та людей в неї більше.

з іншого боку, з обох сторін гинуть професіонали, котрих відновити в короткій перспективі немає можливості - тому ще не зрозуміло, хто буде керувати західною технікою, та залишками російської.
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30.01.2023 11:20 Ответить
іларіонав хе ров -- перелогінься!

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30.01.2023 10:10 Ответить
Та що ж таке. Знову зрада. То мало, то пізно, то таємно. Півсвіту допомагають задарма, але ж деякі знов скаржаться, що їх забаганки не виконуються. Та ЗАВАЛИТЬ ВЖЕ РОТА та дякуйте, бо свого нема за 32 рокi, а радяньске продали.
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29.01.2023 22:29 Ответить
Когда ракеты отдавали Роиси вместе с Тушками и когда ЯО забирали США был гарантом....мало того не защитили так и оружие сцеживают так шоб украинцы на жилах эту войну вытягивали....хотя у них все пустыни на юге старым списаным вооружение забиты.
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29.01.2023 22:39 Ответить
Хто віддавав зброю, хтось погоджувався, хтось гроші в кишеню клав за розпил? Американці чи британці? А хто обирав цих людей до української влади? Прибульці-інопланетяни? Самі винні у кумівстві, хабарах та дурних результатах виборівв влади. А то знов - "Хто всрався? Нi, тiлько не ми."
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29.01.2023 23:01 Ответить
Байден, це ти, перелогінься.
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30.01.2023 00:35 Ответить
Если бы америкосы и во второй мировой также лендлиз поставляли СССР, то Гитлер воевал бы ещё до 1947 года.
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29.01.2023 22:30 Ответить
С танками очередной пиар одни обещают 14 но может быть через три месяца, а другие вообще через год. Все похоже как с санкциями из ада, дефолтом рашки, и отключением SWIFT. Одно обещание перекрывает другое следующее будет истребители F16. Генерал Залужный четко сказал сколько и что нужно уже давно
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29.01.2023 22:34 Ответить
Так же и с литаками будет....громко под аплодисменты заявя о передаче F16 а потом уточнят ...2 штуки....не позднее весны 2025 года.
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29.01.2023 22:42 Ответить
Опять зрада у чурбанов неотесанных. Танки дают, санкции внезапно работают.
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29.01.2023 22:48 Ответить
Сильно тебе эти санкции помогли?
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30.01.2023 01:51 Ответить
А там уже и выборы у Байдена, не до Абрамсов будет...
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29.01.2023 22:48 Ответить
не будет у байдена выборов. пойдет на пенсию.
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30.01.2023 00:34 Ответить
У дебилов снова зрада. Правда они быстро забыли что США дали Абрамсы именно в первую очередь для того что бы запустить процесс, особенно у Шольца. Мол вот, даем, пакуйте свои Леопарды. Но зрада, сладкая зрада.....
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29.01.2023 22:58 Ответить
Ви заплутались тільки у граматиці чи у часі теж. "Дали абрамси"!? Хто дав? Пообіцяно one day без привїязки до дати. В Німеччині пройшли протести із вимогою надати леопарди. До чого тут США? Тим часом біля Білого дому проходить чергова акція за активізацію ленд-лізу. Вже 29й день.
А Байден спить.
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30.01.2023 00:41 Ответить
Пообіцяли дати як най швидше.
Абрамси до того що Шольц не хотів нічого давати поки США не дасть
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30.01.2023 00:47 Ответить
Як найшвидше-це чотири дні; завантажити в літаки і привезти. Від Байдена не буде як найшвидше. Зате Шольц, дивлячись на нього, теж може пообіцяти як нашвидше. Але після того, як видобудуть залізну руду, виготовлять метал, знайдуть виробника, знайдуть гроші у бюджеті, укладуть домовленність із виробником. І так далі.
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30.01.2023 00:54 Ответить
Вт трохи тупий. Це за три-чотири дні неможливо. І це розуміють всі, окрім зрадоботів і диванних експертів. Танк, це не автомат.
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30.01.2023 01:17 Ответить
Звичайно, коли хочуть, то встигають і за 4 дні, а коли ні, то пароплавом рік займе. Почитайте тут, а потім вже поговоримо хто тут тупий
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Nickel_Grass#:~:text=The%20U.S.%20support%20helped%2*******%20that%20Israel%20survived,Arab%20Republic%20of%20Egypt%20and%20Syrian%20Arab%20Republic.
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30.01.2023 03:08 Ответить
Якщо не поспішає Україна то чому мусять поспішати американці. Вони взагалі нічого не винні. Так що подякували і вперед.
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29.01.2023 23:02 Ответить
Шановний, я перепрошую, Україна не поспішає!?
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30.01.2023 00:50 Ответить
"Вони взагалі нічого не винні" - вам двійка по історії , власне США Британія і Франція мають перед нами борги починаючи з 1917 року - Польщі чогось допомогли а УНР і ЗУНР ні ( і їхня відмовка що УНР співпрацювала з Німечинною не канає - Італія на початку першої світової була в Тройному Союзі а тільки потім перейшла на сторону Антанти).
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30.01.2023 06:10 Ответить
Типово. Так само буде і з ATACMS та F16. Спочатку з помпою презентують, бідон виголосить промову, буде купа радісних статей та репортажів у ЗМІ, а потім... А потім тиша. Як з лендлізом.

А потім всім будуть казати, що це не на часі. А ще потім з'явиться ціла купа ікспердів, які російською мовою будуть пояснювати остаточно очманілому від обстрілів населенню, шо так і треба. Що краще варіанту і не вигадаєш. І взагалі - заваліть всі хлібала. Якщо америкосі так кажуть, то так і треба.
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29.01.2023 23:03 Ответить
Та вони й українською надриваються.
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29.01.2023 23:57 Ответить
Допустим, что с абрамсов сперва хотят стянуть какую-то обеднённую шкуру. Предположим, что это понятно. А какую шкуру собираются сдирать с F-16, прежде, чем начать их поставки.
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29.01.2023 23:03 Ответить
Таку щоб вони перетворилися на кукурузник
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30.01.2023 05:33 Ответить
Какой то маразм.
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29.01.2023 23:13 Ответить
От падли ! немає слів
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29.01.2023 23:17 Ответить
Когда когда чево чево🤣
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29.01.2023 23:25 Ответить
НЕПОНЯТНО ... танки без брони , из фанеры , и через год ............
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29.01.2023 23:44 Ответить
боюсь представить когда F 16 получим....
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29.01.2023 23:53 Ответить
Не в цьому році точно
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30.01.2023 00:53 Ответить
Навіть і не сподівайтеся. Інфа про них - хайп зеленомордих
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30.01.2023 05:31 Ответить
Не поспішайте так, "союзнички" і "дружки", у яких руки по плечі в крові українців.
Головне, пасталакати не забувайте. Це у вас добре виходить.
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29.01.2023 23:58 Ответить
Напевно будуть своїм ходом їхати ті абрамси.
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30.01.2023 00:21 Ответить
украинских газет никто не читает (может потому что их нет), зато стОит какому-то безвестному репортёру в WP пи*дануть какую-то херню на двести строк, как на другой стороне земного шара сейсмическая волна поднимает цунами на всём Украинском щите и Донецко-Днепровской впадине, и по всему форуму цензора проносится сель возмущенных комментов вперемежку с гугл-стенаниями и с обрывками stars&stripes.

Занятная картина инфильтрации кацапских нарративов из разного рода безымянных телег.
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30.01.2023 00:40 Ответить
Мда... Почитав оригінал і просто ще раз переконався у тому, наскільки вони оця вся бідонівська шобла огидна. Якщо дуже стисло, то основним противником передачі абрамсів Україні був мінстр оборони Остін. Так-так, той самий негр, з яким рєзніков так обожнює обійматися під час рамштайнів. Він був не просто проти, а КАТЕГОРИЧНО проти. І ось хитрий блінкєн вигадав геніальний план: ми ПООБІЦЯЄМО українцям абрамси, а потім зателефонуємо шольцу, повідомимо йому про це, а потім переконаємо його на цій підставі дати леопарди (так воно все потім і було). Насправжі ж, танки ніхто передавати і не збирався. І тут найцікавіше: їх - танки -треба ще замовити у виробника, бо танків без секретної броні зі збідненого урану у них зараз немає (або вони роблять вигляд, що немає). Робити їх будуть до кінця поточного року або навіть до початку наступного. Тобто, як кажуть у них, операція smoke and mirrors пройшла напрочуд вдало.
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30.01.2023 01:27 Ответить
Ця шобла однозначно винна в розв'язанні цієї війни. Ще в 2014.
Факт залишається фактом.

Цілий 2021 шобла перемовини вела й торги. Україна - один з пунктів. Але шобла - тупа, ница і ні на шо не здатна. Все провалила.

Нещодавно в москалів одне чучало, яке робить огляд преси, написало, що москалі були заявили, що готові повернутися до січневих (2022-го) домовленостей. Штати жодним чином не спростували цю заяву. І писака зробив висновок (логічний), що домовленості були. Ми поки про них не знаємо.

Всі ці мерзоти і не думали допомагати (не маю претензій лише до британців; в поляків свої інтереси, звичайно, ми - їхній щит, балтійці також розуміють нас, як ніхто), бо вони "вирішили" ("аналітика" - вогонь), що Україна не встоїть, більше того, здасться.

І тому у них ні танки не пораховані, ні решта озброєння. Чухаються, покидьки, а в нас щодня люди гинуть.

Якби цей "демократичний" Захід зі своїми "цінностями", про які він без упину тріщить, хотів перемоги, то війна скінчилася б вже давно.

Але гроші не пахнуть.
І "демократія" та "цінності" давно стали синонімами лицемірства.
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30.01.2023 02:10 Ответить
Аплодую стоячи.
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30.01.2023 02:21 Ответить
У нас на зберіганні є сотні іржавих танків які Зе влада не хоче модернізовувати,
тому запасний варіант ще є
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30.01.2023 13:07 Ответить
Тема захисту секретних технологій, наприклад, - "Велика Британія думає, як запобігти захопленню російськими окупантами підбитих Challenger 2, - The Sun" - https://censor.net/ua/n3396329 - це один із НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ, чому союзники не хочуть передавати Україні найновіші зразки зброї.

Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.

Однак про США - це інші причини. Тому що
Як варіант: США мають ВЕЛИКІ ЗАПАСИ СТАРИХ ТАНКІВ. Так, кожний з тих старих танків менш безпечний для наших захисників, взагалі без танків нашим набагато більш небезпечно, і ще велике питання, що краще: 31 шт. нових "Абрамс" чи 1000 шт. старих танків... І головне -
ЦЕ ЗНІМАЄ ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ СЕКРЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ і ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ НЕ ДЕСЯТКИ танків ЧЕРЕЗ БАГАТО МІСЯЦІВ (чи вже років?), А БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ТАНКІВ і В РАЗИ ШВИДШЕ! ...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї В 5-10 РАЗІВ МЕНШЕ, НІЖ НАМ ПОТРІБНО, і ЗАТЯГУЄ ЦЕЙ ПРОЦЕС ЯКОМОГА ДОВШЕ!
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30.01.2023 04:46 Ответить
- Нужны нам танки ОЧЕНЬ! И прямо вот СЕЙЧАС!!!

- У нас проблемы с этим, но мы думаем о вас...

- СКОРЕЙ! Здесь ЛЮДИ ГИБНУТ, ГОРИТ У НАС ДОНБАСС!
(Враг ОЧЕНЬ хочет, видимо, отнять из сланцев газ.)
...

- Решение здесь принято - порадуем мы вас:
примерно через ХХ месяцев (под Рождество/Новый год, как раз)
вам 31 штук танков новых "Абрамсов"
Джо Байден передаст.
...

"А точно ли?" - Вы скажете? -
"Про танки: - Что? - Когда?"
Но 100% что-то там
он точно передаст.
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30.01.2023 05:33 Ответить
...спасіба діду за пабіду?
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30.01.2023 06:06 Ответить
The Washington Post пише одне, а Wall Street Journal (наводиться в стрічці онлайн ВВС "Война в Украине", сьогодні о 4:01), приміром - інше.
Зокрема:
"Західні лідери побоюються, що час може грати на користь Росії. Тому за їх рішенням різко змінено тактику та значно збільшується військова допомога Києву"
Детальніше - за ссилюю.
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30.01.2023 06:24 Ответить
Может это "деза", чтоб был неожиданный сюрприз, когда враг не ожидает...
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30.01.2023 17:54 Ответить
Якщо з адміністрацією Байдена у нас великі проблеми (голова ЦРУ Бернс в січні 2023 знову таємно їздив до Києва і ще до Москви і пропонував Україні віддати загарбникам 20% території в обмін на припинення вогню... - це хіба адекватність? (ні.)),

то є інші країни з більш адекватним розумінням, наприклад, Борис Джонсон говорить дуже правильні тези, Німеччина теж розуміє, що до чого, але ще багато країн побоюються...

Думаю, треба працювати з Британією, Німеччиною, Францією в такому напрямку, що:
вам не потрібно чекати дозволу від адміністрації Байдена (в т.ч. від НАТО), тому що адміністрація Байдена ВЖЕ ДАЛА СВІЙ ДОЗВІЛ НА ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ БУДЬ-ЯКОЇ ЗБРОЇ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ОФІЦІЙНО ЗАЯВЛЯЛИ, ЩО "КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ, ЯКУ ДОПОМОГУ НАДАТИ УКРАЇНІ". - Отже, Україні треба посилатися ПОСТІЙНО на цю формулу в роботі з європейськими союзниками. Тому що коли допомога від них почне працювати, то Байден і Бернс просто зроблять вигляд, що "ми тут ні при чому, ми їм пояснювали, що не треба діяти надто радикально, але вони нас не послухали, тому і вийшло, як вийшло. (Соррі.)" Адже це є саме та улюблена формула Байдена: "Письмо получено, но сделать ничего нельзя." - тільки тепер уже у відповідь не Україні, а Росії.
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03.02.2023 04:30 Ответить
"І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь." (Тарас Шевченко)

Є ABC-аналіз, принцип якого:
20% зусиль (факторів) дають 80% результатів (A), решта 80% зусиль дає решту 20% результатів (B+C).

Для того, щоб 20% зусиль дали 80% результатів, ці зусилля НЕОБХІДНО (В ДОСТАТНІЙ МІРІ) вкласти у певні ФАКТОРИ. Як зрозумів Рене Декарт: якщо хтось біжить, але в помилковому напрямку, а хтось інший йде не дуже швидко, але у правильному напрямку, то цей другий скоріше досягне своєї цілі, аніж перший, хто, цілком ймовірно, взагалі не зможе її досягти.
Отже, щоб досягти ефекту (A), треба ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ (найбільш впливові або вирішальні) ФАКТОРИ. - Як це зробити? - ВІДПОВІДЬ-ТЕХНОЛОГІЮ на це запитання дає книга
"Стратегія голубого океану" (Рене Моборн та ін.).

ЯКІ УРОКИ ми можемо зробити з останнього року війни про те, які види зброї в яких співвідношеннях ставали вирішальним фактором ворожих успіхів або наших успіхів?
- Треба ВИРОБЛЯТИ САМОСТІЙНО І В ДОСТАТНІЙ КІЛЬКОСТІ 3-5 видів зброї, які є ВИРІШАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕМОГИ.
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03.02.2023 04:32 Ответить
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