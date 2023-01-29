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Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

павличко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Дмитрия Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Павлычко "будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов украинского национального движения. И конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!"

Как сообщалось, на 94-м году жизни скончался украинский поэт Дмитрий Павлычко, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
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Топ комментарии
+23
вова, давай без вот этих вот понтов патриотизма и глубокого знании истории Украины!
все ведь знают, что о существовании Павличко ты только сегодня узнал.....
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29.01.2023 22:53
+15
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29.01.2023 22:48
+12
Вічна пам'ять... Як і його доньці, українській патріотці, дуже талановитій письменниці, філологині та викладачці Соломії Павличко, яка несправедливо рано пішла з життя в результаті нещасного випадку 31 грудня 1999р. Скільки корисного могла б ще зробити ця людина.
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29.01.2023 22:54
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29.01.2023 22:48 Ответить
вова, давай без вот этих вот понтов патриотизма и глубокого знании истории Украины!
все ведь знают, что о существовании Павличко ты только сегодня узнал.....
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29.01.2023 22:53 Ответить
це я для зеленої ...
Два кольори
Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами,

Сорочку мати вишила мені

Червоними і чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне - то любов, а чорне - то журба.

Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне - то любов, а чорне - то журба.

Мені війнула в очі сивина,

Та я нічого не везу додому,

Лиш горточок старого полотна

І вишите моє життя на ньому.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне - то любов, а чорне - то журба.
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29.01.2023 23:04 Ответить
"по меняла"? А че там было в твоём сне о разейском флаге?
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30.01.2023 02:30 Ответить
да уж. ******* - не мешки ворочать. а с орфографическим словарем нужно было дружить.
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30.01.2023 03:03 Ответить
Вічна пам'ять... Як і його доньці, українській патріотці, дуже талановитій письменниці, філологині та викладачці Соломії Павличко, яка несправедливо рано пішла з життя в результаті нещасного випадку 31 грудня 1999р. Скільки корисного могла б ще зробити ця людина.
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29.01.2023 22:54 Ответить
написав *****, у телеграмі... это какой-то еманый писец, думает что его паства должна сидеть в коцапском фсб чате...
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29.01.2023 22:58 Ответить
В Декларации о независимости написано про внеблоковый статус Украины. Может внести изменения в нём, убрав пункт о "внеблоковости"?
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29.01.2023 23:01 Ответить
декларація про незалежність на відміну конституцii переробкам не підлягае.
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29.01.2023 23:05 Ответить
Після Декларації був Акт про незалежність. Отже вона залишається лише історичним документом і як перша сходинка до незалежности в новітній історії кінця минулого стріччя. А після Акту ми піднімалися сходинками вгору аж записали до Конституції про вступ до НАТО.
(а Декларація -- це як Будапештський меморандум.)
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29.01.2023 23:10 Ответить
женя. лучше давай поговорим о вонючей рассее. и о каком блоке идет речь?
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30.01.2023 02:34 Ответить
*****, я не помню еще такого долботятла, который находясь на таком посту, пишет в фсб телеграм... КАРЛ!
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29.01.2023 23:03 Ответить
Візьми мене, як арфу, поміж ноги,
І грай, і грай, та струни не порви,
Бо я прийшов з далекої дороги,
Подібний до згорілої трави.

Моя кохана, завтра я воскресну,
Ти ж нині невоскреслого кохай.
Я не поїду більше ні за Десну,
Я не подамся більше за Дунай.

Іронія долі - читаю вірші Павличка вже лише після його смерті. І то лише тому, що боневтік щось там протелеграмив.
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29.01.2023 23:06 Ответить
Із Чечні приходять домовини
Із Чечні приходять домовини -

Діти України, як вуглини,

Вгорнуті в російську корогву.

Плачте, матері, й копайте ями,

І хрести поставте над синами,

Що пішли вмирати за Москву.

Це за те нам кара із ганьбою,

Що не стали ми самі собою,

Що в законі ницого хахла -

На кривавій службі в свого ката -

Живемо і гинем, як бидлята,

Прагнучи лиш їдла й барахла!

Це за те нам кара, що Вітчизну

Ми приймали, наче даровизну -

Перстень із вельможної руки,

Що світили нам чужі клейноди,

І за них, а не за світ свободи,

Бились ми, захланні жебраки.

Триста літ із нас виймали душі

І гетьманів брали на катуші,

Жерла нас імперії вошва,

І за те, що стали ми рабами,

Віддали душі собори й храми,

Платить домовинами Москва.

Добре платить, бо й цього не варті

Слуги, що в андріївськім штандарті,

У кривавім попелі Чечні

З чорного розбою, із погрому

Повернулись крадькома додому,

До навік забутої рідні.

Плачте, матері, й копайте ями,

І хрести поставте над синами,

Що пішли вмирати за Москву,

За тупого, п'яного вандала,

І моліться, щоб не викидала

Їх земля в опівніч грозову.
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29.01.2023 23:10 Ответить
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29.01.2023 23:29 Ответить
Вічна пам"ять видатному поету і великому українцю-патріоту! Зі смертю таких людей уходить ціла епоха...
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29.01.2023 23:30 Ответить
Пуб-Лі-Цист @publeecist 1 ч
Я вже навіть не знаю якими словами коментувати цей еталон людського гнию, мразі та гнилі. Звичайні слова для цієї обзорщіци помади в Тік Струму вже закінчились А матюки всі які я знаю для цієї женщіни підараса я вже колись писав. Й да сьогодні у пєтухов пєрєвозбуждєніє на Луценко
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29.01.2023 23:39 Ответить
Депутат Заєць, не стрибайте по залу. (Іван Плющ, голова ВР на засіданні)
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29.01.2023 23:47 Ответить
Суверенітет порноактриси фільмів для дорослих? Ти ж так називав Україну.
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29.01.2023 23:43 Ответить
Був день, коли ніхто не плаче,
Був ясний день, як немовля.
Та я здригнувся так, неначе
Твоє ридання вчув здаля.

Я знаю - ти не заридала,
А в світі, що гуде й гримить,
Мене лиш пошепки назвала,
До себе кликнула в ту мить.
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30.01.2023 01:28 Ответить
 
 