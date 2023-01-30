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Мы не воюем с Россией и итальянских танков в Украине не будет, - глава МИД Таяни

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

антоніо,таяні

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Украине наступательное оружие – только оборонное.

Об этом он сказал в эфире Rai3, сообщает информагентство Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, потому что это позволит Киеву сесть за стол мирных переговоров", – сказал министр.

Он заявил, что Италия "работает на мир" и готова отправить "только оборонительное оружие".

Читайте: Европа может попросить Украину начать переговоры с РФ только если Россия прекратит боевые действия, - глава МИД Италии Таяни

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и итальянских танков в Украине не будет", – подчеркнул он.

Глава МИД Италии считает, что президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров.
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Топ комментарии
+45
та пішов ти нхй, Муссоліні недороблений
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29.01.2023 23:16
+26
А ***** тебе танки итальшка ******? Против кого ТЫ хочешь наступать??
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29.01.2023 23:16
+23
"Голос Африки должен быть услышан!"
https://twitter.com/i/status/1619795318815744003
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29.01.2023 23:21
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30.01.2023 10:37 Ответить
ВОТ И КОРРУПЦИОНЕР САМ ВЫЛЕЗ !)
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30.01.2023 10:23 Ответить
Ещё одно говно вылезло на этот раз итальянское.
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30.01.2023 10:26 Ответить
Двойник гнойник Берлускони зАсветилься. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
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30.01.2023 12:30 Ответить
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