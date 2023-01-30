Мы не воюем с Россией и итальянских танков в Украине не будет, - глава МИД Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Украине наступательное оружие – только оборонное.

Об этом он сказал в эфире Rai3, сообщает информагентство Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, потому что это позволит Киеву сесть за стол мирных переговоров", – сказал министр.

Он заявил, что Италия "работает на мир" и готова отправить "только оборонительное оружие".

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"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и итальянских танков в Украине не будет", – подчеркнул он.

Глава МИД Италии считает, что президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров.