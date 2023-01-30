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Поставка танков Украине создаст настоящие проблемы для Путина, - экскомандующий силами НАТО Ставридис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк

Решение ряда западных стран отправить танки в Украину создаст "реальные проблемы" для президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире радиостанции WABC сказал бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если вы объедините эти три типа танков и завезете их реальное количество в Украину, и я бы оценил, что к середине весны, скажем до конца марта, их будет по крайней мере 100, возможно даже 200, это создает реальные проблемы для Путина" , – сказал Ставридис.

Также читайте: Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

Американский адмирал в отставке отметил, что российские войска расположены вдоль фронта, который проходит на значительном рассотянии от России, это и дает преимущество Украине.

"Имеея эти танки, украинцы смогут их маскировать и использовать для того что бы прорвать российскую линию и разделить их на части, разорвать их логистическую цепочку и действительно уменьшить способность России продолжать то, что она хочет делать. Усилить наступательные операции", - сказал Ставридис. 

По его убеждению, передача танков стала "переломным моментом" и "очень важным военным шагом". 

Также читайте: Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

"Это так же плохой день для Кремля, поскольку он видит единство Запада...Все страны НАТО объеденились....Это сильный политический и дипломатический сигнал", - сказал Ставридис..
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Топ комментарии
+15
памятное фото выпускников на концерте Кобзона....
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30.01.2023 00:17
+11
Щоб ці кремлівські виб@ лядки поскоріше здохли -
цього хоче весь український народ !!
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30.01.2023 00:16
+10
швидке постачання..
а не в 2024 році...
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30.01.2023 00:07
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швидке постачання..
а не в 2024 році...
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30.01.2023 00:07 Ответить
Вже задрали. З кожної праски танки, танки.
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30.01.2023 00:09 Ответить
а танків пока... тільки з прасок.. нажаль...
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30.01.2023 00:11 Ответить
Так и якраз и швидке постачання.
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30.01.2023 01:14 Ответить
дай Боже !
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30.01.2023 10:29 Ответить
карлік це сама по собі проблема, тому одним танком чи ракетой менше чи більше це вже неважливо. Має значення тільки кількість та швидкість утилізації голів андрофагів та нанесення шкоди любих типів рускому миру.
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30.01.2023 00:09 Ответить
Ніхто танки без літаків і ракет давати не буде, бо без підтримки це немає сенсу. Так що як сцить путін, то від всього в комплекті.
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30.01.2023 00:41 Ответить
Одна ******ь, нет слов.
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30.01.2023 00:14 Ответить
Щоб ці кремлівські виб@ лядки поскоріше здохли -
цього хоче весь український народ !!
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30.01.2023 00:16 Ответить
памятное фото выпускников на концерте Кобзона....
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30.01.2023 00:17 Ответить
Що там, до речі, по Іловайську?

Який забій скота?
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30.01.2023 00:20 Ответить
Справжні проблеми у Ху Й ла почалися 24 лютого 2022!!!! Тепер думає чи це не страшний СОН.... А проснутися боїться! А прийдеться!!!!
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30.01.2023 00:22 Ответить
Західні танки у значущих кількостях будуть надходити у другій половині року. Єдине, що втішає, це то, що до цього часу надійдуть Т72і саме то що дійсно потрібно армії-снаряди та артилерія.
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30.01.2023 00:32 Ответить
Картина маслом @Kartinamaslom5 38 мин #UkraineRussianWar
Угледар. Нет у морпехов с дальних рубежей царства ***** "удАли" вагнеровских зэков. Не хотят за царя забрасывать мясом 100% лс. Остатки тихоокеанской кильки отброшены назад к реке.
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30.01.2023 00:35 Ответить
Украине в обозримом ближайшем будущем не дают столько танков, чтоб у московитов появились прям такие большие problem. Нажаль.
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30.01.2023 00:42 Ответить
Likely Ukraine will have also some problems.

Just small quantities of tanks here and there,

will probably lead those western tanks
being used in small numbers here and there,

thus them being used up in small clashes
here and there,

which then would result in
fortifying the current stalemate.
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30.01.2023 00:53 Ответить
До того часу, поки танки поставлять, ***** може й саме гигнути.
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30.01.2023 01:16 Ответить
шольц з макароном вже теж подумують, як створити Україні справжні проблеми з обіцяними танками.
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30.01.2023 01:28 Ответить
Все починалося так лірично... Але кошенята ростуть швидко.
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30.01.2023 03:51 Ответить
Багато балакали сіли і заплакали. Не уде ніяких танків. Вже ж перенесли їх на 24 рік. Старезні тешки знову звідкись витягнуть і рік ремонтувати ще треба.
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30.01.2023 05:23 Ответить
Ось що можна почути, якщо капітану Очевидність генерала дадуть
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30.01.2023 06:51 Ответить
Конечно создадут если прибудут в конце года (((
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30.01.2023 10:49 Ответить
 
 