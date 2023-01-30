Поставка танков Украине создаст настоящие проблемы для Путина, - экскомандующий силами НАТО Ставридис
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Решение ряда западных стран отправить танки в Украину создаст "реальные проблемы" для президента России Владимира Путина.
Об этом в эфире радиостанции WABC сказал бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если вы объедините эти три типа танков и завезете их реальное количество в Украину, и я бы оценил, что к середине весны, скажем до конца марта, их будет по крайней мере 100, возможно даже 200, это создает реальные проблемы для Путина" , – сказал Ставридис.
Американский адмирал в отставке отметил, что российские войска расположены вдоль фронта, который проходит на значительном рассотянии от России, это и дает преимущество Украине.
"Имеея эти танки, украинцы смогут их маскировать и использовать для того что бы прорвать российскую линию и разделить их на части, разорвать их логистическую цепочку и действительно уменьшить способность России продолжать то, что она хочет делать. Усилить наступательные операции", - сказал Ставридис.
По его убеждению, передача танков стала "переломным моментом" и "очень важным военным шагом".
"Это так же плохой день для Кремля, поскольку он видит единство Запада...Все страны НАТО объеденились....Это сильный политический и дипломатический сигнал", - сказал Ставридис..
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а не в 2024 році...
цього хоче весь український народ !!
Який забій скота?
Угледар. Нет у морпехов с дальних рубежей царства ***** "удАли" вагнеровских зэков. Не хотят за царя забрасывать мясом 100% лс. Остатки тихоокеанской кильки отброшены назад к реке.
Just small quantities of tanks here and there,
will probably lead those western tanks
being used in small numbers here and there,
thus them being used up in small clashes
here and there,
which then would result in
fortifying the current stalemate.