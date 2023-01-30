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За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 29 января, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 29 января стало известно об 1 жителе Донетчины, убитом россиянами, — в Красногоровке.

Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА 01
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