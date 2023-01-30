Общие боевые потери РФ с начала войны – около 126 650 человек, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 30 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 126 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 126 650 (+490) лиц ликвидировано,
танков - 3201 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,
артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,
РСЗО - 453 (+0) ед,
средства ПВО - 221 (+0) ед,
самолетов - 293 (+0) ед,
вертолетов - 284 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
крылатые ракеты - 796 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,
специальная техника - 199 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452