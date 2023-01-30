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армия РФ (15452) война (47211) Генштаб ВС (4352) уничтожение (3957) техника (1547) потери (3873)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 126 650 человек, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 30 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 126 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 126 650 (+490) лиц ликвидировано,

танков - 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,

РСЗО - 453 (+0) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,

специальная техника - 199 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 126 650 человек, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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пішло на затишшя?
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30.01.2023 08:29 Ответить
На війну як на війні
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30.01.2023 08:37 Ответить
12 одиниць техніки і 500 чумардосів. Слава ЗСУ!
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30.01.2023 08:33 Ответить
28.01.2023 18:29 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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30.01.2023 08:56 Ответить
Наступальний потенціал орків ізсцяк?
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30.01.2023 09:33 Ответить
Изсык!
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30.01.2023 12:47 Ответить
А роздолбаний потяг в Іловайську с технікою та чмоб'єм порахували? Чи до вчорашнього пішло?
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30.01.2023 11:18 Ответить
Не зупинятись! Слава ЗСУ! Знищувати потенціал орків!
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30.01.2023 15:47 Ответить
 
 