Общие боевые потери РФ с начала войны – около 126 650 человек, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 126 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 126 650 (+490) лиц ликвидировано,

танков - 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,

РСЗО - 453 (+0) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,

специальная техника - 199 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.