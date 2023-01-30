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Украина имеет амбициозный план по присоединению к ЕС в ближайшие два года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

шмигаль

Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза в течение следующих двух лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому Союзу в ближайшие два года. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал премьер.

Эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите, особенно по конкретным вопросам, таким как: соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановление действия пошлины на украинский экспорт еще на год; и "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Отмечается, что близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС намного более осторожны в этом вопросе.

Некоторые страны настаивают на том, что хотя будущее Украины в ЕС, но страны-претенденты должны отвечать определенным критериям, пишет Politico.

"Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основанный на заслугах", - сказал один из чиновников ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

Также читайте: Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба
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Топ комментарии
+10
мабуть тому останнім часом приймаються антиєвропейські закони , націлені на корупцію
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30.01.2023 09:06
+9
таких амбітних злодіїв Україна ще не бачила
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30.01.2023 09:10
+8
З великокрадунами у владі?
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30.01.2023 09:08
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Залєнскій пачєму ми не в НаТИ?
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30.01.2023 09:06 Ответить
Меркель и Саркози знает ответ на этот вопрос
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30.01.2023 09:18 Ответить
певно Ната нас не любіт
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30.01.2023 09:29 Ответить
мабуть тому останнім часом приймаються антиєвропейські закони , націлені на корупцію
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30.01.2023 09:06 Ответить
З великокрадунами у владі?
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30.01.2023 09:08 Ответить
Два-три, максимум 5 років. А потім ми будуватимемо вдень і вночі. Щось таке вже було.
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30.01.2023 09:09 Ответить
П"ятирічку за 2 роки -- це добре .
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30.01.2023 09:09 Ответить
Амбіції це не в Євросоюз, а в Євросоюз без корупції і без кацапських завгоспів.
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30.01.2023 09:10 Ответить
таких амбітних злодіїв Україна ще не бачила
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30.01.2023 09:10 Ответить
Але що б усе це мати, треба зовсім небагато: проголосувати за Зе,Б! на виборах)
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30.01.2023 09:11 Ответить
При этом яйца для Армии будут не по 17 гривен, а по 17 евро, да, Шмыгаль?
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30.01.2023 09:14 Ответить
починаючи з 2019 рокуУкраїна має амбітних "зелених брехунів " котрим мантри пише рашистське фсб для навішування на вуха "мудрого наріду"Накуй українські "зелені ненажерливі,фальшиві і злодійкуваті папуги"потрібні в ЄС?
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30.01.2023 09:17 Ответить
Крадіїї,зрадники ідіть у відставку!!!
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30.01.2023 09:18 Ответить
А зарплати точно будуть 4000 євро?
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30.01.2023 09:18 Ответить
в європі щоб мати зарплаут в 4000 євро требу бути дуже кваліфікованим спеціалістом,у нас думають,що коли ми будемо в ЄС кожна секретарка і бухгалтерка буде мати по 4000 євро зарплати,треба щось вміти робити щоб получатит такі гроші і щось з себе представляти
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30.01.2023 09:21 Ответить
І ціни на комуналку знизять?
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30.01.2023 09:20 Ответить
І ковбаса буде по 2,20😆
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30.01.2023 09:25 Ответить
У Европi куб газу коштує більше 30 гривень, вам ніхто нічого не винен, готуйтесь.
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30.01.2023 09:28 Ответить
Шмигло, в ЄС теж переслідують опозицію?
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30.01.2023 09:24 Ответить
До дупи ви приєднаєтесь з такими законами і корупцією.
Вже блювати хочеться від ваших самовпевнених, брехливих, нікчемних мордяк!
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30.01.2023 09:24 Ответить
ЄС це морковка перед носом у лохів.
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30.01.2023 09:38 Ответить
Ще один мародер виліз , в Зелуп зєлєнскіх кого не візьми або мародер або дегенерат якого ще не зловили на мародерстві.
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30.01.2023 09:37 Ответить
Хай люди згадають як весь 2013 рік януковці тринділи на всіх каналах про вступ до ЄС , зараз зелений клоун 🤡 та його прихвосні мародери- дегенерати кожен день лепечуть те саме.Нічого з цього не буде зелений віслюк просто навішує нашому розумному нарідові чергову локшину ну а 73 відсотки хавають, ні розруха ні кров ні зашквари зелених уйобків їх не зупинять.
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30.01.2023 09:42 Ответить
З яйцями Резнікова, судійським корпусом та правоохоронною системою то ДУЖО амбітний план!
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30.01.2023 09:49 Ответить
Якби не шмигалі у владі, в це можна було б повірити...
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30.01.2023 09:51 Ответить
Когда ******* нету о чем о начинается:Танки,ЕС,НАТО,хоть день без этого пустого ******* не могут?или боятся что их люди забудут:
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30.01.2023 09:57 Ответить
з початку від лайна зеленого треба від'єднатися.
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30.01.2023 09:57 Ответить
"Кокс" закончился, перешел на "план".
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30.01.2023 10:05 Ответить
шмигаль, що ти там куриш, поділися пляном...
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30.01.2023 10:19 Ответить
Головне завдання брехунів від "слуг" у запалі "не перейти межу" та не пообіцяти щось виконати ДО виборів!
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30.01.2023 10:34 Ответить
Шо опять?
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30.01.2023 10:55 Ответить
******* выгнать а Украину принять.
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30.01.2023 11:17 Ответить
Шмигаль оптимист, еще войне конца не видно, а он уже прогнозы делает, был уже один кто говорил что:"что я хочу щоб до зими вiйна закiнчилась", а она к сожалению всё ещё идёт.
В настоящее время кандидаты на членство в ЕС : Турция-с 1999 года, Сербия-с 2009 года, Черногория-с 2010 года, Албания-с 2014года, Украина-с 2022 года, Босния и Герцеговина-с 2022года, Молдавия-с 2022.
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30.01.2023 12:25 Ответить
 
 