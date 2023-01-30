Украина имеет амбициозный план по присоединению к ЕС в ближайшие два года, - Шмыгаль

Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза в течение следующих двух лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому Союзу в ближайшие два года. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал премьер.

Эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите, особенно по конкретным вопросам, таким как: соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановление действия пошлины на украинский экспорт еще на год; и "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Отмечается, что близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС намного более осторожны в этом вопросе.

Некоторые страны настаивают на том, что хотя будущее Украины в ЕС, но страны-претенденты должны отвечать определенным критериям, пишет Politico.

"Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основанный на заслугах", - сказал один из чиновников ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

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