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Противник обстреливает Херсонщину, в областном центре попали в жилые кварталы, порт, больницу и школу, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.
Как отмечается, Херсон армия РФ обстреляла 13 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.
"В прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести", - информируют в ОВА.
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а якщо вижено з криму, то вони зосередять військо біля наших кордонів і потім знову на нас нападуть. військо ворога має бути розбите!
бо в нас є деякі сердобольні, думають як війну виграти, шоб кацапських воєнних не вбити.
якщо він взяв зброю в руки і прийшов на територію чужої країни - то він фашистський окупант і підлягає знищенню!
Так як підлягають знищенню всі вбивці в країнах, в яких є смертна кара. Вчинив вбивство - ти підлягаєш знищенню!
А у нас: став окупантом - підлягаєш знищенню!
Думати треба було тоді, коли йшов в Україну!
всіх 300 000 кацапських окупантів потрібно знищити!