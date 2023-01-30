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Противник обстреливает Херсонщину, в областном центре попали в жилые кварталы, порт, больницу и школу, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

Как отмечается, Херсон армия РФ обстреляла 13 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.

"В прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести", - информируют в ОВА.

Смотрите: Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех. ФОТОрепортаж
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Ну так випустили тисячі ціленьких кацапів яких можна було знищувати пачками , от вони і дякують виродки. І не треба мені розказувати брєд що козломорді прикривалися мирними жителями тому всі цілі і вийшли. А якщо вони так до Києва будуть йти з цивільними в колонах, то що тоді?
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30.01.2023 09:20 Ответить
У вас є дані підтвердження, що іменно випустили чи усе таки Україна не мала достатньо сил,щоб тримати фронт в тисячі кілометрів. Якщо ви не вірите ЗСУ, то що ви робите тут. Херсон це не "випустили" орків,а Херсон це впустили орків. Апелюйте до зе
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30.01.2023 09:25 Ответить
зараз, якщо випустимо кацапів з запорізької і херсонської області, то вони зосередяться в криму, і не будуть нам давати в крим зайти.

а якщо вижено з криму, то вони зосередять військо біля наших кордонів і потім знову на нас нападуть. військо ворога має бути розбите!

бо в нас є деякі сердобольні, думають як війну виграти, шоб кацапських воєнних не вбити.

якщо він взяв зброю в руки і прийшов на територію чужої країни - то він фашистський окупант і підлягає знищенню!

Так як підлягають знищенню всі вбивці в країнах, в яких є смертна кара. Вчинив вбивство - ти підлягаєш знищенню!

А у нас: став окупантом - підлягаєш знищенню!

Думати треба було тоді, коли йшов в Україну!

всіх 300 000 кацапських окупантів потрібно знищити!
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30.01.2023 09:55 Ответить
Вони шо, рішили з Херсона зробить те, шо з Маріуполя?
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30.01.2023 09:42 Ответить
 
 