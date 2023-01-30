Задача Украины – системное ослабление РФ. Для этого нужно идти в НАТО и ЕС, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Буданов отвечал на вопрос, каким видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - заявил глава ГУР МО.

По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".

"Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", - подытожил он.

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