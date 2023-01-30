Задача Украины – системное ослабление РФ. Для этого нужно идти в НАТО и ЕС, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.
Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Буданов отвечал на вопрос, каким видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс".
"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - заявил глава ГУР МО.
По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.
"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные", - подчеркнул глава ГУР МО.
Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".
"Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", - подытожил он.
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Тепер Буданов. Роздає інтервю. Арестович 2-0.
Глава разведки США регулярно віступает с различніми заявлениями.
почему буданову нельзя?
Директор Национальной разведки США Хэйнс заявила о ...
5 дек. 2022 г. - Директор Национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила о возможном начале контрнаступления украинской армии предстоящей весной.
Директорка національної розвідки США - це урядова адміністративна роль, вона очолює розгалужена спільноту більш ніж десятка розвідувальних агенцій, наглядає за їх бюджетними видатками і т.д.
что не так?
финансы в офшорах не "у нас" а у крупного бизнеса.
Бюджет Украины сократился ВДВОЕ. вторую половину финансирует Европа и США.
думающей у нас нет не только элиты, но и у простого нарида с этим плохо.
короче у вас не коммент а набор отрывочных фраз.