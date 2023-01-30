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Задача Украины – системное ослабление РФ. Для этого нужно идти в НАТО и ЕС, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Буданов отвечал на вопрос, каким видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - заявил глава ГУР МО.

По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".

"Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разгромим "великую и непобедимую" армию России, как Давид победил Голиафа, - Буданов
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Топ комментарии
+20
Очередний віслюк від клоуна 🤡 виліз з своєю тупою заявою про ЄС і та і тд.тре розуміти що буданов клінічний ідіот , як усі в команді Зевилупка. ,Не дуже мене здивує якщо виясниться що буданов якимось чином свівпрсцює з кацапами.Дуже багато буданова - ідіота в інфопросторі.Замість робити роботу цей клоун 🤡 від розвідки махає язиком як і Зевіслюк.
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30.01.2023 10:00
+14
Йому більше нема чим займатися як тільки на право та наліво інтерв'ю роздавати. Ти начальник розвідки чи балабол. Ні в одній країні світу я не зустрічав щоб чинний начальник розвідки постійно спілкувався з журналістами, тим паче під час війни. Є така професія артист розмовного жанру. Отйому саме туди на сцену 95 кварталу.
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30.01.2023 10:03
+11
Перед ним був Бурба . У Бурби був Швед з хлопцями. І не стало ворогів Гіві, Моторолла та інші.
Тепер Буданов. Роздає інтервю. Арестович 2-0.
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30.01.2023 10:06
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Очередний віслюк від клоуна 🤡 виліз з своєю тупою заявою про ЄС і та і тд.тре розуміти що буданов клінічний ідіот , як усі в команді Зевилупка. ,Не дуже мене здивує якщо виясниться що буданов якимось чином свівпрсцює з кацапами.Дуже багато буданова - ідіота в інфопросторі.Замість робити роботу цей клоун 🤡 від розвідки махає язиком як і Зевіслюк.
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30.01.2023 10:00 Ответить
Про Василя Бурбу мало, хто знав поки Зермаки не влаштували "вагнергейт" і звільнили його з посади керівника ГУР.
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30.01.2023 10:50 Ответить
Для цього потрібно реально мати уряд, а не 95 квартал ,сильну розвідку, а не тік токерів і сильну Армію. Знову ідея в Європу без змін і доповнень
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30.01.2023 10:03 Ответить
Цей Буданов блогер, це вже, майже всім відомо. Але ж куди подівся самий молодий генерал, очільник ГУР МО?
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30.01.2023 10:27 Ответить
Йому більше нема чим займатися як тільки на право та наліво інтерв'ю роздавати. Ти начальник розвідки чи балабол. Ні в одній країні світу я не зустрічав щоб чинний начальник розвідки постійно спілкувався з журналістами, тим паче під час війни. Є така професія артист розмовного жанру. Отйому саме туди на сцену 95 кварталу.
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30.01.2023 10:03 Ответить
Перед ним був Бурба . У Бурби був Швед з хлопцями. І не стало ворогів Гіві, Моторолла та інші.
Тепер Буданов. Роздає інтервю. Арестович 2-0.
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30.01.2023 10:06 Ответить
Про НАТО навіть не смішно.., довгострокова канитель-ні про шо, якщо мова про 10 і більше років..Тим паче, в країні-війна, про які вступи..Треба було в НАТО 30 років тому проситися.., а не..
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30.01.2023 10:07 Ответить
Який процент населення підтримував вступ до НАТИ 30 років тому?
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30.01.2023 10:10 Ответить
Коли на вступ України до НАТО погодяться: Угорщина, Німеччина, Франція, Італія?
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30.01.2023 10:32 Ответить
Потрібно було провести референдум про вступ до НАТИ, а 30 років тому підтримували вступ лише 20%.
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30.01.2023 10:36 Ответить
Це не відповідь на питання! А результати українського референдуму не є обов'язковими до виконання зазначеними країнами!
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30.01.2023 10:41 Ответить
Поки мовчать(або з написаного читають) - здаються розумними.
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30.01.2023 10:13 Ответить
з такими цінами на харчі,як в Українській армії від "зеленогоМО"НАТО збанкротує за рік часу
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30.01.2023 10:15 Ответить
А вот и утренний конферанс от шпрехшталмейстера цирка.
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30.01.2023 10:17 Ответить
сегодня у нас шо, Буданов День?
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30.01.2023 10:18 Ответить
Він колись своєю безпосередньою роботою займається?
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30.01.2023 10:18 Ответить
Да.Когда не развлекается с Гогилашвили.У них-медовый месяц затянулся.Прошу отнестись с пониманием.
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30.01.2023 10:48 Ответить
Цей шапітолій треба буде негайно прибирати після війни.
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30.01.2023 10:19 Ответить
что он неправильно сказал? конкретно.
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30.01.2023 10:28 Ответить
Суть не в тому, що він каже. Суть в тому, що він головний розвідник країни. Його взагалі не має бути в медіа, від слова зовсім.
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30.01.2023 10:42 Ответить
я не сторонница ни Зели ни Буданова лично. но в данном случае ві не праві.
Глава разведки США регулярно віступает с различніми заявлениями.
почему буданову нельзя?

Директор Национальной разведки США Хэйнс заявила о ...

5 дек. 2022 г. - Директор Национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила о возможном начале контрнаступления украинской армии предстоящей весной.
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30.01.2023 11:39 Ответить
Хейнс не є головою воєнної розвідки США. Вам спецзавдання знайти - хто головний воєнний розвідник США і що з його заяв потрапляє в пресу?

Директорка національної розвідки США - це урядова адміністративна роль, вона очолює розгалужена спільноту більш ніж десятка розвідувальних агенцій, наглядає за їх бюджетними видатками і т.д.
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31.01.2023 01:31 Ответить
Когда люди с куплеными дипломами,докторскими званиями ,чинами и ворованными деньгами говорят что мы идем в ЕС То задумываешься,или они соскучились по зоне или лапшу вешают
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30.01.2023 10:25 Ответить
для этого нужна серьезная дипломатическая работа. а не "ливерные колбаски" и "ой да зачем нам эта африка"
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30.01.2023 10:26 Ответить
когда начинает говорить булбыданов-гогилашвили, создается впечатление, что он не военный разведчик, а разсветчик-придорожник низкого пошиба с низкой ценой... хотя, да... дурь человеческая познается по словам его...
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30.01.2023 10:36 Ответить
Хлях до ЄС та НАТО Україна розпочала ще з 2014 року Забули? Навіть до конституції внесли зміни Це як прийшли клоуни то не треба їм не ЄС ні НАТО ні МВФ Тепер знов треба Мабуть погано без бабла
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30.01.2023 10:51 Ответить
Достатньо в НАТО і не послаблювати, а перемагати! зе-клоун почав белькотіти словами заходу.
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30.01.2023 10:54 Ответить
НАТО и Запад - это практически синонимы. у вас когнитивный диссонанс.
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30.01.2023 11:40 Ответить
мадяри теж НАТО, але нах такі союзники.
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30.01.2023 12:16 Ответить
Шановний Буданов, займайтеся своєю справою. Завдання України це стати цвітущою державою, а нє приманкою для ослабления росії. У нас немає ресурсів, навіть кількісно людських, у нас немає зброї, у нас немає думоючої на перед еліти, у нас немає навіть фінансових ресурсів ( бо всі в офшорах) , про що ви балакаєте ???!!
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30.01.2023 11:14 Ответить
он дает интервью польской газете. Читателям-полякам будет приятно и ВАЖНО знать,что Украина хочет быть в ЕС и в НАТО и видит свое будущее в этих организациях.
что не так?
финансы в офшорах не "у нас" а у крупного бизнеса.
Бюджет Украины сократился ВДВОЕ. вторую половину финансирует Европа и США.
думающей у нас нет не только элиты, но и у простого нарида с этим плохо.
короче у вас не коммент а набор отрывочных фраз.
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30.01.2023 11:42 Ответить
A mozhe vzhe treba po4aty s4os' robyty, a ne bazikaty !!!
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30.01.2023 11:46 Ответить
Буданов як завжди щось базікає що не зв'язується з тим що говорить шмаркля.
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30.01.2023 12:38 Ответить
На данном этапе бд архиважно для ГУР вскрывать группировки россияк и определять вероятное направление их главного удара...Главный разведчик со товарищами обязан погрузиться в разведдонесения от всех родов войск, включая агентуру, беспрерывно анализируя текущую обстановку в стане врага..Но руководителю ГУР,за частой раздачей интервью СМИ, просто некогда выполнять свои функциональные обязанности..
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30.01.2023 15:34 Ответить
Хто знає, що як Буданову поставили задачу стати медіа-персонажем чи інтегруватися як агент в ЄС і НАТО, от він цю задачу і виконує.
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31.01.2023 01:37 Ответить
 
 