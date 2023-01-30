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Для защиты от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине нужны комплексы SAMP/T и Patriot, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Усилить защиту от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине помогут комплексы SAMP/T и Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также доступным России иранским баллистическим ракетам", - сказал он.

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Іран має ракети балістичні а Україна ні..... як так виходить?!
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30.01.2023 10:15 Ответить
Зате у нас асфальтовані і освітлені дороги.
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30.01.2023 10:18 Ответить
Свого не створювали, а тепер смажений півень дзьобнув у сраку.
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30.01.2023 10:17 Ответить
Потрібні. Але їх немає. І не буде ще довго. Цікаво, от як оці всі союзнички можуть пояснити той факт, що у нас вже півкраїни у руїнах, а вони лише зараз почали щось давати. Не ВЖЕ дали, а саме ПОЧАЛИ давати.
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30.01.2023 11:10 Ответить
"Аеродінамічні" ракети ?!? Це щось новеньке.
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30.01.2023 11:18 Ответить
Вобще то , больше нужны истребители, чтобы дежурили в воздухе ,3,8 маха это не шутки .
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30.01.2023 11:22 Ответить
Куда проще уничтожить средства запуска у кацапов, а также людей, кто в этом участвует. Проще и дешевле. Если 1 противоракета стоит 5 млн долларов, то на эти 5 млн долларов можно нанять минимум 25 наемников на России (случайной вербовкой, оплата после видеоподтверждения работы), которые убьют ударом топора в затылок ракетчиков, инженеров и может даже летчиков, личные данных которых уже слиты и можно просто подкараулить у жены или дочери. У кацапов все держится на соплях, на 45-60 летних мужичках, еще имеющих образование. Все молодые до 30 лет ничего не умеют в плане работы на таких военных заводах. Убей руководителей и все, дело сделано. Тем более, на России очень много людей жаждет заработать 200 тысяч зеленых бумажек за пару ударов топором и затем бегство в другой город и выезд за рубеж своими тайными тропами, возможностей куча просто.
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30.01.2023 13:22 Ответить
 
 