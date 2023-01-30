Для защиты от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине нужны комплексы SAMP/T и Patriot, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Усилить защиту от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине помогут комплексы SAMP/T и Patriot.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также доступным России иранским баллистическим ракетам", - сказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych b6f1d6b2
показать весь комментарий30.01.2023 10:15 Ответить Мне нравится 9
5 копійок
показать весь комментарий30.01.2023 10:18 Ответить Мне нравится 8
5 копійок
показать весь комментарий30.01.2023 10:17 Ответить Мне нравится 5
✘
Randall Flag da70119e
показать весь комментарий30.01.2023 11:10 Ответить Мне нравится 0
Алексей Карпенко 65f402b1
показать весь комментарий30.01.2023 11:18 Ответить Мне нравится 0
Yakov Nemo
показать весь комментарий30.01.2023 11:22 Ответить Мне нравится 0
Vladko 50abb453
показать весь комментарий30.01.2023 13:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...