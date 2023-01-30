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Россияне вблизи оккупированного Мариуполя готовят войска и технику для атак на Угледар, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики вблизи оккупированного Мариуполя собирают войска и технику. По словам самих оккупантов, готовят подразделения для атаки на Угледар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За выходные вновь возросло количество прибывших мобилизованных из России. В частности в с. БКоса и в села на севере от Мариуполя (на границе Мариупольского и Волновахского районов). Ориентировочно общее количество до 4 тысяч. Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке с Луганской области к северу от Мариуполя.

По словам самих оккупантов на месте – готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", - пояснил он.

Также читайте: Оккупанты снова спекулируют на теме сорванной эвакуации мариупольцев, - Андрющенко
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где ставки принимают? в BetBoom или Лиге Ставок?
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30.01.2023 10:40 Ответить
ну, просто мне показалось, что вы оттуда информацию черпаете. Кстати, прогнозами 1ХBet не пользуйтесь - они уже банкроты.
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30.01.2023 10:51 Ответить
Якщо нам поки що не надають далекобійні ATACMS, то ж треба наполегливо вимигати хоч б касетні **********. Ми жа бачили, як такі начебто касетні снаряди дуже ефективно нищили ворога під Бахмутом. До того ж росіяни нещадно обстрілють такими снарядами наші мирні міста. То ж нам швидко можуть підігнати такі снаряди і вони перемелють ці війська, в в нас вже вдалий досвід їх використання
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30.01.2023 10:49 Ответить
Vvalit' po nyx , a ne 4ekayte !!!
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30.01.2023 11:41 Ответить
Не дають Абрамси, бо там купа труднощів: екіпажі, обслуговування, ремонт. Ок.

Але чому не дають більше Хамерсів? Невже додаткові 15-20 Хамерсів непосильна ноша для американської армії?
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30.01.2023 12:14 Ответить
 
 