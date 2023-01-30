Россияне вблизи оккупированного Мариуполя готовят войска и технику для атак на Угледар, - Андрющенко

Российские захватчики вблизи оккупированного Мариуполя собирают войска и технику. По словам самих оккупантов, готовят подразделения для атаки на Угледар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За выходные вновь возросло количество прибывших мобилизованных из России. В частности в с. БКоса и в села на севере от Мариуполя (на границе Мариупольского и Волновахского районов). Ориентировочно общее количество до 4 тысяч. Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке с Луганской области к северу от Мариуполя.

По словам самих оккупантов на месте – готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", - пояснил он.

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