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Бойцы 116-й бригады ТРО жалуются на ненадлежащее обеспечение: Глава Полтавской ОВА Лунин заявил, что это не его уровень ответственности и анонсировал кадровые изменения в командовании

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лунін

Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин комментировал сложившуюся вокруг 116-й бригады территориальной обороны ситуацию и призвал СМИ не акцентировать внимание на этой теме и не играть на руку врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Kolo News".

Издание отмечает, что соцсетями активно ходят обращения бойцов из Полтавщины и их родных, где сообщают о ненадлежащем обеспечении и военной подготовке бойцов 116-й бригады территориальной обороны, которые сейчас воюют вблизи Бахмута и Соледара.

Лунин отметил, что обеспечение 116 бригады всегда было для руководства ОВА в приоритете. Кроме того, волонтеры и ответственный бизнес почти еженедельно передают помощь на эти направления.

"Не скрою, ситуация там сложная, но ребята держатся, выполняют свои задачи и бьют врага. Что касается помощи, 116-я бригада территориальной обороны и в прошлом году была в приоритете: туда предоставляли все, начиная с автомобилей и заканчивая квадрокоптерами, рациями, одеждой и обувью. Кроме того, мы с работниками ОГА за свой счет покупаем и передаем вещи на Восток", - отметил глава обладминистрации.

Лунин подчеркнул, что это не его уровень ответственности – давать оценку действиям военных. Начальники районных военных администраций почти каждый день общаются с родными военных. Такие встречи уже прошли в Лубнах, Кременчуге, Миргороде и Полтаве.

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"В бригаде большое количество людей. Действительно, там есть и ранения, и потери, поэтому мы понимаем семьи и готовы работать с этим. Мы привлекаем к этому общению оставшихся здесь военных руководителей, чтобы они могли передавать достоверную информацию", - добавил он.

Глава ОВА отметил, что не может дать оценку касательно подготовки военных и их морально-психологического состояния и нужно обращаться к военному командованию по этому вопросу.

"Если мы сейчас будем выводить Вооруженные силы по тем или иным направлениям, кто тогда будет защищать Родину? Вы же понимаете, какое количество военных находится в этих направлениях? Поэтому нужно дождаться возвращения бойцов и уже потом обращаться, согласно уставу, все выяснять. А сейчас это только помогает врагу. Поэтому не играйте ему на руку", - подчеркнул Лунин.

По словам главы областной военной администрации, СБУ утверждает, что во многих случаях такие обращения в соцсетях – это дело рук врага, и очень похоже, что кто-то искусственно акцентирует внимание на этой ситуации.

Лунин предлагает отдать на рассмотрение этот вопрос стражам порядка, военным и контрразведке, которые дадут справедливую правовую оценку этим событиям. Он также анонсировал в ближайшее время кадровые изменения в командовании 116 бригады теробороны.

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Топ комментарии
+30
Та й не дивно - при владі одні крадії і зрадники, якщо волонтери чи народ не допоможе, то й надіятись на когось нема чого.
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30.01.2023 10:51
+29
На руку ворогу грає той, хто не забезпечує 116-ту бригаду.
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30.01.2023 10:57
+25
Зелені мародери розікрали а тепер волають що той хто їх зловив за руку грає на руку ворогові.Ні зелені ******** це ви не тільки граєте на руку ворогові ви і є вороги такі самі як кацапи.Ваш єрмак і його порноактриса зєлєнскій є відкритими агентами кацапів.
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30.01.2023 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Та й не дивно - при владі одні крадії і зрадники, якщо волонтери чи народ не допоможе, то й надіятись на когось нема чого.
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30.01.2023 10:51 Ответить
Це не новина, бо це уже було тиждень назад. Не думаю що має правдиву платформу.
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30.01.2023 10:58 Ответить
На руку ворогу грає той, хто не забезпечує 116-ту бригаду.
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30.01.2023 10:57 Ответить
Але ж для влади всі хто не розказує про рожевих поні - зрадники і іпсо
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30.01.2023 11:58 Ответить
Зелені мародери розікрали а тепер волають що той хто їх зловив за руку грає на руку ворогові.Ні зелені ******** це ви не тільки граєте на руку ворогові ви і є вороги такі самі як кацапи.Ваш єрмак і його порноактриса зєлєнскій є відкритими агентами кацапів.
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30.01.2023 10:59 Ответить
через те що ідею ТРО спаскудили і перетворили їх на недоЗСУ цей рід військ став як сироти при батьках що про них забувають.

зарплата в ЗСУ повинна стимулювати вільно переходити з ТРО в ЗСУ але ТРО не повинно воювати за межами своєї области.

зараз війна і нестача людей, тому ніхто мене не слухатиме.

але, може хоч після війни почнуть слухати.

тим більше що не я один це кажу, генерал кривонос теж про це каже.
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30.01.2023 10:59 Ответить
Хто піднімає про проблеми неналежного забезпечення військових - той агент кремля, так виходить?
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30.01.2023 11:05 Ответить
розформувати і все буде ок, скиглики поїдуть додому голосувати за зеленого чи коломойського.
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30.01.2023 11:05 Ответить
Тільки вони, весь час ЗП получали, і їх все влаштовувало, і забезпечення, і підготовка. Тільки до справи дійшло, можна дезертувати.
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30.01.2023 11:15 Ответить
Светлана Конь ec23328a

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 26.01.2023

Пригожинська ботня діалог влаштувала. Чи пригожинська а з подляківською?
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30.01.2023 11:27 Ответить
Gen Bate 7a8774ab

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 14.01.2023
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30.01.2023 11:20 Ответить
А Рєзніков доповідає шо всьо путьом.
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30.01.2023 11:06 Ответить
проблема тільки одна - не для всих війна як війна,для когось війна як вікно великих можливостей вирішення особистих матеріальних проблем.відтіля й всі проблеми.
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30.01.2023 11:14 Ответить
Ось цей чоловічок вже й ворогів знайшов.
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30.01.2023 11:18 Ответить
...дело не его,а морду отожрал с чего...
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30.01.2023 11:19 Ответить
головне крикнути гучніше "не грайте на руку ворогу" і красти далі, пхати ***, займатись своїми особистими справами
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30.01.2023 11:26 Ответить
Что опять все украли ?
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30.01.2023 11:33 Ответить
Гнида цей лунін. Спочатку пообіцяв людям розібратись з командуванням, а потім заспівав про ІПСО. Там ще є відео, де той командир знаходиться на полі бою у Полтаві та насилу залазить у свій Лехус. Ще й жінок дверима **********. Самі провокуєте скандали своїми недолугими діями.
Невдалося зам"яти, то завжди кричите за ІПСО, фейк, маніпуляцію, як Резнік з Маляршою заповіли. Бо ваших діточок там нема!

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30.01.2023 11:39 Ответить
На Цензорі цього немає , але на іншому ресурсі є пряма мова Луніна , про те що офіцери штабу бригади ТРО які знаходяться в Полтаві ( !!!!????) повинні більше спілкуватися з родинами бійців щоб розрядити ситуацію .
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30.01.2023 11:47 Ответить
ТРО сражается батальонами и ротами, на какой х@й тот штаб бригады на фронте?) Вот и я так думаю.
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30.01.2023 13:25 Ответить
Действительно, нах бригаде нужен штаб. При современном уровне развития связи можно командовать онлайн хоть из Монако, правда?
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30.01.2023 14:02 Ответить
Читайте внимательнее. Штаб на фронте.Правда в том, что один батальон в Бахмуте,другой под Кременной,третий в Авдеевке( широко распространенная с ТРО практика) и прикомандированы к мехбригадам.
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30.01.2023 20:33 Ответить
Я читаю внимательно - "... на какой х@й тот штаб бригады на фронте?)"
А то, что штаб на фронте я знаю -https://poltava.to/news/69757/
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30.01.2023 20:46 Ответить
Лунін ще те лайно !
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30.01.2023 12:27 Ответить
підар,ти лунін! чому мамай не сидить? йди на передову і розпочинай воювати,а не рожу від'їв,та з бабушками воюєш!
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30.01.2023 12:36 Ответить
«Бенені слуги»посадять «за беніне майбутнє»?
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30.01.2023 13:00 Ответить
знову "вороже іпсо"?
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30.01.2023 13:47 Ответить
Страна UA, известная газетенка - Родственники военных под Бахмутом заявляют о высоких потерях и требуют их отвода. Видео.https://strana.today/news/423297-rodstvenniki-bojtsov-116-j-brihady-tro-poltavy-trebujut-vernut-ikh-na-mesto-dislokatsii.html
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30.01.2023 14:05 Ответить
Так и не понял - кто виноват и что делать? Только что кругом враги...
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30.01.2023 14:16 Ответить
 
 