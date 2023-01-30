Бойцы 116-й бригады ТРО жалуются на ненадлежащее обеспечение: Глава Полтавской ОВА Лунин заявил, что это не его уровень ответственности и анонсировал кадровые изменения в командовании
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Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин комментировал сложившуюся вокруг 116-й бригады территориальной обороны ситуацию и призвал СМИ не акцентировать внимание на этой теме и не играть на руку врагу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Kolo News".
Издание отмечает, что соцсетями активно ходят обращения бойцов из Полтавщины и их родных, где сообщают о ненадлежащем обеспечении и военной подготовке бойцов 116-й бригады территориальной обороны, которые сейчас воюют вблизи Бахмута и Соледара.
Лунин отметил, что обеспечение 116 бригады всегда было для руководства ОВА в приоритете. Кроме того, волонтеры и ответственный бизнес почти еженедельно передают помощь на эти направления.
"Не скрою, ситуация там сложная, но ребята держатся, выполняют свои задачи и бьют врага. Что касается помощи, 116-я бригада территориальной обороны и в прошлом году была в приоритете: туда предоставляли все, начиная с автомобилей и заканчивая квадрокоптерами, рациями, одеждой и обувью. Кроме того, мы с работниками ОГА за свой счет покупаем и передаем вещи на Восток", - отметил глава обладминистрации.
Лунин подчеркнул, что это не его уровень ответственности – давать оценку действиям военных. Начальники районных военных администраций почти каждый день общаются с родными военных. Такие встречи уже прошли в Лубнах, Кременчуге, Миргороде и Полтаве.
"В бригаде большое количество людей. Действительно, там есть и ранения, и потери, поэтому мы понимаем семьи и готовы работать с этим. Мы привлекаем к этому общению оставшихся здесь военных руководителей, чтобы они могли передавать достоверную информацию", - добавил он.
Глава ОВА отметил, что не может дать оценку касательно подготовки военных и их морально-психологического состояния и нужно обращаться к военному командованию по этому вопросу.
"Если мы сейчас будем выводить Вооруженные силы по тем или иным направлениям, кто тогда будет защищать Родину? Вы же понимаете, какое количество военных находится в этих направлениях? Поэтому нужно дождаться возвращения бойцов и уже потом обращаться, согласно уставу, все выяснять. А сейчас это только помогает врагу. Поэтому не играйте ему на руку", - подчеркнул Лунин.
По словам главы областной военной администрации, СБУ утверждает, что во многих случаях такие обращения в соцсетях – это дело рук врага, и очень похоже, что кто-то искусственно акцентирует внимание на этой ситуации.
Лунин предлагает отдать на рассмотрение этот вопрос стражам порядка, военным и контрразведке, которые дадут справедливую правовую оценку этим событиям. Он также анонсировал в ближайшее время кадровые изменения в командовании 116 бригады теробороны.
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зарплата в ЗСУ повинна стимулювати вільно переходити з ТРО в ЗСУ але ТРО не повинно воювати за межами своєї области.
зараз війна і нестача людей, тому ніхто мене не слухатиме.
але, може хоч після війни почнуть слухати.
тим більше що не я один це кажу, генерал кривонос теж про це каже.
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Пригожинська ботня діалог влаштувала. Чи пригожинська а з подляківською?
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полі боюу Полтаві та насилу залазить у свій Лехус. Ще й жінок дверима **********. Самі провокуєте скандали своїми недолугими діями.
Невдалося зам"яти, то завжди кричите за ІПСО, фейк, маніпуляцію, як Резнік з Маляршою заповіли. Бо ваших діточок там нема!
А то, что штаб на фронте я знаю -https://poltava.to/news/69757/