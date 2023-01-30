Послы G7 и ЕС ожидают от Украины возобновления е-декларирования и утверждения антикоррупционной программы

Послы G7 и Европейского Союза ожидают возобновления электронного декларирования и утверждения Государственной антикоррупционной программы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, об этом заявил Глава НАПК Александр Новиков во время встречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза в резиденции Посла Японии в Украине.

"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ДАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в сферах, наиболее пораженных коррупцией. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институций в Украине, а также внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – отметил Новиков.

Кроме того, сообщается, что НАПК рассчитывает на утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы (ДАП) на 2023–2025 годы в Кабинете Министров Украины в ближайшие дни.

Также Новиков обсудил с послами G7 о необходимости возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности политических партий.

"Восстановление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события в нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов. Пока законопроект о возобновлении электронного декларирования ожидает рассмотрения и принятия в Верховной Раде еще с осени прошлого года", - добавил он.

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Новиков поблагодарил представителей стран G7 за всестороннюю поддержку Украины и еще раз подчеркнул, что наше государство имеет в своем арсенале все необходимые инструменты для обеспечения прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и получения помощи от партнеров. Поэтому НАПК ожидает скорейшей поддержки со стороны Кабинета Министров Украины и Верховной Рады в этих вопросах.

В свою очередь, послы стран G7 и ЕС выразили свою четкую поддержку скорейшему принятию ДАП и восстановлению инструментов предотвращения коррупции (электронное декларирование и финансовая отчетность политических партий).

Так, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил: "Принятие ДАП станет отличным результатом, который можно будет презентовать во время Саммита Украина – ЕС".

Послы стран G7 и ЕС пообещали продолжать поддержку антикоррупционных реформ, независимости антикоррупционных органов Украины, а также призвали к принятию всех необходимых шагов для обеспечения эффективного и прозрачного процесса получения международной помощи во время восстановления Украины, в частности, обеспечения надлежащей системы комплаенса у исполнителей проектов по восстановлению.

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