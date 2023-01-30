Послы G7 и ЕС ожидают от Украины возобновления е-декларирования и утверждения антикоррупционной программы
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Послы G7 и Европейского Союза ожидают возобновления электронного декларирования и утверждения Государственной антикоррупционной программы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, об этом заявил Глава НАПК Александр Новиков во время встречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза в резиденции Посла Японии в Украине.
"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ДАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в сферах, наиболее пораженных коррупцией. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институций в Украине, а также внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – отметил Новиков.
Кроме того, сообщается, что НАПК рассчитывает на утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы (ДАП) на 2023–2025 годы в Кабинете Министров Украины в ближайшие дни.
Также Новиков обсудил с послами G7 о необходимости возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности политических партий.
"Восстановление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события в нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов. Пока законопроект о возобновлении электронного декларирования ожидает рассмотрения и принятия в Верховной Раде еще с осени прошлого года", - добавил он.
Новиков поблагодарил представителей стран G7 за всестороннюю поддержку Украины и еще раз подчеркнул, что наше государство имеет в своем арсенале все необходимые инструменты для обеспечения прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и получения помощи от партнеров. Поэтому НАПК ожидает скорейшей поддержки со стороны Кабинета Министров Украины и Верховной Рады в этих вопросах.
В свою очередь, послы стран G7 и ЕС выразили свою четкую поддержку скорейшему принятию ДАП и восстановлению инструментов предотвращения коррупции (электронное декларирование и финансовая отчетность политических партий).
Так, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил: "Принятие ДАП станет отличным результатом, который можно будет презентовать во время Саммита Украина – ЕС".
Послы стран G7 и ЕС пообещали продолжать поддержку антикоррупционных реформ, независимости антикоррупционных органов Украины, а также призвали к принятию всех необходимых шагов для обеспечения эффективного и прозрачного процесса получения международной помощи во время восстановления Украины, в частности, обеспечения надлежащей системы комплаенса у исполнителей проектов по восстановлению.
Пожалуйста, подождите...
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/26/695461/
10 мільйонів ДОЛАРІВ за підключення електроенергії і два роки на сам процес під'єднання.
В Туреччині це робиться майже миттєво.
І цій жабі немає що йому заперечити.
Відео:
https://twitter.com/radonitastatov/status/1619649749392715776
Так, але ж навіщо ви касові апарати мільйонам фопів та тотальне декларування громадянам, при чому, вже діло йде до декларування по витратах, це коли за кожне що в тебе є, треба мати декларацію, що ти сплатив податки, щонайменше 18% ПДФО та 2% військовий збір
Коли мова заходить про "слуг" і чиновничків Зеленського, то там узагалі не повинно бути питання: "За що?". Це я про "Весна прийде - саджати будемо", але вже від Вікторії Нуланд.
У команді Вови ЗЕ взагалі нема нікого, хто б не заслужив своїх кільканадцять років тюрми. Їх пов'язували злочинами, ще коли почали видавати грубі конверти з десятками тисяч доларів США. А далі засмоктало й понеслося - злочинні рішення, проплачені голосування, лобіювання мафіозних проєктів, захоплення ласих шматочків держвласності... Крали скрізь і все. І були свято переконані, що безкарність буде вічною.
Так, їх ще й зараз жодного не посадили. Але тепер захисні грамоти за лояльність від Зеленського вже нікого не цікавлять, як і здавлене шептання: "Неначасі". Тепер уже на часі навіть до тих, хто ще недавно так шептав із грудним придихом. Вони розграбували країну, відкрили двері путіну й привели в наш дім війну, мародерили й крали навіть у дні та місяці найкривавіших боїв. І заплатити мають усі.
В них нема презумпції невинуватості - належав до партії, фракції будь-якого рівня, штабів, дуполизів Зеленського, близького чи далекого оточення - значить винен, якщо не зумієш доказати, що саме ти - отой унікальний випадок, коли всі навколо крали,брали хабарі, зраджували країну, а до тебе не пристало. Хоча не конче, що хтось слухати захоче.
Знаю - не сьогодні, але їхня сила, яка трималася на брехні й залякуванні - вже тріснула й почала розсипатися, як і ота колись монолітна мегабільшість. Вони купували продажних журналістів в Україні та обкладинки й статті в найпрестижніших виданнях світу. Й з часом самі починали вірити в те, що самі про себе вигадували. Не могли зрозуміти елементарного - цілий рік світові лідери з ними панькалися й замовчували їхні злочини не через те, що їм вірили, а тому, що не хотіли зашкодити Україні. А вони, ЗЕлені виродки, все більше переконували самих себе у власній безкарності і зовсім уже берега пустилися.
Але поступово підкрався початок кінця. Зеленському зробили ультиматум у Вашингтоні, а він його проігнорував. Тоді прийшов час дій. Ми не все взнаємо, але таке відчуття, що Зеленського вхопили за найболючіше місце - Оманські рахунки, і надійно приховані оффшори. Муситиме одного за одним здавати своїх. Ще думав пропетляти, чіпляється ногами й руками за своє оточення: Єрмака, Татарова, Кубракова, за папіка-Коломойського... Муситиме здати і їх. Уже не питаючи його згоди, бо до України приїжджають аудитори із США - перевіряти, що і скільки вкрали з американської допомоги. Публікують телефони для конфіденційних повідомлень. Далі має бути ширше.
От згадалися мені слова твого папіка-олігарха Бєні Каломойського, які він колись сказав своїм менш везучим колегам, шкода, що не тобі: "Життя - як супермаркет: ходиш, накладаєш у візок усе, що сподобалося... Але на виході все одно буде каса"...
Т.Чорновіл
А тут такий удар та й під самий дих.
Мабуть тепер дасть завдання Кулебі писати ноту протесту. Головні тезиси: Не розхитуйте човен та Не на часі.
говнокоррупцию. Это позорище, особенно в такое время!