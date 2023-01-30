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Новости ПроисшествияОбщество
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G7 (715) коррупция (8372) Евросоюз (15948) электронное декларирование (1013)

Послы G7 и ЕС ожидают от Украины возобновления е-декларирования и утверждения антикоррупционной программы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

g-7

Послы G7 и Европейского Союза ожидают возобновления электронного декларирования и утверждения Государственной антикоррупционной программы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, об этом заявил Глава НАПК Александр Новиков во время встречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза в резиденции Посла Японии в Украине.

"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ДАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в сферах, наиболее пораженных коррупцией. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институций в Украине, а также внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – отметил Новиков.

Кроме того, сообщается, что НАПК рассчитывает на утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы (ДАП) на 2023–2025 годы в Кабинете Министров Украины в ближайшие дни.

Также Новиков обсудил с послами G7 о необходимости возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности политических партий.

"Восстановление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события в нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов. Пока законопроект о возобновлении электронного декларирования ожидает рассмотрения и принятия в Верховной Раде еще с осени прошлого года", - добавил он.

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Новиков поблагодарил представителей стран G7 за всестороннюю поддержку Украины и еще раз подчеркнул, что наше государство имеет в своем арсенале все необходимые инструменты для обеспечения прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и получения помощи от партнеров. Поэтому НАПК ожидает скорейшей поддержки со стороны Кабинета Министров Украины и Верховной Рады в этих вопросах.

В свою очередь, послы стран G7 и ЕС выразили свою четкую поддержку скорейшему принятию ДАП и восстановлению инструментов предотвращения коррупции (электронное декларирование и финансовая отчетность политических партий).

Так, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил: "Принятие ДАП станет отличным результатом, который можно будет презентовать во время Саммита Украина – ЕС".

Послы стран G7 и ЕС пообещали продолжать поддержку антикоррупционных реформ, независимости антикоррупционных органов Украины, а также призвали к принятию всех необходимых шагов для обеспечения эффективного и прозрачного процесса получения международной помощи во время восстановления Украины, в частности, обеспечения надлежащей системы комплаенса у исполнителей проектов по восстановлению.

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Топ комментарии
+34
А ось тут зелень і буксує ніпадєцкі.
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30.01.2023 11:12
+32
ооо...с козырей пошли ))))
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30.01.2023 11:16
+32
Власник Байрактар розповідає Мосійчучці як її найвеличніший лідор та його чинуші "допомагають" будувати завод по виробництву байрактарів в Україні.
10 мільйонів ДОЛАРІВ за підключення електроенергії і два роки на сам процес під'єднання.
В Туреччині це робиться майже миттєво.

І цій жабі немає що йому заперечити.
Відео:

https://twitter.com/radonitastatov/status/1619649749392715776
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30.01.2023 11:21
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ага! еще чего!?
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30.01.2023 11:11 Ответить
А ось тут зелень і буксує ніпадєцкі.
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30.01.2023 11:12 Ответить
G7 як би натякає Зєлєбєням що треба для прискорення поставки Абрамсів, а не в кінці 2023го.
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30.01.2023 11:15 Ответить
ооо...с козырей пошли ))))
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30.01.2023 11:16 Ответить
вова "В дурака" играет, а ЕС в Преферанс....., а в Преферансе козыря нужно вытягивать с начала игры..... ))
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30.01.2023 11:28 Ответить
Антикоррупционная программа от зелёных всё равно что пчёлы против мёда
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30.01.2023 11:17 Ответить
ага,а потім постане питання - А ДЛЯ ЧОГО ВИ ВІДМІНЯЛИ електронне декларування ? ну звісно для чого,дурні запитання.
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30.01.2023 11:17 Ответить
Відмінили під воєннии стан -- нічого - вернуть .
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30.01.2023 11:20 Ответить
Чому б їм не припинити красти під воєнний стан?
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30.01.2023 11:23 Ответить
Спокуса -- потрібні люди яких не ломає під покровом віини збагатитись .
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30.01.2023 11:30 Ответить
Не видно в презедента бажання очиститись від крадіїв-татарових.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/26/695461/
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30.01.2023 11:38 Ответить
Власник Байрактар розповідає Мосійчучці як її найвеличніший лідор та його чинуші "допомагають" будувати завод по виробництву байрактарів в Україні.
10 мільйонів ДОЛАРІВ за підключення електроенергії і два роки на сам процес під'єднання.
В Туреччині це робиться майже миттєво.

І цій жабі немає що йому заперечити.
Відео:

https://twitter.com/radonitastatov/status/1619649749392715776
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30.01.2023 11:21 Ответить
А шо тій Мосейчучці? Вона конверт отримає при любій погоді.
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30.01.2023 12:26 Ответить
Можна уявити як би вона верещала про злочинну владу, якби таке розказали їй років 4-5 тому...
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30.01.2023 12:40 Ответить
Це так.
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30.01.2023 12:43 Ответить
Верещала б ? Та вона б вдавилася останнім "пів-вареником"...
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30.01.2023 20:43 Ответить
похоже владні структури всіма засобами не допускають в Україні зброї для захисту України від рф.
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30.01.2023 13:03 Ответить
Якби ви нагнули "зелених" по дорослому то вони швидко все прийняли. Тому що народ -на передовій воюють ,хтось в тилу допомагає ЗСУ, тому і немає можливості сильно повпливати на владу. А є ще ''ЗЕбобіки'' які відверто підтримують злочинну владу!
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30.01.2023 11:22 Ответить
непогано спочатку кацапських шпигунів в ОП позбавитись
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30.01.2023 11:22 Ответить
Тільки якщо дустом, а більше ніяк.
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30.01.2023 17:55 Ответить
Та що ж це таке? Та що ж то за диктат? Та невже у владі збагатитися не можна? А навіщо ж тоді ця влада? 🤔 Навіщо ж тоді так до неї рватися, округи виборчі баблом засівати?
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30.01.2023 11:24 Ответить
Может вам ещё и Ермака из опы убрать, ещё чего, не для того убиралось е-декларирование и прозорро чтобы тут кто-то что-то требовал
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30.01.2023 11:26 Ответить
Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами Джерело: https://censor.net/ua/n3396533

Так, але ж навіщо ви касові апарати мільйонам фопів та тотальне декларування громадянам, при чому, вже діло йде до декларування по витратах, це коли за кожне що в тебе є, треба мати декларацію, що ти сплатив податки, щонайменше 18% ПДФО та 2% військовий збір
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30.01.2023 12:03 Ответить
тільки не з ЗЕ Ермаком та гоп компанією ці щурі як раз все зробили щоб знищити контроль та грабувати в повний зріст
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30.01.2023 12:25 Ответить
Це вже після вигнання Віслюка Апокаліпсису і його шапітолію. Саме вигнання, як рашистів з України.
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30.01.2023 12:48 Ответить
Так, клоун ЗЕлений, життя - воно як супермаркет...

Коли мова заходить про "слуг" і чиновничків Зеленського, то там узагалі не повинно бути питання: "За що?". Це я про "Весна прийде - саджати будемо", але вже від Вікторії Нуланд.
У команді Вови ЗЕ взагалі нема нікого, хто б не заслужив своїх кільканадцять років тюрми. Їх пов'язували злочинами, ще коли почали видавати грубі конверти з десятками тисяч доларів США. А далі засмоктало й понеслося - злочинні рішення, проплачені голосування, лобіювання мафіозних проєктів, захоплення ласих шматочків держвласності... Крали скрізь і все. І були свято переконані, що безкарність буде вічною.

Так, їх ще й зараз жодного не посадили. Але тепер захисні грамоти за лояльність від Зеленського вже нікого не цікавлять, як і здавлене шептання: "Неначасі". Тепер уже на часі навіть до тих, хто ще недавно так шептав із грудним придихом. Вони розграбували країну, відкрили двері путіну й привели в наш дім війну, мародерили й крали навіть у дні та місяці найкривавіших боїв. І заплатити мають усі.
В них нема презумпції невинуватості - належав до партії, фракції будь-якого рівня, штабів, дуполизів Зеленського, близького чи далекого оточення - значить винен, якщо не зумієш доказати, що саме ти - отой унікальний випадок, коли всі навколо крали,брали хабарі, зраджували країну, а до тебе не пристало. Хоча не конче, що хтось слухати захоче.

Знаю - не сьогодні, але їхня сила, яка трималася на брехні й залякуванні - вже тріснула й почала розсипатися, як і ота колись монолітна мегабільшість. Вони купували продажних журналістів в Україні та обкладинки й статті в найпрестижніших виданнях світу. Й з часом самі починали вірити в те, що самі про себе вигадували. Не могли зрозуміти елементарного - цілий рік світові лідери з ними панькалися й замовчували їхні злочини не через те, що їм вірили, а тому, що не хотіли зашкодити Україні. А вони, ЗЕлені виродки, все більше переконували самих себе у власній безкарності і зовсім уже берега пустилися.

Але поступово підкрався початок кінця. Зеленському зробили ультиматум у Вашингтоні, а він його проігнорував. Тоді прийшов час дій. Ми не все взнаємо, але таке відчуття, що Зеленського вхопили за найболючіше місце - Оманські рахунки, і надійно приховані оффшори. Муситиме одного за одним здавати своїх. Ще думав пропетляти, чіпляється ногами й руками за своє оточення: Єрмака, Татарова, Кубракова, за папіка-Коломойського... Муситиме здати і їх. Уже не питаючи його згоди, бо до України приїжджають аудитори із США - перевіряти, що і скільки вкрали з американської допомоги. Публікують телефони для конфіденційних повідомлень. Далі має бути ширше.

От згадалися мені слова твого папіка-олігарха Бєні Каломойського, які він колись сказав своїм менш везучим колегам, шкода, що не тобі: "Життя - як супермаркет: ходиш, накладаєш у візок усе, що сподобалося... Але на виході все одно буде каса"...
Т.Чорновіл
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30.01.2023 13:00 Ответить
давно пора.
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30.01.2023 13:07 Ответить
А як цього очікую я та решта громадян України - одна у нас надія на ЄС і США.
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30.01.2023 13:21 Ответить
невже ЄС справді думає, що, корупціонери приймуть закон проти себе.Немає чого душею кривити, у нас страшна війна йде тільки завдяки корупціїї, бо, як би були прийняті належні закони, то, ми були б вже років з 20 в НАТО, але закони неприйняли, бо, потрібно було красти, але вся біда в тому, що, кого на вибереш до влади то той і буде красти, тому що, народ доведений до зубожіння.
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30.01.2023 14:14 Ответить
Послів G7 не навчили рахувати "по-нашому". А комісар може мати проблеми з математикою.
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30.01.2023 14:20 Ответить
А з зеленського як з гуся вода. Не на часі......А наші віддають життя.....Взагалі як можна було скасувати декларації!? А як Порошенка хаяли
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30.01.2023 14:48 Ответить
дивно з чого це)))) накерувались ***** школьнікі
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30.01.2023 15:03 Ответить
Так зненацька серпом по зелених яйцях.
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30.01.2023 16:13 Ответить
Зелені сказали що не на часі. Навіщо воювати з владою. Ну крадуть потроху , ну і шо
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30.01.2023 16:40 Ответить
как нєловко получілaсь. а як же яйця по 17 та вілли в Італії у бубочкі, а також гроші за ігру на роялє усіма засобами за межами України?
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30.01.2023 17:18 Ответить
Ну хіба так справжні друзі роблять? Вони мають давати гроші і не питати навіщо - прийнятне тільки одне питання "скільки ?".
А тут такий удар та й під самий дих.
Мабуть тепер дасть завдання Кулебі писати ноту протесту. Головні тезиси: Не розхитуйте човен та Не на часі.
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30.01.2023 18:03 Ответить
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30.01.2023 18:36 Ответить
Де ці соски такі губи беруть? Спеціально розтягують, чи що?
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30.01.2023 18:43 Ответить
ойой йо що то буде мабуть повістки таки випишуть до монастирського
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30.01.2023 20:56 Ответить
Все добре в цій статті, лише в заголовку замінити слово "очікують" на ВИМАГАЮТЬ. Можна навіть з прив'язкою до якогось терміну... Нехай ми лишній раз почуємо про "зовнішнє управління", а що робити, коли трускавецькі бурсаки (пацани і корабельні сосни) ніфуя не розуміють про що говорить їм світ. Дуже добре колись говорили-"не вмієш, навчимо, не хочеш-заставимо". Прийшов найвищий час перейти до другого. "Не на часі" вже не конає, забудьте. В противному випадку -яйця в тиски(не ті по 17) і заспівають вже сопрано...
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31.01.2023 04:15 Ответить
Зеленую команду уже все кому не лень тыкают мордой в говно коррупцию. Это позорище, особенно в такое время!
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31.01.2023 07:56 Ответить
 
 