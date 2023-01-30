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Новости За рубежом
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Москва предполагает прекращение действия ядерного договора с США после 2026 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ракета,зброя,путін,ядерна

Договор New START о стратегическом наступательном вооружении с США может прекратить свое действие после 2026 года.

Об этом заявил в интервью РИА "Новости" замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это вполне возможный сценарий", - сказал Рябков.

Российско-американские переговоры о возобновлении инспекций по новому договору СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, были отменены в последний момент в ноябре 2022 года. Ни одна из сторон не договорилась о временных рамках новых переговоров.

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Сейчас Договор о стратегическом наступательном вооружении остается единственным действующим договором между РФ и США в области контроля вооружений. В 2021 году его продлили на 5 лет.

Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

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Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие New START.
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Топ комментарии
+15
а воно до того часу ще існуватиме ця помійка?
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30.01.2023 11:13
+13
Москва планирует существовать до 26 года?
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30.01.2023 11:15
+12
Київ припускає припинення такої держави, як РФ !
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30.01.2023 11:16
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а воно до того часу ще існуватиме ця помійка?
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30.01.2023 11:13 Ответить
Москва планирует существовать до 26 года?
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30.01.2023 11:15 Ответить
Київ припускає припинення такої держави, як РФ !
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30.01.2023 11:16 Ответить
А кто то етих договоров когда то придерживался?
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30.01.2023 11:20 Ответить
Вот вам и срок к которому параша должна развалиться.
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30.01.2023 11:36 Ответить
Тобто до 2026 (включно з ним) застосування ЯЗ, яке обіцяв дімон апокаліпсису, не буде? Так це слід розуміти?
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30.01.2023 11:37 Ответить
Не проблема - їхню ядерну зброю вони незабаром обміняють на ножки Буша безо всяких договорів
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30.01.2023 11:37 Ответить
До 2026 или Россия сдохнет или там оставшихся ЯО окончательно сгинет.
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30.01.2023 12:29 Ответить
Що тут припускати, говорю впевнено, договір припиниться сам собою!
У 2026 такої держави вже не буде. а її залишки віддадуть рештки ЯЗ за хліб та воду.
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30.01.2023 12:31 Ответить
Аптимисты!
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30.01.2023 16:06 Ответить
 
 