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Россияне подтягивают живую силу на Юг, но она технически не обеспечена, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики на Юге не готовы вести активную деятельность.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На Юге враг не готов вести активную деятельность, чтобы не рассредоточивать силы. Несмотря на то, что их количественно больше, они подтягивают мобилизационный ресурс, но технически они необеспеченные. Это живая сила, которую они готовы выставлять заграждением вперед на передовую", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, на оккупированных территориях Херсона враг усиливает методы влияния на мирное население.

"Тактика террористов остается устойчивой. Главная задача противника - терроризировать мирное население, эта вражеская тактика не работает. Люди понимают, что имеют дело с террористами. Наша работа по левому берегу достаточно мощная. Доразведывание сейчас затруднено из-за того, что враг усиливает методы воздействия на мирное" население. Россияне выискивают проукраинское настроенное население. Мы стараемся не подвергать опасности тех, кто нам помогает", - отметила Гуменюк.

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30.01.2023 11:17 Ответить
Фосфід цинку! МАмі в рот!
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30.01.2023 13:53 Ответить
Надо высоту взять - да не вопрос, гони народ на пулемёт, пока у пулемета или ствол расплавится, или патроны кончатся, или пулеметчик с ума сойдет.

(Ю. Курносов, "Философия аналитики")
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30.01.2023 11:22 Ответить
У Мелітополі "кадировці" зґвалтували журналістку російського телеканалу.
https://internetua.com/u-melitopoli-kadirovci-zgvaltuvali-jurnalistku-rosiiskogo-telekanalu
Нехай щастить.
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30.01.2023 11:26 Ответить
 
 