В ближайшее время РФ не сможет применить "шахеды" из-за погодных условий, - ОК "Південь"

В ближайшее время Россия, скорее всего, не сможет применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности порывистого ветра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В то же время, по ее словам, расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда российская армия использует Shahed.

Гуменюк отметила, что РФ пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла до 75−80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", — сказала она.

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