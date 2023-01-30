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Новости Война в Украине
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На саммите Украина-ЕС будут обсуждать военную ситуацию, мирный план Зеленского и поддержку Украины, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,євросоюз

Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС, включают военную ситуацию, мирный план Президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди обсуждаемых вопросов - конечно, военная ситуация, мирный план Президента Зеленского, получивший поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической , финансовой, гуманитарной и энергетических областях и т.д.", - отметил дипломат.

Маасикас отметил, что Брюссель также обсуждает прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, связанными с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", - сказал глава представительства ЕС в Украине.

Он также отметил, что скорость любого процесса интеграции зависит прежде всего от действий кандидата, в частности, от того, насколько быстро будет принято и введено законодательство ЕС, и оценка прогресса Украины в имплементации продолжается.

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Від словосполучення "мирний план зеленского" мене інстинктивно пересмикує. Чомусь прагнення почути план Перемоги, а не це примирення, яке було з 2019 року.
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30.01.2023 12:14 Ответить
о, а вже є "мырний план" зеЦыцька, виявляється????!! 😳😳
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30.01.2023 12:18 Ответить
Оце марення вже називають мирний план.
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30.01.2023 12:22 Ответить
атвистивайска и перистатьстрилять - тоже было мирным планом от преЗЕ...и шо с того вышло?
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30.01.2023 12:26 Ответить
Що на цей раз будемо відводити згідно ''плану найвеличнішого"?
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30.01.2023 12:30 Ответить
Посмотреть в глаза путина? Сойтись посередине? Перестать стрелять? Победить войну в голове?
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30.01.2023 12:32 Ответить
він може щось вам пизьдіти
ви можете щось обговорювати
а народу хтось щось скаже про мирні плани зеленського???
і коли цей план з,явився
і з якого приводу він з,явився
чи може війна вже скінчилася
чи ***** здохло
що змінилося, вашумать?????
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30.01.2023 12:45 Ответить
На Заході ще не збагнули в яку халепу вони можуть потрапити коли будуть йти на поводі зелених авантюр.
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30.01.2023 12:46 Ответить
 
 