На саммите Украина-ЕС будут обсуждать военную ситуацию, мирный план Зеленского и поддержку Украины, - Маасикас
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Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС, включают военную ситуацию, мирный план Президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.
Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди обсуждаемых вопросов - конечно, военная ситуация, мирный план Президента Зеленского, получивший поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической , финансовой, гуманитарной и энергетических областях и т.д.", - отметил дипломат.
Маасикас отметил, что Брюссель также обсуждает прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, связанными с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Поэтому круг вопросов довольно большой", - сказал глава представительства ЕС в Украине.
Он также отметил, что скорость любого процесса интеграции зависит прежде всего от действий кандидата, в частности, от того, насколько быстро будет принято и введено законодательство ЕС, и оценка прогресса Украины в имплементации продолжается.
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ви можете щось обговорювати
а народу хтось щось скаже про мирні плани зеленського???
і коли цей план з,явився
і з якого приводу він з,явився
чи може війна вже скінчилася
чи ***** здохло
що змінилося, вашумать?????