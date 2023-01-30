РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13702 посетителя онлайн
Новости За рубежом
10 563 68
беспилотник (2113) Иран (1561) МИД РФ (1628) россия (91348) дроны (2191)

Москва об ударах беспилотников по Ирану: Осуждаем и призываем не злорадствовать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Министерство иностранных дел РФ решительно осудило атаку беспилотников на военный объект в Иране, снабжающий режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решительно осуждаем какие-либо провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе".

Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Читайте: Москва предполагает прекращение действия ядерного договора с США после 2026 года

Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", - заявили российские дипломаты.

Напомним, беспилотники атаковали завод минобороны Ирана в городе Исфахан. Этот завод специализируется на производстве боеприпасов.

СМИ сообщают, что удар был нанесен Израилем.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Москалі, готуйтеся ! Скоро і по вас прилетить. Засуджувачі хрєнові!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:32
+40
Группа кадыровцев во временно оккупированном Россией Мелитополе на Запорожье напала на сьемочную группу российского пропагандистского канала НТВ, которые приехали "освещать ход СВО". Терористы "батальона Ахмат" изнасиловали журналистку Ольгу Зенкову и избили оператора.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:34
+37
показать весь комментарий
30.01.2023 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москалі, готуйтеся ! Скоро і по вас прилетить. Засуджувачі хрєнові!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:32 Ответить
роZZєя - хуù будешЪ?
показать весь комментарий
30.01.2023 12:32 Ответить
Как там "Панцирь" на крыше ?
показать весь комментарий
30.01.2023 12:33 Ответить
Ага! "Панцирь" на крише-мір на зємлє . Так , кацапотварюки?
показать весь комментарий
30.01.2023 16:37 Ответить
Треба Ізраїль підтримати і бахнуть мацкві
показать весь комментарий
30.01.2023 12:33 Ответить
На все эти осуждения от рыфы тьфу и растереть.... Достали до Ирана,достанем и до Москвы.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:33 Ответить
Как говорят в таком случае: Ктоб ******л бы.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:34 Ответить
Группа кадыровцев во временно оккупированном Россией Мелитополе на Запорожье напала на сьемочную группу российского пропагандистского канала НТВ, которые приехали "освещать ход СВО". Терористы "батальона Ахмат" изнасиловали журналистку Ольгу Зенкову и избили оператора.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:34 Ответить
ну Зєнкова цілком *********)))
показать весь комментарий
30.01.2023 12:36 Ответить
Трудовиєбудні каZZапскіг журнашлюх
показать весь комментарий
30.01.2023 12:45 Ответить
Ну.. на пайках "армії россосісі" і ***** ******** 😂

(місце народження цієї кобили, єслішо)
показать весь комментарий
30.01.2023 13:27 Ответить
Я считаю это лайк👍
показать весь комментарий
30.01.2023 12:38 Ответить
"Топаз, дай команду!" (С) )))
показать весь комментарий
30.01.2023 12:38 Ответить
Русский мир, он такой.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:43 Ответить
А оператора чо не гахнули -- якась промашка виишла .
показать весь комментарий
30.01.2023 12:46 Ответить
тоже здивувався чому це оператору не всунули
показать весь комментарий
30.01.2023 12:50 Ответить
Не исключено, что так и было. Лживые российские пропагандоны никогда не говорят правды.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:56 Ответить
О!То що , кадирівці з ДНР-івців і кіз переключились на пропагандистів?? Дивні забаганки у цих тік-токерів)).
показать весь комментарий
30.01.2023 12:46 Ответить
Хоча, кози і ДНРівці весь час під рукою, а пропагандистки рідко там бувають. Хіба ж можна втрачати таку можливість?
показать весь комментарий
30.01.2023 12:49 Ответить

ольга с гордостью отдалась за родину!!!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:56 Ответить
Кто ее теперь замуж возьмет?
показать весь комментарий
30.01.2023 13:17 Ответить
Зенькову згвалтував герой СеВеО. Вона повинна цим гордітся, ще й онукам розповідати як вона хероїчно воювала на фронті!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:56 Ответить
Хех, це тільки початок. Що буде, коли ми викинем цю мразоту в рідні *****...
показать весь комментарий
30.01.2023 12:57 Ответить
Так , це правда , трапилось це десь більше тижня тому .. Пам'ятаю , я на якійсь кацапській тєлєгі читав про цей випадок .
показать весь комментарий
30.01.2023 13:14 Ответить
https://war.obozrevatel.com/v-melitopole-kadyirovtsyi-iznasilovali-rossijskuyu-propagandistku-iz-ntv-i-izbili-operatora-smi.htm Источник Украинский.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:33 Ответить
в миротворці дописать ізнасілованая в рєсторанє на пєрєдовой.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:34 Ответить
А оператором выходит побрезговали.
показать весь комментарий
30.01.2023 15:10 Ответить
Хай розповість подробиці на нтв. І згвалтували природнім чи неприроднім способом для ясності.
показать весь комментарий
30.01.2023 16:39 Ответить
Да. И тема сисек не раскрыта. Впрочем, бородатых зверушек отмажут. А Зенкова принесет извинения.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:12 Ответить
а чому б і не позловтішатись? як цивільні в Україні щоденно гинуть, то кацапське населення ой як радіє!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:35 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 12:35 Ответить
Типо, якомога худко(в плане швидко) це зробити.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:32 Ответить
МинЗагрДе нарабсеи решительно осудило...По ходу, хутину как и нам, тоже, шо на 2 пальца вiдкласти лычыну... бо молчит , шо карась на льду.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:38 Ответить
Та іран ще так сяк. А от коли кацапня горить,то зловтішатися тут-ознака гарного смаку.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:37 Ответить
якшо кацапи закликають не зловтішатися, то я, мабудь, таки трошки позловтішаюся.
БУГАГАГАГА )))!!!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:37 Ответить
"Не зловтішайтеся". а то що буде?
показать весь комментарий
30.01.2023 13:14 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 13:31 Ответить
Уті пусічки як наймирніша нація на світі "занепокоїлась" ))) Жеріть, суки, не обляпайтесь і радійте, що поки не в Мацкві - це на солоденьке )))
показать весь комментарий
30.01.2023 12:44 Ответить
Як би не бажали толерасти та прихвостні ***** у ЄС про "нада гаваріть" з рашиськими мразотами, але колесо війни помалу набирає обертів.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:45 Ответить
Співчуваємо росіянам! Два "зашквара" відразу:
1 Іранці на власній шкурі впевнилися що російські системи ППО - "ГОВНО"
2 Іран не поставить вчасно в Росію "Шахіди" - бо підірвані
показать весь комментарий
30.01.2023 12:45 Ответить
Бородатые иранские зверушки очень огорчились, оставшись без своих «передовых боевых аппаратов».
показать весь комментарий
30.01.2023 13:35 Ответить
Третий зашквар: в унисон, возле Мелитополя подорвали состав с каазламордыми и БК , вместе с ЖД мостом. кирдык главной логистической артерии... К чему бы это... Неужели все Абрамсы у нас уже стоят на линейке готовности.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:42 Ответить
Заклики почули. Не зловтішаємось. Просто щиро радіємо і зичимо успіху всім, хто довбе як Іран, так і саму парашку. 😊
показать весь комментарий
30.01.2023 12:45 Ответить
Так Ізраїль ніби ще й не починав.
показать весь комментарий
30.01.2023 16:41 Ответить
нада провести під це дєло мітінги в трудових каллектівах, в обід. возмущённі робочі азлк з плакатами - "рукі прочь от вьєтнама", "свободу анжелочкє девис", "поможем сухариками доктору хайдеру!",.....
показать весь комментарий
30.01.2023 12:49 Ответить
іран як кацапня в інших стріляє і тероризує а як відповідь прилітає
то дивуються а нас то за что
показать весь комментарий
30.01.2023 12:49 Ответить
українці порвали два баяни, так сумували.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:49 Ответить
Бу-га-га!..
показать весь комментарий
30.01.2023 12:49 Ответить
Ну вот , кацапня не оставила мне шансов. Я колебался : выпить мне за поджаренных полотенцеголовых ублюдков или поберечь печень для чего-то более серьезного. Но раз подключились одичалые со своими высерами , теперь точно накачу перед обедом. Дай бог не последний удар по иранским мракобесам.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:50 Ответить
Ми не зловтішаємось....Ми щиро радіємо !!!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:51 Ответить
Ну шо, мокша, сцикотно? Ракету бачиш? Нє? А вона вже летить...
показать весь комментарий
30.01.2023 12:52 Ответить
«не зловтішатися» - не можемо
показать весь комментарий
30.01.2023 12:57 Ответить
Хто сказав, що ми зловтішаємся??? ми радіємо і просим ще.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:14 Ответить
кацапи вже забороняють людям висловлювати свої емоції, хоч весь світ /крім самого терраріума/, не є громодянами московщини.Це як засіб попередження таких ударів по самим оркам, яких їм не уникнути. Розплата буде.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:19 Ответить
Ігноруємо і закликаєм вдавитися власним гівном нах*й...
показать весь комментарий
30.01.2023 13:24 Ответить
москальня абєспакоєна)) це тільки цвєточкі, а ягодкі будуть зриватись у маацквє
показать весь комментарий
30.01.2023 13:24 Ответить
Бг-ггг... на каазлабаде выражают обеспокоенность по разгрому шахедных заводов и др. ништяков...ХЕХ...
показать весь комментарий
30.01.2023 13:28 Ответить
ЗЫ... шла вторая ночь...
показать весь комментарий
30.01.2023 13:30 Ответить
Тю, хотел написать, мол, приближается третья ночь.
показать весь комментарий
30.01.2023 14:29 Ответить
А Ху... Не хо... .Страшно, ублюдки. Может завтра вам будет ещё страшнее, не по телику. Встретитесь в Рос.Аду. Пи ...мы, Конечно, с плешивым бойстрюком-Амператором.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:32 Ответить
жопу панцирем не забудьте прикрыть
показать весь комментарий
30.01.2023 13:39 Ответить
Покровители, ага. Я бы даже сказал - не побоюсь этого слова - кураторы. Как не хватает сегодня Кукрыниксов!
показать весь комментарий
30.01.2023 13:53 Ответить
Всі прогресивні країни - ми всі вітаємо це і вимагаємо нових страйків.
показать весь комментарий
30.01.2023 14:50 Ответить
Шо рашка шо іран ці режими повинні бути знищені фізично
показать весь комментарий
30.01.2023 15:37 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 15:46 Ответить
Зловтішаюсь. Гей, той, хто це зробив! Там ше залишилось підприємство, що виготовляє ракети для ерефії!
показать весь комментарий
30.01.2023 15:53 Ответить
А я наоборот призываю не осуждать и злорадствовать.)))
показать весь комментарий
30.01.2023 16:23 Ответить
Неопознанные летательные аппараты атаковали минувшей ночью конвой иранских грузовиков в иракском пограничном пункте Аль-Каим, расположенном напротив сирийского городка Аль-Букамаль. Саудовский канал «Аль-Арабия» сообщил, что перед атакой через КПП на иракско-сирийской границе прошли 25 грузовиков. Сирийская радиостанция Sham FM передала, что ракетами были поражены 6 грузовиков.

По сведениям «Аль-Арабии», перед ударом была выпущена предупредительная ракета, чтобы водители грузовиков не пострадали. Это похоже на израильскую тактику «Стук в дверь» при бомбардировке в кварталах Газы.

Иранцы утверждают, что грузовики перевозили продукты питания.

Одновременно несколько ракет были запущены по району пограничного пункта Аль-Букамаль на сирийской стороне. Находящийся в Европе сирийский эксперт Вашингтонского института Омар Абу-Лайла сообщил, что в Аль-Букамале атаковали место, где проводилось совещание иранских военных. Не было информации, подтверждающей результаты нападения.
показать весь комментарий
30.01.2023 16:31 Ответить
 
 