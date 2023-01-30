Москва об ударах беспилотников по Ирану: Осуждаем и призываем не злорадствовать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел РФ решительно осудило атаку беспилотников на военный объект в Иране, снабжающий режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Решительно осуждаем какие-либо провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе".
Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", - заявили российские дипломаты.
Напомним, беспилотники атаковали завод минобороны Ирана в городе Исфахан. Этот завод специализируется на производстве боеприпасов.
СМИ сообщают, что удар был нанесен Израилем.
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(місце народження цієї кобили, єслішо)
ольга с гордостью отдалась за родину!!!
БУГАГАГАГА )))!!!
1 Іранці на власній шкурі впевнилися що російські системи ППО - "ГОВНО"
2 Іран не поставить вчасно в Росію "Шахіди" - бо підірвані
то дивуються а нас то за что
По сведениям «Аль-Арабии», перед ударом была выпущена предупредительная ракета, чтобы водители грузовиков не пострадали. Это похоже на израильскую тактику «Стук в дверь» при бомбардировке в кварталах Газы.
Иранцы утверждают, что грузовики перевозили продукты питания.
Одновременно несколько ракет были запущены по району пограничного пункта Аль-Букамаль на сирийской стороне. Находящийся в Европе сирийский эксперт Вашингтонского института Омар Абу-Лайла сообщил, что в Аль-Букамале атаковали место, где проводилось совещание иранских военных. Не было информации, подтверждающей результаты нападения.