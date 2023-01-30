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Новости За рубежом Санкции против России
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У российского автопрома – недостаток краски из-за санкций. "Ладу" можно заказать только белую, черную или зеленую

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біла,лада

Российской компании "АвтоВАЗ" из-за санкций не хватает лакокрасочных материалов. Теперь ее продукцию – автомобили "Лада" – можно заказать только белого, черного или темно-зеленого цвета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее Время.

Автомобили других оттенков будут доступны "не раньше марта".

Основными поставщиками краски для российского автопрома являлись иностранные компании. Российские производители занимали лишь 5% рынка, - рассказала помощница "Российских красок" по техническим вопросам Элла Васильева. После начала полномасштабного вторжения в Украину краски и сырье для их изготовления попали под санкции. В настоящее время россияне пытаются найти замену в странах Азии и Южной Америки.

Смотрите: Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает "АвтоВАЗу" начать производство боевых тачанок: "Поставьте туда минометы. Много чего можно поставить". ВИДЕО

После начала полномасштабного вторжения многие иностранные автопроизводители ушли из России или приостановили свою работу в этой стране. Японский производитель Nissan передал свой бизнес российскому государственному предприятию за 1 евро. Так же передала активы в государственную собственность группа Renault.
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Топ комментарии
+16
ну то нехай змішають білу і чорну - вже буде сіра... білу і зелену - блідо зелена...чорну і зелену - темно зелена... а все до купи - лайно як і авто з рашо говені !!!
пересувні крематоріі все одно не оставляють жодного шансу на гробо-авто для турботливої родини
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30.01.2023 12:58
+12
Білі всі замовлені на рік в перед
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30.01.2023 12:56
+9
Ну є ж вибір. Зелена навіть є. А ще "моськвичь" можна взяти. Кетайський, але то хєрня, головне не богомєрзкоє бемеве та мерцедес з бєздузовного загнівающєго Запада
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30.01.2023 12:56
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А там что, есть автопром?
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30.01.2023 12:54 Ответить
автопром есть, авто нет
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30.01.2023 13:18 Ответить
Кацапи слідують принципам Генрі Форда!
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30.01.2023 12:54 Ответить
Не хвилюйтесь стосовно нестачі чогось, навідь їжі. На ракети та зброю завжди всього вистачить.
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30.01.2023 12:55 Ответить
Білі всі замовлені на рік в перед
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30.01.2023 12:56 Ответить
Так і чорні під упаковочний пакєт для мобіка пасують
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30.01.2023 12:58 Ответить
Ну є ж вибір. Зелена навіть є. А ще "моськвичь" можна взяти. Кетайський, але то хєрня, головне не богомєрзкоє бемеве та мерцедес з бєздузовного загнівающєго Запада
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30.01.2023 12:56 Ответить
ну то нехай змішають білу і чорну - вже буде сіра... білу і зелену - блідо зелена...чорну і зелену - темно зелена... а все до купи - лайно як і авто з рашо говені !!!
пересувні крематоріі все одно не оставляють жодного шансу на гробо-авто для турботливої родини
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30.01.2023 12:58 Ответить
Ще як варіант-біла "Лада" з косою траурною лінією на капоті.Це буде ознакою того,що самка,сидяча за кермом цього пепелацу його не "насосала",а обміняла на чоловіка,батька чи сина.
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30.01.2023 13:28 Ответить
Ну бЄлую то сам ******** вЄлЄл...
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30.01.2023 12:58 Ответить
Оце дупа, походу в зелений авто фарбували останній раз в совку.
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30.01.2023 12:59 Ответить
У якутського "скульптора" є ще один відтінок. Нехай звертаються.
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30.01.2023 12:59 Ответить
Чорну ладу та білі капці в комплекті
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30.01.2023 12:59 Ответить
Не гарно обмебувати мижливості кацапського осло автопрому у фарбувчння. Пр лише тр кольори - то наклеп! Адже можна не лише три кольори замовити, а й не фарбовану теж! І вже вдома рожмалювати акварельними фамбами, як дитячу рзмальовку.
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30.01.2023 12:59 Ответить
ще один потужний сигнал що раша скоро розвалится, як і говорив Буданов.
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30.01.2023 13:03 Ответить
До речі, якраз популярна "гробова" лада гранта білою не може бути, лише чорною. Біла там Нива тільки - новина неповна...
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30.01.2023 13:03 Ответить
По перше - це скрепно! Прям як в СРСР. Лепота!
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30.01.2023 13:03 Ответить
Тогда сам крась и сам подбирай калор, а меня здес нєт (міміно)
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30.01.2023 13:09 Ответить
Новость не совсем правильно оформлена. Правильно сказать: "У кацапов все еще есть 3 вида оттенков для покраски. Пока есть, пока на заводе лакокрасочном не случился пожар, а он там легко может возникнуть, достаточно заинтересовать одного случайного работника. А потом больше никакой краски не будет".
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30.01.2023 13:16 Ответить
давайте креативней! Цвет "зебра" или "листья на снегу"
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30.01.2023 13:19 Ответить
Ну и к чему эта "новость"? Краски на их тазики нет, а заводы ВПК работают в 3 смены. Может лучше разобраться с серыми схемами поставок для их ВПК?
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30.01.2023 13:30 Ответить
ну ще можна гівном намазати...
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30.01.2023 13:43 Ответить
Угу. Давайте станцюємо. А у нас, Бар'яктар заявив, що із нього приватні обленерго вимагають 10 млн доларів за підключення заводу до мережі. Танцювати будемо?
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30.01.2023 14:12 Ответить
від цієї новини про парашу якось на фронті легше стало, и може МО красти перестало?
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30.01.2023 14:21 Ответить
Та проблема не тільки у автопрому.Ще раніше була публікація, що друк паспортів із двоголовою куркою також буде ускладнений через брак фарб швейцарського виробництва.Паспорт буде тільки у двох кольорах- чорний та білий, ну а як там невдовзі буде з друком грошей можна лише здогадуватися
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30.01.2023 15:25 Ответить
нах красити, якщо все одно через рік поржавіє, можна відразу, без краски, буде колір РЖА
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30.01.2023 15:47 Ответить
А змішувати три кольори не пробували? Буде кросівоє.
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30.01.2023 15:57 Ответить
А можно серию под заказ белую с двумя черными полосками на капоте? И побольше
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30.01.2023 16:09 Ответить
чорна фарба теж закінчиться, бо її на пакети багато треба.
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30.01.2023 16:20 Ответить
Пусть продают некрашеной - натуральный металлик.
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30.01.2023 19:15 Ответить
 
 