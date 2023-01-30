У российского автопрома – недостаток краски из-за санкций. "Ладу" можно заказать только белую, черную или зеленую

Российской компании "АвтоВАЗ" из-за санкций не хватает лакокрасочных материалов. Теперь ее продукцию – автомобили "Лада" – можно заказать только белого, черного или темно-зеленого цвета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее Время.

Автомобили других оттенков будут доступны "не раньше марта".

Основными поставщиками краски для российского автопрома являлись иностранные компании. Российские производители занимали лишь 5% рынка, - рассказала помощница "Российских красок" по техническим вопросам Элла Васильева. После начала полномасштабного вторжения в Украину краски и сырье для их изготовления попали под санкции. В настоящее время россияне пытаются найти замену в странах Азии и Южной Америки.

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После начала полномасштабного вторжения многие иностранные автопроизводители ушли из России или приостановили свою работу в этой стране. Японский производитель Nissan передал свой бизнес российскому государственному предприятию за 1 евро. Так же передала активы в государственную собственность группа Renault.