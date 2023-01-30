Сегодня оккупанты уже дважды обстреляли Херсон, повреждены жилые дома и сеть электропередач

Враг продолжает обстреливать Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет в телеграм-канале.



"30 января российские войска уже осуществили два обстрела Херсона. Были разрушены гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Кроме того, обновлена информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно о 10 людях, которые получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибли.

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