Сегодня оккупанты уже дважды обстреляли Херсон, повреждены жилые дома и сеть электропередач
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает обстреливать Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет в телеграм-канале.
"30 января российские войска уже осуществили два обстрела Херсона. Были разрушены гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, обновлена информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно о 10 людях, которые получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибли.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...