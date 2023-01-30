РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13717 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
949 0
война (47211) обстрел (20395) Херсон (2124)

Сегодня оккупанты уже дважды обстреляли Херсон, повреждены жилые дома и сеть электропередач

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Враг продолжает обстреливать Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет в телеграм-канале.

"30 января российские войска уже осуществили два обстрела Херсона. Были разрушены гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, обновлена информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно о 10 людях, которые получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибли.

Читайте: Противник обстреливает Херсонщину, в областном центре попали в жилые кварталы, порт, больницу и школу, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 